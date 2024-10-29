لودي، هونان، الصين – Media OutReach Newswire – 28 أكتوبر 2024

في مساء يوم 25 أكتوبر، انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر تنمية السياحة في مدينة لودي بالمركز الرياضي في مقاطعة شوانغفنغ. وتجمع أكثر من 400 ضيف من مختلف القطاعات في شوانغفنغ، حيث دار الحوار حول موضوعي “موطن تشيو وجوهرة وسط هونان” و”الأسرة والوطن، شوانغفنغ المزدهرة”. وقد تبادل المشاركون الآراء الودية وناقشوا سبل التعاون، مع التخطيط لمشاريع سياحية وثقافية متعددة مثل تطوير السياحة الحمراء في مسقط رأس تساي هيسن وتساي تشانغ، بهدف دفع التنمية عالية الجودة للقطاع الثقافي والسياحي.

وبحسب المعلومات، فإن المؤتمر سيستمر لمدة يومين وتم تنظيمه بعناية وفق هيكل “3+2+N”. تتضمن الأنشطة الثلاثة الرئيسية “رحلة استكشافية في لودي – رحلة من القلب” التي تشمل جولات تفقدية للمشاريع الثقافية والسياحية المهمة، وحفل افتتاح المؤتمر مع عرض تقديمي للسياحة الثقافية، بالإضافة إلى مؤتمر التنمية والاستثمار في صناعة السياحة لعام 2024. وخلال الفعالية، تم توقيع 16 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 3.13 مليار يوان، كما تم الإعلان عن 50 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 27.61 مليار يوان.

في السنوات الأخيرة، عززت مدينة لودي علامتها التجارية “جوهرة وسط هونان وموطن تشيو”، مع تكثيف الجهود لتطوير صناعة السياحة الثقافية بجودة عالية. هذه المدينة الصناعية الواقعة في وسط مقاطعة هونان حققت إنجازات كبيرة في مجال استعادة وحماية البيئة. من خلال التخطيط العلمي والتطوير المتوازن، قامت لودي بتطوير نموذج جديد “السياحة البيئية + السياحة الثقافية”، مما عزز نشاط السياحة في المناظر الطبيعية الخلابة.

تحولت جبال لانشان في مدينة لينغشويجيانغ، التي تُعرف باسم “عاصمة الأنتيمون العالمية”، إلى وجهة مشهورة للتخييم بعد أعمال استعادة البيئة. في منطقة نهر غاودينغ في بلدة شانشان، منطقة لووشينغ، شهدت جودة المياه تحسنًا كبيرًا بفضل الإدارة الشاملة، مما حولها إلى “حديقة خلفية” جاذبة للمدينة. وفي متنزه ميجيانغ الوطني الجيولوجي في مدينة ليانيان، يُمكن للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة من خلال حفلات موسيقية تُقام على المسطحات الخضراء بين الجبال والأنهار.

منذ بداية هذا العام، استقبلت لودي 40.73 مليون سائح محلي ودولي، محققةً إيرادات سياحية بلغت 41.475 مليار يوان، بزيادة قدرها 10.27٪ مقارنة بالعام الماضي. وتميزت الوجهات السياحية التي تركز على البيئة والعافية والتجارب الريفية. وأصبحت “السياحة البيئية + السياحة الثقافية” علامة بارزة لصناعة السياحة في لودي.