بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 10 يونيو 2024 – تعلن شركة إس سي جي الدولية المحدودة (إس سي جي الدولية)، وهي شركة رائدة بارزة في إدارة سلسلة التوريد والتجارة الدولية، بفخر عن تحالفها الاستراتيجي مع أسواق التميمي، وهي شركة تابعة لمجموعة التميمي، إحدى المجموعات الرائدة في المملكة العربية السعودية. ويتم تسليط الضوء على هذه الشراكة من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم النكهات التايلاندية والآسيوية المتميزة إلى سوق المملكة العربية السعودية عن طريق العلامة التجارية “سيام سيجنيتشر”. ومن المنتظر أن يكون لهذه الشراكة تأثير كبير على قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية. تمثل هذه المبادرة علامة بارزة في استراتيجية إس سي جي الدولية الطموحة للتوسع في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (SAMEA ) بناءً على مشاريعها الناجحة في مواد البناء وتتقدم الآن في صناعة الأغذية والمشروبات.

وباعتبارها الموزع الوحيد المعين حديثًا في المملكة العربية السعودية، ستستفيد شركة إس سي جي الدولية من شبكة التوزيع الواسعة لأسواق التميمي لتوصيل المنتجات إلى أكثر من 32 موقعًا في جميع أنحاء المملكة في البداية. وستنطوي الشراكة أيضًا على دمج المنتجات الغذائية والمشروبات وتوريدها إلى أسواق التميمي، إلى جانب تقديم المساعدة التنظيمية لضمان الامتثال للوائح المحلية، وبالتالي تعزيز كفاءة سلسلة التوريد.

أُبرمت الاتفاقية بين إس سي جي الدولية ومجموعة التميمي بحضور السيد أبهيجيت داتا، المدير العام لشركة إس سي جي الدولية، والسيد عبد الله المُطرف، نائب رئيس مجموعة التميمي، وتم التأكيد عليها من خلال الحضور الكريم للسيد ويروات راتاناشيسيت، رئيس إس سي جي سمارت ليفينج بزنس، مما يؤكد أهميتها الاستراتيجية. وسلط السيد داتا الضوء على هدف التعاون قائلاً: “تعمل شركة إس سي جي الدولية وشركة أسواق التميمي بجد للغاية، وهذا الحفل هو نتيجة لجهودهما. وتتمثل رؤية شركة إس سي جي الدولية في أن تكون سلسلة توريد دولية موثوقة، لذا فإن هذه الشراكة ستسعى جاهدة لجلب منتجات أسيوية مميزة للعلامة التجارية سيام سيجنيتشر إلى المملكة العربية السعودية من خلال إمكاناتها العالية وتنوع الأطعمة التايلاندية المدمجة لديها. آمل أن تفتح مذكرة التفاهم هذه الباب لمزيد من التعاون مع شركة أسواق التميمي وأيضًا مع شركة التميمي العالمية لبناء شبكة عمل قوية.”

وقال السيد عبد الله المُطرف، نائب رئيس مجموعة التميمي “تشترك المملكة العربية السعودية وتايلاند في تاريخ غني وقطاع خاص قوي يعد ضروريًا لنمو كلا البلدين. وأعتقد أن هذا هو الوقت المثالي للشركات التايلاندية لدخول السوق العربية السعودية. وبينما تمثل السوق السعودية فرصة كبيرة، يجب علينا أن نهدف إلى أبعد من ذلك. إن السوق السعودية حريصة على التواصل الديناميكي والابتكار، ونحن ملتزمون بتلبية هذا الطلب. وإن تحالفنا مع شركة إس سي جي الدولية يتيح لنا تحقيق النجاح الكبير معًا”.

تؤكد هذه الشراكة التزام شركة إس سي جي الدولية بتوسيع نطاق تواجدها العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي وتطوير السوق العربية السعودية. ومن خلال هذا التعاون، تهدف الشركتان إلى تقديم قيمة استثنائية وتحقيق النجاح المشترك في المنطقة.

حول شركة إس سي جي الدولية

شركة إس سي جي الدولية المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة سيام للأسمنت العامة المحدودة (BKK:SCC)، هي عبارة عن كيان عالمي مشهور تأسس عام 1978 في بانكوك. وباعتبارها شركة تجارية تحولت إلى قوة دولية، تعمل شركة إس سي جي إنترناشيونال الآن في 20 موقعًا حول العالم، وتخدم أكثر من 2,000 عميل من الشركات في أكثر من 50 دولة. وبحلول عام 2022، نجحت الشركة في التحول إلى شريك دولي موثوق به في سلسلة التوريد، حيث تقدم حلولاً شاملة لتعزيز تنوع سلسلة التوريد، وتخفيف المخاطر، وفتح إمكانات الأعمال. وبفضل التزامها الثابت بالاستدامة، تدعم الشركة بفعالية مختلف الصناعات وتحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة إس سي جي الدولية: scginternational.com