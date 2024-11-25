متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر مستلزمات أسلوب الحياة على مستوى عالمي، تفخر بتقديم برنامج ONESIAM ‎Global، وهو برنامج الزيارات العالمي المميز والمصمم خصيصًا لزوار بانكوك من جميع أنحاء العالم. يسلط هذا البرنامج الضوء على أفضل معالم لمدينة بانكوك في ست وجهات جذابة ومتميزة، وهي: مركز Siam Center التجاري، ومركز Siam Discovery التجاري، ومركز Siam Paragon للتسوق، ومركز ICONSIAM التجاري، ومركز Siam Premium Outlets Bangkok التجاري، وICS، وذلك من أجل زيادة استمتاع زوار المدينة برحلاتهم داخلها وخارجها. يهدف البرنامج إلى زيادة استمتاع كل زائر بوقته من خلال استخدام بطاقة ONESIAM Global للزوار التي تتيح امتيازات استثنائية تشمل خدمات أو مزايا أو عروض ترويجية في التسوق وتناول

تقدم بطاقة ONESIAM Global للزوار “مزايا استثنائية” تجعلها من أهم عوامل الاستمتاع بالسفر داخل بانكوك وخارجها حيث إنها توفر للزوار أربعة أنواع من “المزايا” لزيادة رفاهية رحلاتهم وهي: المزايا الخارجية، والمزايا الإضافية، والمزايا الفائقة، والمزايا العالمية.

من خلال المزايا الخارجية، يمكن لحاملي بطاقة ONESIAM Global للزوار استكشاف مجموعة مختارة من العروض الخاصة خارج وجهات Siam Piwat الستة المميزة حيث إنها تتيح للزوار مميزات حصرية يقدمها شركاء Siam Piwat في مختلف وأبرز المجالات، مما يمكنهم من الحصول على امتيازات من فنادق وشركات طيران وشركات نقل، ورحلات سياحية شهيرة وزيارات للمعالم السياحية المميزة، والاستفادة من خدمات رعاية صحية متطورة.

تقدم البطاقة أيضًا المزايا الإضافية التي تُزيد الاستمتاع بزيارة بانكوك من خلال تقديم خصومات وعروض ترويجية حصرية لحاملي البطاقة تفوق المزايا المتاحة للزوار العاديين عند تناول الطعام والتسوق والاستمتاع بالترفيه داخل الوجهات الست. يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من مميزاتها في شتى متاجر التجزئة والمطاعم والمعالم السياحية داخل المراكز التجارية الستة. من ثم تضمن بطاقةONESIAM Global لحامليها الاستمتاع برحلات غنية ومثرية إلى جانب الاستفادة من مزايا قيمة عند التسوق في متاجر الأزياء ومستلزمات أسلوب الحياة الراقية، أو عند تناول الطعام في أفضل مطاعم بانكوك، أو استكشاف مراكز الترفيه المتميزة.

تم تصميم المزايا الفائقة لتيسير رحلات زوار بانكوك من خلال خدمات متميزة تسهل عليهم الاستمتاع بزيارتهم بلا متاعب في جميع أنحاء المدينة. لضمان الاستمتاع بالزيارة بسلاسة تامة، يحق لحاملي البطاقة الحصول على خصومات حصرية على خدمات مثل توصيل الأمتعة وخيارات النقل المتميزة، وبذلك يمكنهم استكشاف مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة بمنتهى السهولة حيث إن هذه الخدمات المصممة خصيصًا تجعل التنقل في بانكوك سهلاً وفعالاً، وبالتالي يتمكن الزوار من التركيز على استكشاف كل معالم المدينة والاستمتاع بجمالها.

بالإضافة إلى المزايا الممنوحة في تايلاند، تمنح بطاقةONESIAM Global المخصصة للزوار أيضًا مزايا عالمية تُمكِن حاملي البطاقة من الاستفادة من خدمات شركاء البيع بالتجزئة العالميين من خلال شراكة ONESIAM Global Privilege، وتقدم هذه الشراكة لحاملي البطاقة امتيازات فريدة أينما سافروا، بدءًا من دخول صالة كبار الشخصيات حتى عروض التسوق الحصرية والخدمات المتاحة لدى منافذ الشركاء الرائدين عالميًا. هكذا يستمتع الزوار بلا حدود بالعروض المحلية والامتيازات العالمية، وبالتالي تتاح لهم مزايا حصرية أينما ذهبوا.

قال السيد كرينجساك سوفورابامانيساوات، مدير إدارة الشراكات: “إن Siam Piwat ملتزمة بشدة بزيادة استمتاع الزوار القادمين من أنحاء العالم. بناءً على بيانات الزوار، أنشأنا برنامج ONESIAM Global المصمم خصيصًا والذي يقدم امتيازات وعروض ترويجية وخدمات حصرية ليناسب الاهتمامات المتنوعة للزوار العالميين من مختلف الدول. نثق أن هذا البرنامج سيزيد استمتاعهم بزياراتهم وسيدفعنا إلى صدارة مراكز البيع بالتجزئة على نطاق عالمي”.

سيحظى زوار الوجهات الجذابة الست هذا العام بالاستمتاع بحدث خاص تحت عنوان “الاحتفال السحري“؛ ففي موسم الاحتفالات الحالي، الذي يمتد من الآن حتى شهر ديسمبر، ستتحول كل من الوجهات الست إلى عالم من بهجة الأعياد التي يغمرها تألق الاستعراضات الضوئية المذهلة، ومرح الفعاليات الترفيهية العالمية المبهرة، وفخامة الولائم الشهية، وتميز العروض الموسمية الخاصة.

لفترة محدودة وللترحيب خاصةً بالزوار العالميين خلال موسم الاحتفالات الحالي، يمكن لمن يسجلون للحصول على بطاقة ONESIAM Global للزوار الاستمتاع بعروض حصرية مقدمة من جميع الشركاء الرئيسيين. ‎من ثم يمكن للزوار استكشاف بانكوك بالحصول على تذكرة مجانية ليوم واحد من شركة جولات الحافلات السياحية City Sightseeing لمشاهدة معالم بانكوك، وخصم على رحلة بقارب سياحي في نهر تشاو فرايا، والاستمتاع بخصومات خاصة على زيارة معالم سياحية شهيرة مثل SEA LIFE Bangkok، وهو من أكبر المعارض المائية في جنوب شرق آسيا، وSOOKSIAM، وهو السوق العائم الداخلي الشهير. ‎لمزيد من البهجة، يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية الإضافية التي تُقدم بالتعاون مع مقدمي خدمات على مستوى عالمي، وتشمل هذه الخدمات النقل من المطار وتسليم الأمتعة ببطاقة SIM السياحية وخدمات الانتقالات. علاوة على ذلك، يمكن للزوار الذين يحبون التسوق الاستمتاع بخصومات رائعة في متجري Dear Tummy وSiam Takashimaya، إلى جانب شراء أزياء عصرية من متجريClub 21 وDiscovery Selection. هناك أيضًا فرصة للاسترخاء حيث إن فندق Peninsula Bangkok يقدم عروضًا ترويجية خاصة على علاجات المنتجع الصحي من فئة الخمس نجوم وشاي ما بعد الظهيرة.‎

سيستمر المرح حتى نهاية ديسمبر مع المكافأة الحصرية التي سيحصل عليها حاملو البطاقات. كل من ينفق 6000 بات تايلاندي على الأقل في مركز Siam Center التجاري ومركز Siam Discovery التجاري ومركز Siam Paragon للتسوق ومركز ICONSIAM التجاري سيحصل على هدايا تذكارية مبتكرة مجانية من منصة ICONCRAFT، وهي عبارة عن مشغولات يدوية يصنعها حرفيون تايلانديون مبتكرون، بالتعاون مع ARTSTORY، بقيمة 500 بات تايلاندي، وبإجمالي 1000 نقطة امتياز.

مع اقتراب العام الحالي من نهايته، ستسنح لك أفضل فرصة لتستمتع بسحر العروض الاحتفالية في بانكوك. شاركنا في الاحتفال بالعد التنازلي حتى العام الجديد في تجربة فريدة من نوعها في قلب المدينة. اطلب الحصول على بطاقة ONESIAM Global للزوار الآن للحصول على امتيازات استثنائية أثناء زيارتك على https://bit.ly/ONESIAMGlobal.

نبذة عن ONESIAM

ONESIAM هو برنامج الاستضافة المميز الذي أنشأته شركة Siam Piwat، وهي من أبرز الشركات المتخصصة في بناء وتشغيل متاجر التجزئة الفاخرة في آسيا، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم مجموعة من التجارب المميزة في ست وجهات جذابة عالمية المستوى في قلب بانكوك، وهي مركز Siam Paragon للتسوق ومركز Siam Center التجاري ومركز Siam Discovery التجاري وICONSIAM – المركز العالمي الذي يقع بجانب نهر تشاو فرايا- وICS وSiam Premium Outlets Bangkok – مركز المتاجر الفاخرة المتميز الوحيد في تايلاند. علاوة على ذلك، يقدم البرنامج المنصة الرقمية الذكية ONESIAM SuperApp. يهدف ONESIAM إلى الترويج للوجهات الاجتماعية، وإمتاع الزوار وإلهامهم من خلال المشاركة في تجارب فريدة وغنية، وأخيرًا، خوض رحلة ترفيهية شاملة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.