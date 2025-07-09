تضع شركة BioAro نفسها في صدارة قطاع إطالة العمر والعافية البالغ قيمته مليارات الدولارات بفضل التركيبة التي تنتظر الحصول على براءة اختراع والتوسع الدولي الجاري حاليًا

كالجاري، ألبرتا, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — في خطوة مهمة تربط بين التكنولوجيا الحيوية والصحة الوقائية واتجاهات العافية العالمية، أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الكندية BioAro عن إطلاق أول منتج غذائي علاجي لها ضمن خط المكملات الجديد: Longevity+ ، وهي كبسولة مُنتظر حصولها على براءة اختراع ومُصممة علميًا لدعم الشيخوخة الصحية من خلال التكامل التآزري متعدد الجزيئات. وبعد الحصول على الموافقات اللازمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت شركة BioAro الآن على أهبة الاستعداد للتوسع في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى.

يأتي إطلاق مكمل Longevity+ في وقتٍ حيوي، حيث من المتوقع أن يتجاوز سوق إطالة العمر والشيخوخة الصحية العالمي 44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المكملات الغذائية العلاجية المتقدمة التي تتجاوز مفهوم المكملات الأساسية. دخول BioAro إلى هذا المجال ليس بالخبر العادي. فهو يعني الجمع بين أحدث الأبحاث والرؤى السريرية وتقنيات تحليلات البيانات البيولوجية المتعددة – وهي سمات مميزة لأصولها في مجال التكنولوجيا الحيوية – لتقديم منتج قائم على العلم، لا على المبالغة.

بروتوكول متكامل ومبتكر لإطالة العمر

ما يميز Longevity+ ليس تركيبته فحسب، بل فلسفته أيضًا: حيث تلتقي البساطة بالتآزر. تحتوي كل جرعة يومية (كبسولتان) على مزيج قوي من أحادي نيوكليوتيد النيكوتيناميد (NMN)، والريسفيراترول، والإنزيم المساعد Q10، والكركمين، وفيتامين د، وفيتامين ب12 – وهي جزيئات تدعم كل منها على حدة طاقة الخلايا، وصحة الميتوكوندريا، وتعديل الاستجابة الالتهابية، والنشاط الذهني. ولكن عند تناولها معًا بنسبة مُصممة بدقة، تشير الأبحاث العلمية المبكرة إلى أنها قد تُحدث تأثيرات تآزرية تُعزز فوائدها الفردية، مما قد يُوفر مسارًا متكاملًا لإطالة العمر الصحي.

صرح الدكتور Anmol Kapoor، مؤسس BioAro: “لا نريد أن نكون مجرد شركة مكملات أخرى”. “تركيبتنا إنما هي نتاج سنوات من البحث الصحي الدقيق في علم الجينوم، وعلم الأيض، والطب الشخصي. لقد صممنا Longevity+ من منظور بيولوجيا الأنظمة، مع التركيز على كيفية تفاعل الجزيئات – وليس فقط على كيفية عملها بمفردها.”

من المختبر إلى الحياة: طموح عالمي لشركة كندية في مجال التكنولوجيا الحيوية

استنادًا إلى تاريخ BioAro في التشخيص الدقيق وتقنيات تحيليلات البيانات البيولوجية المتعددة القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمثل خط المكملات أول منتج من المكملات الصحية موجه للمستهلك تطلقه الشركة، حيث يحول سنوات من البحث المعقد إلى بروتوكول يومي بسيط.

شركة BioAro بصدد إتمام شراكات توزيع في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا تزامنًا مع الحصول على التصاريح التنظيمية والموافقة على تسويقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أكثر أسواق العالم تقدمًا في مجال ابتكارات الصحة والعافية. كما تخطط الشركة لدمج Longevity+ في برامجها السريرية لإطالة العمر، بما في ذلك التقييمات الصحية الشخصية وأدوات مراقبة الصحة رقميًا، مما يُشكل منظومة متكاملة للراغبين في إدارة الشيخوخة والحيوية بشكل استباقي.

أهمية وفعالية مكونات المنتج

* NMN (أحادي نيوكليوتيد النيكوتيناميد): من الطلائع الحيوية لإنزيم NAD+، والذي يُعد ضروريًا لصحة الميتوكوندريا وإصلاح الخلايا.

* الريسفيراترول: بوليفينول معروف بقدرته على تنشيط السرتوينات ومحاكاة فوائد تقييد السعرات الحرارية.

* تميم الإنزيم Q10: ضروري لسلامة القلب وأيض الطاقة، وخاصةً لدى كبار السن.

* الكركمين: مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة مستخلص من الكركم.

* فيتامين د وب12: ضروريان لتعديل الاستجابة المناعية والصحة العصبية الذهنية والتوازن الأيضي.

تمثل هذه التركيبة تحولًا نحو التفكير على مستوى أنظمة الجسم في المكملات – حيث لا يتمثل الهدف في تحميل الجسم بعناصر غذائية معزولة، بل استعادة الانسجام على المستوى الجزيئي.

قيد الحصول على براءة اختراع ومعزز بقوة الأداء

يخضع Longevity+ حاليًا لمراجعة الحصول على براءة اختراع لتركيبته المبتكرة وآلية توصيله، حيث تستفيد BioAro من أبحاثها الخاصة في تحسين امتصاص العناصر الغذائية والتوافر البيولوجي. إن الدراسات السريرية التجريبية هي الآن في مراحل التخطيط في جميع أنحاء كندا والإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تتبع المؤشرات الحيوية للتحقق من صحة النتائج في فئات المستخدمين على أرض الواقع.

إعادة تعريف مستقبل الشيخوخة

مع دخول BioAro في مجال المكملات التي تساعد على إطالة العمر، لا تخطط الشركة لبيع المكملات فقط، بل إنها تعمل على تشكيل تصور جديد حول الشيخوخة، حيث تجتمع الوقاية مع الأداء، وحيث تحل الاستراتيجيات القائمة على أسس علمية محل نصائح العافية المجزأة.

يضيف الدكتور Kapoor قائلًا: “نتطلع إلى مستقبل يتولى فيه الأفراد إدارة الشيخوخة بشكل استباقي، مدعومين بالبيانات والدقة والأسس العلمية المتينة. وLongevity+ هو مجرد البداية.”

نبذة عن BioAro

شركة BioAro Inc. هي شركة كندية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية الدقيقة تركز على تقنيات البيانات البيولوجية المتعددة والأدوات التشخيصية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والطب الوقائي. تُعد شركة BioAro رائدة في دمج علم الجينوم وتكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء والعلاجات المخصصة في حلول الرعاية الصحية اليومية، وتتواجد منتجاتها في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

عرض حصري!

في إطار التزامنا بتعزيز الصحة الشخصية، تُقدّم BioAro خصمًا حصريًا على مكملاتنا المتميزة لإطالة العمر، وذلك لمستخدمي تطبيق Biongevity على متجري Playstore و Apple Store أو لزائري موقعنا الإلكتروني www.biongevity.com . ابدأ رحلتك نحو صحة أفضل اليوم!

للاستفسارات الإعلامية أو شراكات التوزيع أو لطلب عينات المنتجات، يُرجى الاتصال بـ:

جهة الاتصال الإعلامية:

Mohini

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الهاتف: 2221-250-403-1+

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.BioAro.com | www.biongevity.com

Longevity+ هي علامة تجارية مملوكة لشركة BioAro Inc. قيد الحصول على براءة اختراع. ولم يتم تقييم هذه البيانات من جانب الهيئات التنظيمية في جميع الولايات القضائية. لا يهدف هذا المنتج إلى تشخيص أو علاج أو شفاء أو منع أي مرض.

الصور المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b696ab44-9f1f-4fa0-89dc-e221bc2010d2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca4969a1-f8b7-404a-a505-674b3eb975a3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86acd16a-ca50-48c9-b51c-237d91e36d51





GlobeNewswire Distribution ID 9489295