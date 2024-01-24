‫”التخصصي” يكرّم 25 عالماً ضمن قائمة ستانفورد لـ 2% من العلماء الأعلى استشهاداً بأبحاثهم

جانب من تكريم 25 عالمًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن قائمة ستانفورد

الرياض, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — كرّم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 25 من علمائه، صُنّفوا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لـ ـ2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهادًا بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات خلال العامين 2021-

2022، ما يعكس التزام المستشفى الثابت بتطوير الرعاية الصحية من خلال البحث والابتكار، ويرسخ من مكانته كمركز أبحاث رائد في قطاع الرعاية الصحية على المستويين المحلي والعالمي.

وبهذه المناسبة؛ صرح معالي الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض قائلاً: “نحن فخورون للغاية بهذا التكريم الذي يعد دليلاً على التزامنا الراسخ بتعزيز الرعاية الصحية وتشكيل مستقبلها من خلال البحث والابتكار. وأكد معاليه أن الانجاز يعكس التفاني والخبرة الاستثنائية للعلماء والباحثين في التخصصي الذين يواصلون عملهم العلمي بلا كلل لتوسيع حدود المعرفة، وتسخيرها لخير البشرية.

وتُعرف جامعة ستانفورد الأمريكية بقائمتها السنوية التي تسلط الضوء من خلالها على إنجازات العلماء الذين حصدت أبحاثهم أعلى الاستشهادات في المجلات الدولية والعلمية، حيث تكشف الجامعة عن قائمة تضم 180 ألف باحث يمثلون أفضل 2% من العلماء في 22 مجالًا بحثيًا و176 حقلاً فرعيًا، باستخدام مقاييس الاقتباس من قاعدة بيانات Scopus.

وتُعد قوائم ستانفورد مؤشراً موثوقاً لقياس جودة المخرجات العلمية في المجالات الطبية والبحثية، وتحظى بتقدير عالٍ في الأوساط العلمية؛ حيث تعتمد على درجة الاستشهاد بشكل أساسي إضافة لمقاييس بحثية أخرى.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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