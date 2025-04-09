April 9, 2025
News Ticker: ﻿Wafaqi Mohtasib Office Resolves Over 223,000 Complaints in 2024﻿ECB Appoints Harry Brook As New White-Ball Skipper To Replace Jos Buttler﻿Pakistan to emerge as leader in global mineral economy: COAS﻿Pakistan Super League 2025: Mega Event Begins From April 11﻿Pakistan to Harness IT for Improved Healthcare Access﻿Consul General Lauds Pakistani American Officers at NYPD Event﻿Interior Minister Orders Crackdown on Human Trafficking Networks﻿NRL Unveils New Copper-Gold Discovery in Balochistan﻿Sindh CM orders Restructuring of Traffic Engineering Bureau﻿UAE Ambassador Announces Five-Year Visa Eligibility for Pakistani Citizens﻿Pakistan Gears Up to Become Global Mining Leader at Islamabad Forum﻿ECO Secretary-General Visits Pakistan﻿Only those reforms yield results that have ownership of stakeholders: CJP﻿SPLA to Stage Protests for Resolving College Teachers’ Issues﻿JI to March in Karachi to Show Solidarity with Palestinians﻿PM Calls for Investment Boost in Pakistan’s Natural Resources﻿Pushtun Leaders Denounces Deportation of Afghan Refugees, Form Committee for Dialogue﻿ICC Penalizes Pakistan Cricket Team for Slow Over-Rate in ODI Series﻿Punjab Police Recovered Kidnapped Boy Within 8 Hours Using Modern Technology﻿CDA decides to upload list of legal, illegal housing societies on its website﻿Pakistan, Azerbaijan reaffirm to promote sustainable economic growth﻿Pakistan to Host Key Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting in Islamabad﻿Security and Governance Challenges of KPK Discussed at Islamabad Seminar﻿SC appoints Waseem Khakwani as Additional Registrar (Judicial) on one year deputation﻿Gilani calls for enhanced parliamentary collaboration in face of growing global challenges﻿Special Assistant to PM Advocates Tax Reforms in Budget Meeting﻿Harry Brook Takes Over as England’s New White-Ball Captain﻿SECP issues FAQs on Private Fund Sector﻿FC Balochistan South Delivers Vital Healthcare to Over 11,700 in Remote Areas﻿Sukkur Commissioner Halts Paddy Cultivation for Kharif 2025 To Save Environment﻿Dar Commits to Boosting Pakistan-Azerbaijan Relations﻿Balochistan Bolsters Anti-Drug Efforts with New MoU﻿Thai Consul General Meets Karachi Mayor, Discusses Development and Investment Opportunities﻿Maritime and Energy Sectors’ Reforms Poised to Enhance Trade: PM﻿Dow University Launches Student Feedback Portal to Enhance Academic Excellence﻿Protest by Thatta Traders Against Canal Projects from the Indus River﻿Gold Prices in Pakistan Declines﻿Aurangzeb Pledges Backing for Key ECO Regional Cooperation Plans﻿Prime Minister Pledges Enhanced Health Care for All Citizens﻿Security Forces Kill Nine Khwarij in DI Khan﻿Two-Day Prayer Gathering in Sialkot: Prayers for National Security﻿NUST Law Team Advances to International Sports Moot Court Finals﻿Bloodshed Risk in Balochistan due to Arrests: Kamran﻿NA committee seeks timeline for resolving internet suspension issue in constituency of Pullain Baloch﻿SECP issues concept paper to reinvigorate institution of Waqf in Pakistan﻿Mirwaiz Under House Arrest Again, Misses Key Event in Srinagar﻿President, PM laud forces for successful operation against terrorists in D.I.Khan﻿Global Focus on Health: World Health Day Highlights Preventive Care﻿International Conference Begins at Sindh Agriculture University:﻿Security forces kill nine terrorist in DI Khan IBO﻿675 Babies Under One Month Die Each Day in Pakistan: WHO﻿PCB Unveils Star-Studded Commentary Team for PSL 2025﻿CM Murad Approves Korangi Causeway Interchange, Elevated Road to Protect Malir Villages﻿ECO Leader to Strengthen Ties with Pakistan During Key Visit﻿Pakistan Minerals Investment Forum Set to Elevate Investment Prospects﻿Pakistan, Denmark Agree to Modernize Maritime Sector and Expand Trade Ties﻿Planning Minister Urges Development Push in Conflict-Hit Balochistan﻿CDA Chairman directs to complete all development work in Sector C-14 by June﻿PPP Naseerabad Division Assures Resolution of Public Issues﻿Sardar Abdul Raheem Urges Muslim Unity, Calls for End to Gaza Violence and Sindh Lawlessness﻿Murad Orders Crackdown On Illegal Mobile Trade, Stolen Vehicle Parts, And Dacoits In Katcha﻿AI, CADD, and Nanoinformatics Unite: Pioneering Drug Development Revolution﻿First Fitness Gala of Karachi Press Club: A Special Day for Members and Their Families﻿NACTA Approves Establishment of National Intelligence Fusion Center﻿SECP proposes reforms to expedite issuance of bonus, right shares﻿Police Foil Robbery Attempts in Two Encounters in Karachi﻿Glowing Tribute Paid to Martyrs of Gayari Sector﻿Azerbaijan’s Economy Minister Set for Crucial Investment Talks in Pakistan﻿ICC Women’s Cricket WC Qualifiers: PCB Announces Free Entry for Fans﻿Pakistan Minerals Investment Forum Set to Boost Mining Sector﻿Azeri Minister arrives tomorrow to finalize MoUs, Agreements on investment projects﻿MQM-Pakistan Members of Sindh Assembly Express Anger Over Severe Load Shedding in Karachi﻿State Terrorism in IIOJK: India’s Actions Create Fear and Terror﻿SPLA’s Concerns Over Sindh’s Education System﻿PM Fulfills Promise By Cutting Power Prices: Marriyum﻿UCP Empowers Media Students with Resume Writing Skills﻿Examinations for Ninth and Tenth Grades in Mirpurkhas: Grand Claims Exposed﻿Pakistan-France pledge to maintain close coordination on issues of mutual interest﻿Resolution Submitted Against Amendments to SBCA Act in Sindh PA﻿Successful Police Operations Against Crime Under the Leadership of Additional IG Karachi﻿Mayor Demands Rs100 Billion For Karachi﻿Pakistan Central Muslim League Calls on United Nations to Play Its Role﻿Electricity Tariff Cut To Ease Burden On Citizens, Boost Economy: PM﻿Ali Khurshidi’s Strong Reaction to Murtaza Wahab’s Press Conference﻿Sukkur District Council Approves Unanimous Resolution Against 6 Canal Projects﻿Strict Action Taken for Violation of One-Dish Policy at Wedding Hall in Okara﻿IT Services Exports Surge with SIFC Backing﻿Currency Exchange Rates Revealed: USD and GBP Lead the Charge﻿Pakistani High Commissioner Urges Canadian Business Investment in Key Sectors﻿PCB Introduces Urdu Commentary for PSL 10﻿Star-Studded Commentary Panel Unveiled for HBL PSL X﻿Pakistan, Belarus Forge Path for Enhanced Cooperation with New Agreements﻿Five individuals were injured in a road accident﻿Eric Meyer to Spearhead US Delegation to Islamabad for Minerals Forum﻿Pakistan’s ODI Defeat Ends With Rizwan Hoping For PSL Lift﻿Prince Rahim Al-Husseini Announces $45 Million Aid﻿An Increase in Temperature Expected in Most Parts of the Country﻿PTI Leader Flays Govt’s Inflation Claims﻿Defeating the Consciousness of Sindh is Not Within PPP’s Capability: Malhi﻿BNP Mengal Announces Complete Shutdown Strike in Balochistan
April 9, 2025
News Ticker: ﻿Wafaqi Mohtasib Office Resolves Over 223,000 Complaints in 2024﻿ECB Appoints Harry Brook As New White-Ball Skipper To Replace Jos Buttler﻿Pakistan to emerge as leader in global mineral economy: COAS﻿Pakistan Super League 2025: Mega Event Begins From April 11﻿Pakistan to Harness IT for Improved Healthcare Access﻿Consul General Lauds Pakistani American Officers at NYPD Event﻿Interior Minister Orders Crackdown on Human Trafficking Networks﻿NRL Unveils New Copper-Gold Discovery in Balochistan﻿Sindh CM orders Restructuring of Traffic Engineering Bureau﻿UAE Ambassador Announces Five-Year Visa Eligibility for Pakistani Citizens﻿Pakistan Gears Up to Become Global Mining Leader at Islamabad Forum﻿ECO Secretary-General Visits Pakistan﻿Only those reforms yield results that have ownership of stakeholders: CJP﻿SPLA to Stage Protests for Resolving College Teachers’ Issues﻿JI to March in Karachi to Show Solidarity with Palestinians﻿PM Calls for Investment Boost in Pakistan’s Natural Resources﻿Pushtun Leaders Denounces Deportation of Afghan Refugees, Form Committee for Dialogue﻿ICC Penalizes Pakistan Cricket Team for Slow Over-Rate in ODI Series﻿Punjab Police Recovered Kidnapped Boy Within 8 Hours Using Modern Technology﻿CDA decides to upload list of legal, illegal housing societies on its website﻿Pakistan, Azerbaijan reaffirm to promote sustainable economic growth﻿Pakistan to Host Key Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting in Islamabad﻿Security and Governance Challenges of KPK Discussed at Islamabad Seminar﻿SC appoints Waseem Khakwani as Additional Registrar (Judicial) on one year deputation﻿Gilani calls for enhanced parliamentary collaboration in face of growing global challenges﻿Special Assistant to PM Advocates Tax Reforms in Budget Meeting﻿Harry Brook Takes Over as England’s New White-Ball Captain﻿SECP issues FAQs on Private Fund Sector﻿FC Balochistan South Delivers Vital Healthcare to Over 11,700 in Remote Areas﻿Sukkur Commissioner Halts Paddy Cultivation for Kharif 2025 To Save Environment﻿Dar Commits to Boosting Pakistan-Azerbaijan Relations﻿Balochistan Bolsters Anti-Drug Efforts with New MoU﻿Thai Consul General Meets Karachi Mayor, Discusses Development and Investment Opportunities﻿Maritime and Energy Sectors’ Reforms Poised to Enhance Trade: PM﻿Dow University Launches Student Feedback Portal to Enhance Academic Excellence﻿Protest by Thatta Traders Against Canal Projects from the Indus River﻿Gold Prices in Pakistan Declines﻿Aurangzeb Pledges Backing for Key ECO Regional Cooperation Plans﻿Prime Minister Pledges Enhanced Health Care for All Citizens﻿Security Forces Kill Nine Khwarij in DI Khan﻿Two-Day Prayer Gathering in Sialkot: Prayers for National Security﻿NUST Law Team Advances to International Sports Moot Court Finals﻿Bloodshed Risk in Balochistan due to Arrests: Kamran﻿NA committee seeks timeline for resolving internet suspension issue in constituency of Pullain Baloch﻿SECP issues concept paper to reinvigorate institution of Waqf in Pakistan﻿Mirwaiz Under House Arrest Again, Misses Key Event in Srinagar﻿President, PM laud forces for successful operation against terrorists in D.I.Khan﻿Global Focus on Health: World Health Day Highlights Preventive Care﻿International Conference Begins at Sindh Agriculture University:﻿Security forces kill nine terrorist in DI Khan IBO﻿675 Babies Under One Month Die Each Day in Pakistan: WHO﻿PCB Unveils Star-Studded Commentary Team for PSL 2025﻿CM Murad Approves Korangi Causeway Interchange, Elevated Road to Protect Malir Villages﻿ECO Leader to Strengthen Ties with Pakistan During Key Visit﻿Pakistan Minerals Investment Forum Set to Elevate Investment Prospects﻿Pakistan, Denmark Agree to Modernize Maritime Sector and Expand Trade Ties﻿Planning Minister Urges Development Push in Conflict-Hit Balochistan﻿CDA Chairman directs to complete all development work in Sector C-14 by June﻿PPP Naseerabad Division Assures Resolution of Public Issues﻿Sardar Abdul Raheem Urges Muslim Unity, Calls for End to Gaza Violence and Sindh Lawlessness﻿Murad Orders Crackdown On Illegal Mobile Trade, Stolen Vehicle Parts, And Dacoits In Katcha﻿AI, CADD, and Nanoinformatics Unite: Pioneering Drug Development Revolution﻿First Fitness Gala of Karachi Press Club: A Special Day for Members and Their Families﻿NACTA Approves Establishment of National Intelligence Fusion Center﻿SECP proposes reforms to expedite issuance of bonus, right shares﻿Police Foil Robbery Attempts in Two Encounters in Karachi﻿Glowing Tribute Paid to Martyrs of Gayari Sector﻿Azerbaijan’s Economy Minister Set for Crucial Investment Talks in Pakistan﻿ICC Women’s Cricket WC Qualifiers: PCB Announces Free Entry for Fans﻿Pakistan Minerals Investment Forum Set to Boost Mining Sector﻿Azeri Minister arrives tomorrow to finalize MoUs, Agreements on investment projects﻿MQM-Pakistan Members of Sindh Assembly Express Anger Over Severe Load Shedding in Karachi﻿State Terrorism in IIOJK: India’s Actions Create Fear and Terror﻿SPLA’s Concerns Over Sindh’s Education System﻿PM Fulfills Promise By Cutting Power Prices: Marriyum﻿UCP Empowers Media Students with Resume Writing Skills﻿Examinations for Ninth and Tenth Grades in Mirpurkhas: Grand Claims Exposed﻿Pakistan-France pledge to maintain close coordination on issues of mutual interest﻿Resolution Submitted Against Amendments to SBCA Act in Sindh PA﻿Successful Police Operations Against Crime Under the Leadership of Additional IG Karachi﻿Mayor Demands Rs100 Billion For Karachi﻿Pakistan Central Muslim League Calls on United Nations to Play Its Role﻿Electricity Tariff Cut To Ease Burden On Citizens, Boost Economy: PM﻿Ali Khurshidi’s Strong Reaction to Murtaza Wahab’s Press Conference﻿Sukkur District Council Approves Unanimous Resolution Against 6 Canal Projects﻿Strict Action Taken for Violation of One-Dish Policy at Wedding Hall in Okara﻿IT Services Exports Surge with SIFC Backing﻿Currency Exchange Rates Revealed: USD and GBP Lead the Charge﻿Pakistani High Commissioner Urges Canadian Business Investment in Key Sectors﻿PCB Introduces Urdu Commentary for PSL 10﻿Star-Studded Commentary Panel Unveiled for HBL PSL X﻿Pakistan, Belarus Forge Path for Enhanced Cooperation with New Agreements﻿Five individuals were injured in a road accident﻿Eric Meyer to Spearhead US Delegation to Islamabad for Minerals Forum﻿Pakistan’s ODI Defeat Ends With Rizwan Hoping For PSL Lift﻿Prince Rahim Al-Husseini Announces $45 Million Aid﻿An Increase in Temperature Expected in Most Parts of the Country﻿PTI Leader Flays Govt’s Inflation Claims﻿Defeating the Consciousness of Sindh is Not Within PPP’s Capability: Malhi﻿BNP Mengal Announces Complete Shutdown Strike in Balochistan

‫برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” يرحب ب 62 منتسبة جديدة للمشاركة في الدفعة الثانية

‫برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” يرحب ب 62 منتسبة جديدة للمشاركة في الدفعة الثانية

  • April 9, 2025

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك

أبوظبي، الإمارات العربية , April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —  تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، أعلنت “بيورهيلث”، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن الترحيب بمنتسبات الدفعة الثانية من برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” لعام 2025 بمشاركة 62 امرأة إماراتية.

ويندرج الإعلان عن الدفعة الثانية ضمن جهود توسيع تأثير برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية”، حيث تم تقديم مسار جديد يركز على تمكين كبار المواطنات، بالإضافة إلى دمج النساء من أصحاب الهمم ضمن البرنامج.

وقد استقطبت الدفعة الثانية أكثر من ضعف عدد المشاركات العام الماضي، مما يعكس الأثر الكبير الذي تكتسبهن المشاركات خلال مسيرتهن في البرنامج. ويوسع البرنامج تأثيره هذا العام من خلال تعزيز التنوع والشمول وصقل المواهب، والتركيز على تمكين كبار المواطنات والنساء من أصحاب الهمم. وتخوض المشاركات على مدار تسعة أشهر تجربة شاملة تجمع بين التدريب والإرشاد المخصص وفرص التعلم التفاعلي، مما يزودهنّ بالمهارات والرؤى اللازمة لإحداث التغيير الفعّال في مجتمعاتهنّ وخارجها.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: “أثبت النجاح المستمر لبرنامج مسيرة المرأة الإماراتية أهمية التعاون والالتزام المشترك في تعزيز دور المرأة في المجتمع. ويسرني أن أشهد إقبالاً أكبر من كبار المواطنات، ولا سيما أن خبراتهن وتجاربهن القيّمة تساهم في رسم ملامح مستقبل مجتمعنا. وأفخر بمشاركتهنّ الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية وازدهاراً يبرز فيه دور النساء الإماراتيات”.

من جهتها، قالت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: “يستقطب برنامج مسيرة المرأة الإماراتية النساء الإماراتيات الطامحات لتحقيق النمو والازدهار والتفاعل مع المجتمع والمساهمة في تقدمه. ونستلهم من مشاركة كبار المواطنات في رحلة البرنامج، ويسرنا أن نتعلم من تجاربهن ونوفر لهن فرصاً لإحداث تأثير ملموس تحصد ثماره الأجيال القادمة”.

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”: “يتيح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الارتقاء بمستويات النمو والتمكين، كما أن استقبال هذه المجموعة الاستثنائية من النساء في الدفعة الثانية هو مصدر إلهام حقيقي لنا. لقد ساهمت إرادة هؤلاء النساء وتجاربهن وخبراتهن القيّمة في إحداث تغيير ملموس في المجتمع، ومازال هذا الأثر واضحاً اليوم وسيستمر في إلهام الأجيال القادمة. ونعتز برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونستلهم من التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية لمواصلة عمل البرنامج. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمهما القيّم في رعاية هذه المبادرة”.

وتم تعيين الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان سفيرة لبرنامج كبار المواطنات، وهي مبادرة جوهرية تسهم في تعزيز نجاح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وستُبرز مشاركتها الأثر الملموس للبرنامج، ودعم المبادرات التي من شأنها أن تعزيز دور كبار السن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسيةوخلال حفل الافتتاح، أكدت الشيخة موزة التزامها بتمكين كبار المواطنات وضمان استمرار مساهماتهم الفعالة في المجتمع.

ومع انضمام الدفعة الثانية، يواصل برنامج مسيرة المرأة الإماراتية دوره الرائد باعتباره منصة تعزز مهارات القيادة وترسخ مبادئ الشمولية والتأثير المجتمعي الإيجابيولا يقتصر برنامج هذا العام على تعزيز دور المرأة الإماراتية، بل يدمج أيضاً أصحاب الهمم، مما يعزز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع ويمكنهم من تحقيق أهدافهمومع انطلاق المسيرة التحولية لمنتسبات البرنامج، سيكن على أهبة الاستعداد لقيادة مبادرات تُسهم في عام المجتمع 2025، وصياغة مستقبل قائم على التعاون المثمر والتغيير الهادف.

نبذة عن “بيورهيلث”: 

تعد “بيورهيلث” أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى “بيورهيلث” إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة “بيورهيلث” ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. 

وتضم مجموعة “بيورهيلث” كلاً من: 

  • “صحة” – واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. 
  • عيادات صحة – تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. 
  • الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” – شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. 
  • المكتب الطبي – يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. 
  • رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. 
  • بيورلاب – إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. 
  • وآن هيلث – شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. 
  • ذي لايف كورنر – أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. 
  • أردنت للخدمات الصحية – هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
  • سيركل هيلث جروب – أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. 
  • مجموعة “هيلينك للرعاية الصحية” – أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص 
  • “بيور سي اس” – الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. 
  • مدينة الشيخ شخبوط الطبية – أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة. 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae 

:Contact
Louise Marcel Crouch
[email protected]
+97144473338

GlobeNewswire Distribution ID 9419426

‫برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” يرحب ب 62 منتسبة جديدة للمشاركة في الدفعة الثانية

  • April 9, 2025

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك

أبوظبي، الإمارات العربية , April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —  تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، أعلنت “بيورهيلث”، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن الترحيب بمنتسبات الدفعة الثانية من برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” لعام 2025 بمشاركة 62 امرأة إماراتية.

ويندرج الإعلان عن الدفعة الثانية ضمن جهود توسيع تأثير برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية”، حيث تم تقديم مسار جديد يركز على تمكين كبار المواطنات، بالإضافة إلى دمج النساء من أصحاب الهمم ضمن البرنامج.

وقد استقطبت الدفعة الثانية أكثر من ضعف عدد المشاركات العام الماضي، مما يعكس الأثر الكبير الذي تكتسبهن المشاركات خلال مسيرتهن في البرنامج. ويوسع البرنامج تأثيره هذا العام من خلال تعزيز التنوع والشمول وصقل المواهب، والتركيز على تمكين كبار المواطنات والنساء من أصحاب الهمم. وتخوض المشاركات على مدار تسعة أشهر تجربة شاملة تجمع بين التدريب والإرشاد المخصص وفرص التعلم التفاعلي، مما يزودهنّ بالمهارات والرؤى اللازمة لإحداث التغيير الفعّال في مجتمعاتهنّ وخارجها.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: “أثبت النجاح المستمر لبرنامج مسيرة المرأة الإماراتية أهمية التعاون والالتزام المشترك في تعزيز دور المرأة في المجتمع. ويسرني أن أشهد إقبالاً أكبر من كبار المواطنات، ولا سيما أن خبراتهن وتجاربهن القيّمة تساهم في رسم ملامح مستقبل مجتمعنا. وأفخر بمشاركتهنّ الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية وازدهاراً يبرز فيه دور النساء الإماراتيات”.

من جهتها، قالت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: “يستقطب برنامج مسيرة المرأة الإماراتية النساء الإماراتيات الطامحات لتحقيق النمو والازدهار والتفاعل مع المجتمع والمساهمة في تقدمه. ونستلهم من مشاركة كبار المواطنات في رحلة البرنامج، ويسرنا أن نتعلم من تجاربهن ونوفر لهن فرصاً لإحداث تأثير ملموس تحصد ثماره الأجيال القادمة”.

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”: “يتيح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الارتقاء بمستويات النمو والتمكين، كما أن استقبال هذه المجموعة الاستثنائية من النساء في الدفعة الثانية هو مصدر إلهام حقيقي لنا. لقد ساهمت إرادة هؤلاء النساء وتجاربهن وخبراتهن القيّمة في إحداث تغيير ملموس في المجتمع، ومازال هذا الأثر واضحاً اليوم وسيستمر في إلهام الأجيال القادمة. ونعتز برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونستلهم من التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية لمواصلة عمل البرنامج. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمهما القيّم في رعاية هذه المبادرة”.

وتم تعيين الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان سفيرة لبرنامج كبار المواطنات، وهي مبادرة جوهرية تسهم في تعزيز نجاح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وستُبرز مشاركتها الأثر الملموس للبرنامج، ودعم المبادرات التي من شأنها أن تعزيز دور كبار السن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسيةوخلال حفل الافتتاح، أكدت الشيخة موزة التزامها بتمكين كبار المواطنات وضمان استمرار مساهماتهم الفعالة في المجتمع.

ومع انضمام الدفعة الثانية، يواصل برنامج مسيرة المرأة الإماراتية دوره الرائد باعتباره منصة تعزز مهارات القيادة وترسخ مبادئ الشمولية والتأثير المجتمعي الإيجابيولا يقتصر برنامج هذا العام على تعزيز دور المرأة الإماراتية، بل يدمج أيضاً أصحاب الهمم، مما يعزز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع ويمكنهم من تحقيق أهدافهمومع انطلاق المسيرة التحولية لمنتسبات البرنامج، سيكن على أهبة الاستعداد لقيادة مبادرات تُسهم في عام المجتمع 2025، وصياغة مستقبل قائم على التعاون المثمر والتغيير الهادف.

نبذة عن “بيورهيلث”: 

تعد “بيورهيلث” أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى “بيورهيلث” إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة “بيورهيلث” ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. 

وتضم مجموعة “بيورهيلث” كلاً من: 

  • “صحة” – واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. 
  • عيادات صحة – تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. 
  • الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” – شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. 
  • المكتب الطبي – يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. 
  • رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. 
  • بيورلاب – إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. 
  • وآن هيلث – شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. 
  • ذي لايف كورنر – أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. 
  • أردنت للخدمات الصحية – هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
  • سيركل هيلث جروب – أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. 
  • مجموعة “هيلينك للرعاية الصحية” – أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص 
  • “بيور سي اس” – الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. 
  • مدينة الشيخ شخبوط الطبية – أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة. 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae 

:Contact
Louise Marcel Crouch
[email protected]
+97144473338

GlobeNewswire Distribution ID 9419426

‫برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” يرحب ب 62 منتسبة جديدة للمشاركة في الدفعة الثانية

  • April 9, 2025

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك

أبوظبي، الإمارات العربية , April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —  تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، أعلنت “بيورهيلث”، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن الترحيب بمنتسبات الدفعة الثانية من برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية” لعام 2025 بمشاركة 62 امرأة إماراتية.

ويندرج الإعلان عن الدفعة الثانية ضمن جهود توسيع تأثير برنامج “مسيرة المرأة الإماراتية”، حيث تم تقديم مسار جديد يركز على تمكين كبار المواطنات، بالإضافة إلى دمج النساء من أصحاب الهمم ضمن البرنامج.

وقد استقطبت الدفعة الثانية أكثر من ضعف عدد المشاركات العام الماضي، مما يعكس الأثر الكبير الذي تكتسبهن المشاركات خلال مسيرتهن في البرنامج. ويوسع البرنامج تأثيره هذا العام من خلال تعزيز التنوع والشمول وصقل المواهب، والتركيز على تمكين كبار المواطنات والنساء من أصحاب الهمم. وتخوض المشاركات على مدار تسعة أشهر تجربة شاملة تجمع بين التدريب والإرشاد المخصص وفرص التعلم التفاعلي، مما يزودهنّ بالمهارات والرؤى اللازمة لإحداث التغيير الفعّال في مجتمعاتهنّ وخارجها.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: “أثبت النجاح المستمر لبرنامج مسيرة المرأة الإماراتية أهمية التعاون والالتزام المشترك في تعزيز دور المرأة في المجتمع. ويسرني أن أشهد إقبالاً أكبر من كبار المواطنات، ولا سيما أن خبراتهن وتجاربهن القيّمة تساهم في رسم ملامح مستقبل مجتمعنا. وأفخر بمشاركتهنّ الطريق نحو مستقبل أكثر شمولية وازدهاراً يبرز فيه دور النساء الإماراتيات”.

من جهتها، قالت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: “يستقطب برنامج مسيرة المرأة الإماراتية النساء الإماراتيات الطامحات لتحقيق النمو والازدهار والتفاعل مع المجتمع والمساهمة في تقدمه. ونستلهم من مشاركة كبار المواطنات في رحلة البرنامج، ويسرنا أن نتعلم من تجاربهن ونوفر لهن فرصاً لإحداث تأثير ملموس تحصد ثماره الأجيال القادمة”.

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”: “يتيح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الارتقاء بمستويات النمو والتمكين، كما أن استقبال هذه المجموعة الاستثنائية من النساء في الدفعة الثانية هو مصدر إلهام حقيقي لنا. لقد ساهمت إرادة هؤلاء النساء وتجاربهن وخبراتهن القيّمة في إحداث تغيير ملموس في المجتمع، ومازال هذا الأثر واضحاً اليوم وسيستمر في إلهام الأجيال القادمة. ونعتز برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونستلهم من التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية لمواصلة عمل البرنامج. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمهما القيّم في رعاية هذه المبادرة”.

وتم تعيين الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان سفيرة لبرنامج كبار المواطنات، وهي مبادرة جوهرية تسهم في تعزيز نجاح برنامج مسيرة المرأة الإماراتية بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وستُبرز مشاركتها الأثر الملموس للبرنامج، ودعم المبادرات التي من شأنها أن تعزيز دور كبار السن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسيةوخلال حفل الافتتاح، أكدت الشيخة موزة التزامها بتمكين كبار المواطنات وضمان استمرار مساهماتهم الفعالة في المجتمع.

ومع انضمام الدفعة الثانية، يواصل برنامج مسيرة المرأة الإماراتية دوره الرائد باعتباره منصة تعزز مهارات القيادة وترسخ مبادئ الشمولية والتأثير المجتمعي الإيجابيولا يقتصر برنامج هذا العام على تعزيز دور المرأة الإماراتية، بل يدمج أيضاً أصحاب الهمم، مما يعزز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع ويمكنهم من تحقيق أهدافهمومع انطلاق المسيرة التحولية لمنتسبات البرنامج، سيكن على أهبة الاستعداد لقيادة مبادرات تُسهم في عام المجتمع 2025، وصياغة مستقبل قائم على التعاون المثمر والتغيير الهادف.

نبذة عن “بيورهيلث”: 

تعد “بيورهيلث” أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى “بيورهيلث” إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة “بيورهيلث” ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. 

وتضم مجموعة “بيورهيلث” كلاً من: 

  • “صحة” – واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. 
  • عيادات صحة – تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. 
  • الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” – شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. 
  • المكتب الطبي – يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. 
  • رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. 
  • بيورلاب – إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. 
  • وآن هيلث – شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. 
  • ذي لايف كورنر – أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. 
  • أردنت للخدمات الصحية – هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
  • سيركل هيلث جروب – أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. 
  • مجموعة “هيلينك للرعاية الصحية” – أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص 
  • “بيور سي اس” – الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. 
  • مدينة الشيخ شخبوط الطبية – أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة. 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae 

:Contact
Louise Marcel Crouch
[email protected]
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