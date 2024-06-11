FII PRIORITY Rio Press Release Image FII Institute is honoured to announce that Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva will speak at the inaugural Latin America FII PRIORITY Summit in Rio de Janeiro on 12 June, marking a significant milestone for the summit.

ريو دي جانيرو, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

يسر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أن تعلن مشاركة رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإلقاءه كلمة في قمة “الأولوية” التي تعد الأولى في أمريكا اللاتينية المزمع انعقادها في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو بتاريخ 12 من الشهر الجاري.

ويؤكد حضور الرئيس لولا، الذي سيرافقه عددا من المسؤولين من دولة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، على أهمية قمة “الأولوية” حول معالجة الأولويات العالمية الرئيسية وتعزيز فرص الاستثمار، وتشير المؤسسة إلى أن حضور الرئيس البرازيلي دليل على الدور الأساسي الذي تلعبه البرازيل في مستقبل الاستثمار العالمي والاستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: “نفتخر بانضمام الرئيس لولا إلينا في قمة “الأولوية” هنا في ريو دي جانيرو. كونه من أهم القادة في المنطقة، ستثري مشاركته ورؤيته جلساتنا ومبادراتنا بشكل استثنائي، وكنا منذ البداية قد استلهمنا موضوع قمتنا، ‘الاستثمار في الكرامة’، من رؤية الرئيس لولا.”

ستُعقد قمة “الأولوية” ريو دي جانيرو في فندق كوباكابانا بالاس من ١١ إلى ١٣ حزيران ٢٠٢٤، وستتضمن برنامجاً غنياً من الجلسات والمناقشات حول القضايا العالمية بمشاركة أبرز القيادات والمتحدثين من قطاعات مختلفة، وخبراء الاستثمار، وصناع القرار.

حول مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها ذراع استثماري يركز على المبادرات المؤثرة للبشرية. تجمع المؤسسة من خلال سلسلة قمم الأولوية بين العقول الرائدة لتعزيز الابتكار والحلول المستدامة لأبرز التحديات في جميع أنحاء العالم.

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