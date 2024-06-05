المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية:

مشروعاتنا السكنية تساهم في وضع مصر على الخريطة السياحية العالمية

المهندس سالم السديس:

الإصلاحات والحوافز التي قامت بها الحكومة المصرية تشجعنا على مزيد من الاستثمارات

نعتمد على أفضل الاستشاريين حول العالم لضمان أعلى معايير الجودة والتصاميم في مشاريعنا

القاهرة في 5 يونيو 2024:

وقعت شركة «التعمير العربية» الرائدة عالميا في مجال التطوير العقاري عقد شراكة مع مجموعة

«Swiss-Belhotel International» العلامة التجارية العالمية الرائدة في إدارة المجتمعات الفندقية، للإشراف على تنفيذ وتصميم مشروع <<Swiss-Belresidences Rivan>> الفندقي الفاخر في العاصمة الإدارية الجديدة.

تم توقيع عقد الشراكة بحضور كلا من المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية، والمهندس سالم السديس الشريك السعودي بالشركة والسيد Laurent ” vice president-EMEA”، الرئيس التنفيذي لشركة « <<Swiss-Belhotel Internationalبالشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حيث تعتمد شركة التعمير العربية على أفضل الاستشاريين حول العالم لضمان أعلى معايير الجودة والتصميم في مشروعاتها، في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف وضع مشروع <<Swiss-Belresidences Rivan>> على خارطة المشروعات العقارية العالمية ذات الصبغة الفندقية في التصميمات المبتكرة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوفير المزيد من فرص العمل.

يُعد مشروع <<Swiss-Belresidences Rivan>>، أحد أهم المشروعات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقةR7 على مساحة 16 فدانًا ويضم 15 عمارة سكنية أعلى كلًا منها «Club House» تم تصميمه بشكل مبتكر، يضم حمام سباحة وجيم وسباه وجاكوزي.

يضم مشروع <<Swiss-Belresidences Rivan>> حوالي 500 وحدة سكنية فندقية يتم تنفيذها في المرحلة الثالثة، وقد تم الانتهاء من ٧٥٪ من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مشروع ريفان، حيث بدأ تسليم الوحدات للحاجزين ويجري العمل حاليًا على استكمال التشطيبات التي راعت الشركة فيها أن يتم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية مثل شركة سامسونج التي ستقوم بتنفيذ أعمال التكييفات المركزية، وشركة ديورا فيت لتوفير أطقم الحمامات التي توفر استخدام المياه وغيرها.

تقدم شركة “Swiss-Belhotel International” خدمات تطوير وإدارة متخصصة ومتميزة للفنادق والمنتجعات والشقق الخدمية، وتضم محفظتها العقارية أكثر من 135 فندقاً ومنتجعاً ومشروعاً في الصين وإندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

تمتلك الشركة مكاتب استراتيجية في هونغ كونغ ونيوزيلندا وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط. تتميز الشركة بمزيجها الفريد من الضيافة السويسرية والخدمة المستوحاة من آسيا، وتحمل كل منشأة العلامة التجارية لشركة “Swiss-Belhotel International”، مما يرمز إلى الجودة والالتزام بالقيمة. ما يعكس فلسفة الشركة المبنية على “الشغف والاحترافية”، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لشركة التعمير العربية في <<Swiss-Belresidences Rivan>>.

يتميز المشروع بتصميمه الفاخر وتشطيباته الراقية، حيث يضم وحدات سكنية فندقية تبدأ من استوديو وغرفة نوم، مع خدمات فندقية متكاملة، كما يضم المشروع مول تجاري طبي إداري يلبي جميع الخدمات للسكان، على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع مكون من 4 ادوار تضم العديد من المحال التجارية والبراندات العالمية والعيادات الطبية في كل التخصصات فضلا عن مكاتب إدارية متميزة تقدمها شركة <<Swiss-Belhotel International>> العالمية، مما يجعله وجهة مثالية للسائحين والباحثين عن تجربة سكنية فاخرة، والتي تتشابه مع النموذج السويسري.

أكد المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية أن شركة التعمير العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة البناء والتشطيبات، حيث تحرص على استخدام أفضل المواد وأحدث التقنيات في تشييد <<Swiss-Belresidences Rivan>> كما تُولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات متميزة لعملائها، من خلال التعاقد مع شركات عالمية رائدة في مجال الخدمات الفندقية.

أشار المهندس مرزوق منصور إلى أن شركة التعمير العربية تعمل على تعزيز مكانتها في السوق من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، وقد وقعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية متخصصة في مجال إدارة المباني، بهدف تقديم خدمات متميزة لعملاء <<Swiss-Belresidences Rivan>>.

أكد مرزوق أن شركة التعمير العربية تلتزم بتسليم مشاريعها في المواعيد المحددة، فقد انتهت الشركة من 75% من أعمال البناء في المرحلة الأولى والثانية من مشروعها وجاري بدء تسليم الوحدات للمرحلة الأولى من مشروع <<Swiss-Belresidences Rivan>>

أعرب المهندس سالم السديس، الشريك السعودي بشركة التعمير، عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع <<Swiss-Belhotel International>>، مؤكدًا أن الشركة تلتزم بالعمل على إثراء المشهد العمراني من خلال مشروعات شركة التعمير العربية في مصر بما يضعها على خريطة السياحة العالمية ويعزز من مكانتها التي تستحقها.

قال المهندس سالم السديس نحرص في شركة التعمير العربية على توفير وحدات سكنية مبتكرة ومصممة بأفضل المعايير العالمية ونعمل على إيجاد حلول سكنية غير مسبوقة تلبي احتياجات عملائنا مشيرًا أن الشراكة مع<<Swiss-Belhotel International>> ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف وتمكننا من وضع <<Swiss-Belresidences Rivan>> على الخارطة السكنية الفندقية الفريدة من نوعها.

أكد السديس أن السوق العقاري المصري واعد والإصلاحات والحوافز التي قامت بها الحكومة المصرية تشجعنا على مزيد من التوسعات وضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ويدفعنا لمزيد من الابتكار في مشروعاتنا المرتقبة ليس فقط بغرض التميز ولكن لتكون نموذجًا يحتذى به في الإنشاء والتصميم وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها العملاء.

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