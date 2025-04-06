Media OutReach Newswire – HONG KONG SAR- أبريل 06، 2025 – المدير العام المساعد لدائرة تشجيع الاستثمار في إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في هونج كونج (InvestHK) سيبدأ السيد تشارلز نغ زيارة عمل للشرق الأوسط بدايةً من اليوم (الخامس من أبريل) حتى الحادي عشر من أبريل لعقد اتفاقيات محورية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تعزز الزيارة التزام هونج كونج بتقوية الروابط الاقتصادية مع هذه الأسواق الحيوية والترويج للمدينة كبوابة رئيسية لشركات في الشرق الأوسط الساعية إلى فرص في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي المجاورة.

لدى هونج كونج علاقات قوية وقديمة ومتنامية مع منطقة الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بزيادة التعاون في المجال المالي والتجاري والاستثمار. بلغت قيمة تجارة السلع بين المدينة وبين دول مجلس التعاون الخليجي 21.6 مليار دولار أمريكي عام 2023. وقد تعززت هذه الشراكات أكثر من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي تحتضن المزيد من الترابط والفرص الاقتصادية.

تسعى الدول في الشرق الأوسط جاهدةً إلى تنويع استثماراتها في خضم الأحداث الدولية والشكوك الجيوسياسية التي تزداد تعقيدًا. وقد صرح السيد نج قائلًا: إن هونج كونج كمركز مالي عالمي ورابط قوي بين الصين وآسيا وبقية دول العالم، في موقع فريد من نوعه لدعم هذا التحوُّل. تحت دولة واحدة ونظامين. فمدينتنا تتميز بنظام قانوني صارم وحرية تدفق رؤوس الأموال والمعلومات ولديها تشريعات مواكبة للتشريعات الدولية. فهونج كونج بخلاف الاقتصاد فهي أيضًا محورًا تجاريًا ولوجستيًا للخدمات الإبداعية والاحترافية. وتعمل كبوابة يطرق من خلالها الشركاء في الشرق الأوسط أبواب الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقد طورت المدينة منصةً للتمويل الإسلامي كجزء من التزامها بالتنوع المالي بما في ذلك إصدار الصكوك وتعديلات قانون الضرائب لضمان تحقيق المساواة مع السندات التقليدية والتمكن من إصدار ثلاثة صكوك حكومية. وتواصل الترحيب بالمزيد من المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية للارتقاء بمكانة هونج كونج المالية الدولية والطرق على أبواب الفرص في كافة أنحاء آسيا والصين.

وسوف يشارك السيد نج خلال زيارته الرياض وجدة ودبي في العديد من المباحثات الاقتصادية على مستوى عالي والتي نظمتها بالتعاون مع منتدى آسيا (Asia House) لكي يجتمع فيها ممثلين عن الشركات الكبرى والشركات العائلية والمستثمرين معًا. وسوف يلتقي أيضًا مع ممثلي كبريات الشركات الشرق أوسطية ويبحث في الكيفية التي يمكن أن يعزز بها تأسيس تواجد لها في هونج كونج الاستراتيجيات التوسعية الدولية لديهم.

تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز الروابط المالية وتعزيز التعاون وجذب المزيد من الشركات من الشرق الأوسط للاستثمار والتوسع من خلال هونج كونج. تسعى إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في هونج كونج (InvestHK) من خلال الارتقاء بموقع هونغ كونغ الفريد كمحور مالي عالمي ومحور لإدارة سلاسل الإمداد متعددة الجنسيات إلى تيسير عقد شراكات مفيدة لجميع الأطراف تعزز الإبداع والنمو في جميع الأصقاع.