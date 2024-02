‫إحياءً لتاريخ الفن في المملكة واحتفاءً بجامعي الأعمال الفنية فيها

فنون العلا تقدم معرض “رمي عيني” للفن المعاصر

ALULA, Saudi Arabia, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — تعلن فنون العلا عن تقديم معرض “رمي عيني” بإشراف القيّمة الفنية الدكتورة عفت عبد الله فدعق وضيافة قاعة مرايا، وهو معرض لمجموعة من الأعمال الفنية المعاصرة في المملكة العربية السعودية تم استعارتها من المهتمّين بجمع الأعمال الفنية في المملكة. وسيعيد المعرض إحياء تاريخ حركات الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية، وتوثيق قصص الفنانين المشاركين، مع التعريف بدور جامعي الأعمال الفنية في تطوير المشهد الفني. وسيقام المعرض خلال الفترة الممتدة من 9 فبراير إلى 27 أبريل 2024 بالتوازي مع مهرجان فنون العلا (9 فبراير – 2 مارس 2024). كما يعد المعرض جزءاً من البرنامج التمهيدي لافتتاح متحف “الفن المعاصر” في العلا وانعكاساً لطموح هذا المتحف.

يستكشف المعرض الروابط والتأثيرات والقصص المشتركة بين أجيال من الفنانين السعوديين، من خلال تقديم أعمال لعددٍ من عمالقة الفن السعودي، أمثال عبد الحليم رضوي ومحمد السليم ومنيرة موصلي؛ إلى جانب كوكبة من روّاد الفن المعاصر في المملكة بمن فيهم أحمد ماطر ومهند شونو ودانا عورتاني. تغطي كل مساحة من المعرض تخصصات متعددة ووسائط مختلفة، مع تحديد سياق الأعمال الفنية المشاركة عبر مجموعة من المواد الأرشيفية المرافقة لكل منها.

يحتفي معرض “رمي عيني” بأصحاب المجموعات الفنية الخاصة، والذين قدموا الرعاية والدعم والحماية اللازمة لأعمال روّاد حركة الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية. كما أنه يشكل نقلة نوعية هامة نحو بناء المجموعات الفنية المؤسسية مثل افتتاح متحف “الفن المعاصر” في العلا، الذي سيلعب بمجرد افتتاحه، دوراً محورياً في توثيق ودعم الفن المعاصر داخل المملكة وخارجها. إذ يسعى المتحف إلى لعب دور أساسي في منظومة جمع الأعمال الفنية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التعاون مع جامعي الأعمال الفنية من جميع أنحاء المملكة والعمل مع قيّميين فنيين، مثل الدكتورة عفت عبد الله فدعق، لاستكشاف منظومة جمع الأعمال الفنية بشكل أكبر.

يعد المعرض المرتقب جزءاً لا يتجزأ من سلسلة من المعارض التي ترمي إلى بناء علاقة طويلة الأمد بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ورعاة الفنون في المملكة العربية السعودية. شكل معرض “ما يبقى في الأعماق” الذي أقيم عام 2022 باكورة معارض هذه السلسلة، الذي قدم أهم الأعمال الفنية التي جمعتها راعية الفن السعودي بسمة السليمان في مجموعتها الفنية الخاصة.

الاتصالات الصحفية:

فيكي نيوارك

بلهام للاتصالات

vicky@pelhamcommunications.com

ألويزيا روسيلاي

بلهام للاتصالات

Aloisia@pelhamcommunications. com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f137768a-b85c-45b1-ae0d- 0a85f0e0e64a

GlobeNewswire Distribution ID 9034404