‫تستضيف شركة TUMI فعّالية عالمية لإطلاق مجموعة Asra النّسائية في سنغافورة وللإعلان عن سفيرتها العالمية، Mun Ka Young

تم الإعلان رسميًا عن الشراكة مع نجمة كوريا الجنوبية المرموقة خلال حفل إطلاق حصري حضره المشاهير وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

28 مارس 2024 – احتفلت – TUMI العلامة التجارية العالمية في مجال السفر والحياة اليومية، أمس بإنجاز جديد حيث قدّمت أحدث سفيرة عالمية لها Mun Ka Young، نجمة كوريا الجنوبية المرموقة. حضرت Mun الحدث الحصري الذي أقيم في سنغافورة يوم 27 مارس للاحتفال بإطلاق أحدث مجموعة من حقائب اليد النسائية Asra من TUMI، وتلك هي أول حملة لها على الإطلاق مع العلامة التجارية.

حضر حدث “اكتشاف Asra” أكثر من 200 من أبرز الشخصيات المؤثرة والمشاهير وكبار الشخصيات في المنطقة، بما في ذلك المغنية والممثلة “شارلين تشوي” من “هونج كونج” والمغنية الإندونيسية “إيسيانا ساراسفاتي” والممثلتان الفلبينيتان “غابي جارسيا” و”سارا لهباتي” والممثلة الفيتنامية “ديم ماي” والممثل التايلاندي “دونك ناتاتشاي بونبراسيرت” والممثلة التايلاندية “لوف باترانيت” والممثلة التايوانية “تسينج تشيه تشياو” وعارضة الأزياء والممثلة الماليزية “شا اليحيى” والممثلة الماليزية “كوي ييت” والممثلة السنغافورية “كاري وونغ” والممثل السنغافوري “ديزموند تان” والمؤثرة الهندية “ديبا بولر خوسلا“. وانضمت الوجوه المشهورة في المنطقة في عشاء فاخر وحفلة لكبار الشخصيات حضرها المسؤولين التنفيذيين لشركة TUMI بما في ذلك أندرو داوسون، الرئيس؛ وفيكتور سانز، المدير الإبداعي؛ وجيل كريزلمان، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية؛ وأريس ماروليس، نائب الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وتم اختيار سنغافورة مكانًا للإطلاق باعتبارها الوجهة التي ألهمت مجموعة وألوان TUMI لربيع 2024.



مجموعة Asra هي الإصدار الأحدث لفئة TUMI النسائية المتطورة، والمصمم للمرأة العصرية الأنيقة والعملية. تتضمن المجموعة ثلاثة أحجام وأربعة ألوان جذابة – اللون الأسود الأساسي لماركة TUMI، والألوان الموسمية: Moonlight وCameo Rose وPurple Sunset. تتميز كل حقيبة Asra بطيّات ذات تصميم ناعم، وملحقات تتّسق مع التصميم، وحزام كتف معقود لمزيد من التميُّز المرئي والملموس. تشمل اللمسات الإضافية جيبًا خارجيًا مبطنًا بالألياف الدقيقة، مما يجعله مثاليًا للهاتف أو للنظارات الشمسية، وحلية من الحروف المصنوعة من الجلد (تُباع بشكل منفصل) لإضفاء الطابع الشخصي المميز لـ TUMI.

شهدت أمسية “اكتشاف Asra” سلسلة من المفاجآت، حيث أخذت الضيوف في رحلة حميميّة لاكتشاف الجاذبية الحديثة لـ Asra. بدأت التجربة برحلة بحرية عند غروب الشمس على متن يختين فاخرين يحملان علامة TUMI لنقل الضيوف إلى جزيرة Sentosa. عند وصول الضيوف تم نقلهم إلى مكان عشاء لكبار الشخصيات الموجود في نادي Sentosa للغولف. احتفل المكان، الذي تم تحويله إلى “جناح سنتوسا” الأنيق، بالأسلوب السهل الذي تجسده الفنانةMun ولغة التصميم وألوان Asra، بما في ذلك لون غروب الشمس الأرجواني النابض بالحياة المستوحى من المناظر الطبيعية الجميلة في جزيرة Sentosa.



صادف الضيوف أثناء سيرهم عبر المدخل واجهة عرض دوارة تضم مجموعة متنوعة من تصاميم Asra محاطة بخلفية من الزهور الناعمة المنحنية والأقواس المزينة بالحرير المستوحاة من تصميم الحقيبة. بعد ذلك، تم نقلهم إلى “غرفة الرخام”، وهي غرفة بزخرفة معمارية ترضي جميع الأذواق تحيي حملة Asra وتضمنت عرض Asra العائم في لون Cameo Rose المذهل. عند وصولهم إلى وجهتهم تقريبًا اجتاز الضيوف “ممرAsra ” الساحر مع عرض للمجموعة إلى جانب عرض فيديو آسر لمحترف الفنون البصرية Markus Kanzler. وعند وصول الضيوف إلى غرفة الطعام، جلسوا حول طاولات طويلة موضوعة حول حافة الغرفة. كانت لوحات LED الممتدة على طول الجدران بمثابة لوحة فنية لسرد قصص تحكي كل تفاصيل الأمسية، احتفالاً بالشراكة بين TUMI و Mun.

بعد تقديم Sanz رسميًا للفنانة Mun، تم تقديم قائمة طعام مخصصة للضيوف صممها المدير الفني الشهير، Loic Serot بالتعاون مع الشيف Bjoern Alexander Panek، الذي كان يعمل سابقًا في مطعم Octavium في هونج كونج الحائز على جائزة two-Michelin-starred. تم التركيز خلال فترة تناول كلّ طبق من الأطباق الخمسة، على لحظات محدّدة من حياة الفنانة Mun، – بدءًا من تراثها المتنوع ثقافيًا كامرأة كورية ولدت في ألمانيا إلى موهبتها الموسيقية وأدوار البطولة وتعيينها كأحدث سفيرة لشركة TUMI. رافق تناول كل طبق عروض مرئية تم إنشاؤها خصيصًا وعروض موسيقية حية. استمرت الاحتفالات تحت السماء المليئة النجوم مع حفل “اكتشاف Asra” الذي جرى في الهواء الطلق، والذي اكتمل وازداد تألقاً من خلال عرض ألعاب نارية رقمية مبهرة، وأداء مثير للفنانة DJ Siena من كوريا الجنوبية، وكوكتيلات من إعداد شركة Nutmeg & Clove السنغافورية الحائزة على جوائز عديدة، وجدار فني من الحلوى أعده الشيف السنغافوري Janice Wong.



مجموعة Asra الجديدة متاحة الآن في متاجر TUMI حول العالم وعلى TUMI.com.

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