July 21, 2024
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July 21, 2024
News Ticker: Longstanding heatwave turns to be a nightmare in Karachi: Investigative ReportRomina lauds UK support for Pakistan Climate actionPakistan desires to strengthen bilateral ties with Oman﻿PM directs to accelerate construction work on ICT IT Park﻿Comprehensive plan prepared to ensure food security: Rana Tanveer﻿Mild earthquake hits IIOJK’s Kishtwar﻿Govt committed to provide equal opportunities to women: PM﻿Sardar Attique stresses result-oriented efforts to resolve Kashmir issue﻿Mirwaiz voices concern over arrests in occupied Kashmir﻿Shifting of Chinese industries to Pakistan will improve economy: PM﻿Housing Minister urges provinces, NDMA for prompt monsoon emergency response﻿Int’l Moon day observed﻿CM Punjab orders simplifying solar financing scheme﻿Rain expected in Sindh, Balochistan and KP areas﻿Murad wants 28 KMC air conditioned-CNG buses to be renovated, put on city routes﻿CM says Karachi needs urban flooding control system﻿CM advisor presents posting order to candidates passing SPSC exam﻿MQM-P leaders call on Sindh governor﻿Bangladesh A fight back after Huraira’s double ton and Kamran’s century﻿Farmers block highway against water scarcity﻿One killed, other injured in armed attack in Turbat﻿Beggar woman killed, two others injured in firing near Loralai﻿ICT export remittances surges to US$ 3.223 billion﻿National Conference flays India for marginalizing Kashmiris’ voice﻿At UN, Pakistan expresses commitment to expand CPEC﻿SIFC facilitates Pak-Azerbaijan cooperation agreements﻿President expresses grief over death of Sheila Jackson﻿India deploys more troops in occupied Kashmir﻿PM expresses grief over death of Sheila Jackson Lee﻿Punjab Governor vows to resolve traders’ issues on priority﻿Car Pet Vaccination Campaign launched to protect cattle in Karachi﻿PM welcomes ICJ’s opinion on Israeli atrocities in Palestinian﻿Three new routes of Peoples Bus Service announced for Karachi﻿Construction of new Hub Canal being started: WSC CEOWahab orders improving KMC hospitals’ emergency wards, OPDs, labsPM directs FBR to accelerate work on digitizationPakistan hit hard by climate change as temperature rise alarmingly﻿Nida Dar-led Pakistan gear up for ACC Women’s T20 Asia Cup 2024﻿Huraira’s unbeaten century puts Shaheens ahead on day one﻿Death anniversary of Saghar Siddiqui observed﻿Pakistan gears up preparations for Youm-Istehsal-Kashmir﻿Pakistan, Sri Lanka to expedite repatriation of prisoners﻿Integrated coordination must to improve law and order in Balochistan: CM Bugti﻿ECP to implement SC decision on reserved seats﻿Young man gunned down in Quetta’s Pushtoonabad area﻿Aleem to bear all expenses for repatriation of Pakistani prisoners stranded in Sri Lanka﻿Govt, TLP to accelerate efforts to support innocent Palestinians﻿ CTD Punjab arrests close associate of Osama bin Laden﻿Many injured by police as Kashmiris observe Accession to Pakistan Day﻿UP train accident: Death toll rises to 4, 32 injured﻿Senate Chairman calls for further diversifying Pakistan-Algeria relations﻿Govt attaches great value to cooperation with Huawei: PM﻿ Pakistan reaffirms unwavering support to Kashmiris on all international platforms﻿Security force’s jawan killed in blast﻿Bank Alfalah executives meet BISP head to discuss transparency for beneficiaries﻿Romina lauds UK support for Pakistan Climate action﻿ Home minister, IGP attend funeral prayers of martyred policeman﻿Abu Dhabi Ports Pakistan to invest $250M in Karachi Port﻿Minister Marriyum announces establishment of 5000 registration centers in UCs﻿Finance Minister outlines govt’s economic revival plan﻿CM decides to implement Bilawal’s program to provide free electricity to certain consumers﻿Punjab Governor vows to resolve traders’ issues on priority﻿Jazz secures landmark credit facility to enhance 4G Network﻿KCCI urges govt to revisit, rationalize anti-business taxation measures, energy tariffs﻿Pakistan desires to strengthen bilateral ties with Oman﻿Turkmenistan’s FM paying three day visit to Pakistan from Monday﻿Interior Minister condemns terrorist attack on police checkpost in Mardan﻿Pakistan asks Afghan authorities to take action against terrorist groups﻿Rain, thundershower likely in Sindh: PMD﻿Mobile phone manufacturers calls on FM Aurangzeb﻿Wahab orders improving KMC hospitals’ emergency wards, OPDs, labs﻿CM Murad sets timelines for removing encroachments﻿COAS praises Pakistan-China military cooperation﻿Low to Moderate localised flash, Urban flooding expected in Sindh, Punjab and KP: NDMA﻿MQM leaders call on Sindh governor﻿PBS launches results of 7th Population and Housing Census﻿Pakistan Railways announces fare increase﻿CM to table Balochistan case before Council of Common Interest﻿PPP believe in providing services to people, tells CM Bugti﻿PM directs FBR to accelerate work on digitization﻿KTA calls for budget stimulus package for occupied Kashmir﻿Sindh home minister hails police for ensuring best security during Muharram days﻿Two Kashmiris martyred in Kupwara; massive protest held﻿Pakistan Railways hikes fares﻿Pakistan hit hard by climate change as temperature rise alarmingly﻿Allah Bux posted as AIGP﻿Finance Minister meets Pakistan Mobile Phone Manufacturers Association’s delegation﻿Punjab Governor holds open court in Rawalpindi﻿Meeting discusses mandate, functions of PSEB﻿Several Congress leaders, activists detained during protest in Jammu﻿Minor boy drowns in pond near Shikarpur﻿NHA restores Zhob highway affected by heavy rains﻿Cattle grazer killed, 20 buffaloes taken away in Shikarpur﻿Interior Minister approves conduct of National Drug Survey﻿President, PM express wishes for Biden’s recovery from Covid﻿SIFC takes major initiative to improve payment system in country’s agri sector﻿ NEOC anticipates Monsoon rain wind/thundershower in upper parts till Sunday﻿Pakistan vows to accelerate national efforts to achieve SDGs﻿Rain expected in south-eastern Sindh, other parts of Pakistan﻿IMF’s senior management team official announces retirement

‫تعاون إنفيجن إنرجي مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وفيجن إندستريز لإنشاء مشروع جديد في مجال الطاقة المتجددة

‫تعاون إنفيجن إنرجي مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وفيجن إندستريز لإنشاء مشروع جديد في مجال الطاقة المتجددة

  • July 19, 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية – EQS Newswire – 19 يوليو 2024 – شركة إنفيجن إنرجي، المعروفة باسم “العملاق الأخضر” في “قائمة تايم 100 للشركات الأكثر تأثيرًا في عام 2024″، كشفت النقاب عن إنشاء مشروع استراتيجي مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة فيجن إندستريز، ويهدف هذا المشروع إلى تسريع تطوير استخدام  طاقة الرياح في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والالتزام بقيادة مسيرة المنطقة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

سيركز المشروع المشترك على تصنيع وتجميع توربينات الرياح ومكوناتها، بما في ذلك الشفرات والكنات والمحاور. بموجب الاتفاقية، تمتلك إنفيجن إنرجي حصة الأغلبية في المشروع المشترك، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة وفيجن إندستريز الحصص المتبقية، وسيدعم هذا التعاون هدف المملكة العربية السعودية لتوطين 75% من مكونات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي السعودي وأحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، وهو يتبنى مهمة تحول الطاقة في المملكة من خلال إطلاق مبادرات مقبلة تتعلق بالطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وما إلى ذلك. أما شركة فيجن إندستريز فهي تُعد مستثمرًا ومؤسسًا رائدًا للمشاريع الصناعية للطاقة النظيفة وسلاسل التوريد المحلية. على الصعيد العالمي، اختار صندوق الاستثمارات العامة شركة إنفيجن شريكًا له في المشروع المشترك نظرًا لمكانتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والتي تشمل طاقة الرياح الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، وحلول الهيدروجين الأخضر التي تتصدى للتحديات المتعلقة بتغير المناخ، وقد تصدرت الشركة طلبات طاقة الرياح لمدة عامين متتاليين، مما يدل على دورها الرئيسي في مجال تحول الطاقة على مستوى العالم.

يجمع المشروع المشترك لشركة إنفيجن مع كلا الطرفين بين القدرات الاستثمارية القوية لصندوق الاستثمارات العامة وتقنية طاقة الرياح المتطورة من شركة إنفيجن إنرجي، وهو ما يبرز التعاون الدولي العميق والرؤية المشتركة للتحول إلى الطاقة النظيفة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعزيز الجهود العالمية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والاستدامة في المستقبل.

حضر الحفل معالي السيد ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ولي تشانج، رئيس مجلس إدارة شركة إنفيجن، وأعضاء مجلس إدارة شركة فيجن إندستريز، وغيرهم.

تحميل الصورة: https://apo-opa.co/3xXBSrW

للتواصل الإعلامي:

marie@apo-opa.com

‫تعاون إنفيجن إنرجي مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وفيجن إندستريز لإنشاء مشروع جديد في مجال الطاقة المتجددة

  • July 19, 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية – EQS Newswire – 19 يوليو 2024 – شركة إنفيجن إنرجي، المعروفة باسم “العملاق الأخضر” في “قائمة تايم 100 للشركات الأكثر تأثيرًا في عام 2024″، كشفت النقاب عن إنشاء مشروع استراتيجي مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة فيجن إندستريز، ويهدف هذا المشروع إلى تسريع تطوير استخدام  طاقة الرياح في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والالتزام بقيادة مسيرة المنطقة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

سيركز المشروع المشترك على تصنيع وتجميع توربينات الرياح ومكوناتها، بما في ذلك الشفرات والكنات والمحاور. بموجب الاتفاقية، تمتلك إنفيجن إنرجي حصة الأغلبية في المشروع المشترك، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة وفيجن إندستريز الحصص المتبقية، وسيدعم هذا التعاون هدف المملكة العربية السعودية لتوطين 75% من مكونات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي السعودي وأحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، وهو يتبنى مهمة تحول الطاقة في المملكة من خلال إطلاق مبادرات مقبلة تتعلق بالطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وما إلى ذلك. أما شركة فيجن إندستريز فهي تُعد مستثمرًا ومؤسسًا رائدًا للمشاريع الصناعية للطاقة النظيفة وسلاسل التوريد المحلية. على الصعيد العالمي، اختار صندوق الاستثمارات العامة شركة إنفيجن شريكًا له في المشروع المشترك نظرًا لمكانتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والتي تشمل طاقة الرياح الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، وحلول الهيدروجين الأخضر التي تتصدى للتحديات المتعلقة بتغير المناخ، وقد تصدرت الشركة طلبات طاقة الرياح لمدة عامين متتاليين، مما يدل على دورها الرئيسي في مجال تحول الطاقة على مستوى العالم.

يجمع المشروع المشترك لشركة إنفيجن مع كلا الطرفين بين القدرات الاستثمارية القوية لصندوق الاستثمارات العامة وتقنية طاقة الرياح المتطورة من شركة إنفيجن إنرجي، وهو ما يبرز التعاون الدولي العميق والرؤية المشتركة للتحول إلى الطاقة النظيفة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعزيز الجهود العالمية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والاستدامة في المستقبل.

حضر الحفل معالي السيد ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ولي تشانج، رئيس مجلس إدارة شركة إنفيجن، وأعضاء مجلس إدارة شركة فيجن إندستريز، وغيرهم.

تحميل الصورة: https://apo-opa.co/3xXBSrW

للتواصل الإعلامي:

marie@apo-opa.com