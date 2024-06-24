Jack Saidy

بيروت, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — قامت شركة أمانة، التي تعد من إحدى الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعيين جاك سعيدي مديراً للعمليات لقيادة عملياتها التجارية في لبنان، وهي ما تعد خطوة مهمة للغاية فيما يتعلق باستراتيجية الشركة التوسعية.

لدى جاك سعيدي سجل حافل من الخبرة في الأسواق المالية. قبيل انضمامه إلى أمانة، شغل جاك منصب مدير في شركة “أدفانسد ماركت” حيث كان تركيزه على تدريب فريق المبيعات والتواصل مع العملاء، إضافة إلى العمل على كيفية تقديم أفضل خدمة للعملاء في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتد مسيرته المهنية في الأسواق المالية لأكثر من 12 عامًا، بما في ذلك دور إداري في شركة Tickmill، إضافة إلى منصب نائب الرئيس السابق في أمانة. وقد احتفل الفريق بعودته إلى أمانة مما أدى إلى سهولة الاندماج في بيئة العمل المحيطة.

وقد صرّح جاك سعيدي: “تسد أمانة فجوة في السوق اللبناني عبر توفير خدمة عملاء ودعم وتداول أخلاقي من الدرجة الأولى. تسمح أمانة للعملاء بالتداول في جميع الأسواق على أي منصة من اختيارهم (التطبيق، الويب، ميتا META)، مع توفير دعم للعملاء على مدار 24 ساعة، ستة أيام في الأسبوع، من مكتبنا في بيروت. وتخضع أمانة لتنظيم العديد من الجهات، بما في ذلك هيئة السوق المالية (CMA)، وتتخذ تدابير إضافية تتجاوز المتطلبات التنظيمية لتعزيز التداول العادل والأخلاقي. بدءًا من تسليط الضوء على الأصول ذات الرافعة المالية وتوفير تعليم عالمي المستوى مجانًا داخل التطبيق، تعمل أمانة على تعزيز ممارسات التداول والاستثمار الصحية لتحقيق المنفعة طويلة المدى لعملائها. وهذا ما يجعلني اشعر بالفخر للمساعدة في دخول أمانة إلى عملائنا في لبنان، وسد هذه الفجوة في السوق”.

تقدم أمانة أكثر من 5500 أصل على منصاتها، مما يسمح للعملاء بالتداول الفعلي والأسهم ذات الرافعة المالية في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسلع والعملات والمزيد. في أمانة، يمكنك أيضًا تداول أسهم كسرية من الأسهم الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقا على الحدث، قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: “إن تعيين جاك وتوسيع مكتبنا في لبنان هو علامة على استثمارنا في لبنان، والتزامنا بضمان حصول عملائنا في لبنان على مستوى الخدمة التي يستحقون”.

عن أمانة

أمانة هي شركة وساطة إلكترونية رائدة في الشرق الأوسط. والتي توفر للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية والإقليمية. ولدى الشركة مكاتب متعددة، في بيروت ودبي وليماسول.

تخضع شركة أمانة للرقابة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CYSEC) في أوروبا، وهيئة السوق المالية (CMA) في لبنان، وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CYSEC) في أوروبا، وهيئة لابوان للأوراق المالية (LFSA) في ماليزيا، وهيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس.

www.amana.app

للتواصل: كارولينا سلويكوسكا، مديرة الاتصالات

(karolina.slowikowska@amanacapital.com)

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