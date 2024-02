‫بمشاركات فنية من فنانين عالميين مهرجان العلا للفنون ينطلق اليوم بمشاريع فنية عملاقة خارجية جديدة

العلا، المملكة العربية السعودية, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — العلا، يعود مهرجان العلا للفنون، حيث الفن يحيا بلا اطار، في نسخته الثالثة، التي تستمر من ٩ فبراير إلى ٢ مارس ٢٠٢٤، مع برنامج موسع من الفعاليات والمعارض والمبادرات الإبداعية التي تقام على مدار ٢٢ يومًا في المناظر الطبيعية الخلابة لواحة العلا القديمة.

انطلق مهرجان العلا للفنون في عام ٢٠٢٢ وهو جزء من تقويم فعاليات العلا السنوي، الذي يضم مزيجًا مثيرًا من المبدعين والفنانين المحليين والإقليميين والعالميين وفناني الأداء والقيّمين وجامعي الأعمال الفنية وغيرهم.

جائزة إثراء للفنون: يكشف الفنان عبيد الصافي، الفائز بأكبر جائزة فنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المناطق العربية)، عن عمله الفائز بعنوان “النخيل في عناق أبدي”. تعتبر هذه النسخة من الجائزة، هي الأولى التي تشهد تعاوناً بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفنون العلا.

يقدم وادي الفن منال الضويان واحدة من أبرز الفنانين المعاصرين في المملكة العربية السعودية، في عملها التكليفي الجديد والذي ينتمي لفن الأرض، بعنوان “واحة القصص” والذي سيتم وضعه بشكل دائم ضمن المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في العلا ابتداءً من عام ٢٠٢٦.

إقامة العلا الفنية- تقدم فنون العلا معرضين لبرنامج إقامة العلا الفنية، أحدهما معرض إقامة العلا للفنون البصرية “وما تبقى لنا”، ومعرض إقامة العلا للتصميم “رَحِم خفيّة”، واللذان يؤكدان على دور العلا المتنامي كمركز للتبادل الثقافي والابتكار الفني في المنطقة.

يقدم معرض العلا 1445 مجموعة من صور الفنان حسن حجاج والذي اشتهر بقدرته على المزج بين الفن المعاصر والأزياء والهوية الثقافية.

رَمّيْ عَيّنيِ– معرض للأعمال المعاصرة مستقطبة لفترة محدودة من فنانين سعوديين جامعي الأعمال الفنية في المملكة العربية السعودية، يتم استضافته في قاعة مرايا. ويهدف المعرض، من إشراف الدكتورة عفت عبد الله الفدغ، إلى إعادة تعريف تاريخ الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية وتوثيق قصص الفنانين ودور مقتنيي الأعمال الفنية في تطوير المشهد الفني

صحراء X العلا ٢٠٢٤ – يعود المعرض الفني الدولي المفتوح، في نسخته الثالثة ليضع الأعمال الفنية المعاصرة ذات الرؤية للفنانين السعوديين والدوليين بين الطبيعة الصحراوية الاستثنائية للعلا. يتضمن المعرض لهذا العام ١٥ عملاً تكليفياً جديداً، تحت عنوان “في وجود الغياب”.

مساحة تصميم العلا – يشهد شهر فبراير ٢٠٢٤، افتتاح مساحة تصميم العلا، ذلك الموقع الذي يعتبر مركزاً لعرض مبادرات التصميم المتنوعة في العلا والتي تسهم في رؤية العلا.

يقدم المعرض الافتتاحي، “مورد: بالتصميم المستوحى“، من إشراف سارة غاني، طريقة التفكير في التصميم من خلال تناول ١٠ أعمال مستوحاة من العلا في مجالات التصميم والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني.

لمزيد من المعلومات وطلب المقابلة يرجىالتواصل مع:

آسيا سابي: assia@pelhamcommunications.com

آجنيش راي: agnish@ pelhamcommunications.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d2cd39db-24bc-4b53-89a0- 1a810b169d2f/ar

GlobeNewswire Distribution ID 9035032