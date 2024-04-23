تعلن شركة جاو كابيتال بارتنرز عن اثنين من التعيينات لرئيسين في مناصب عليا

ينضم السيد/ هيون تشان تشو ( HyunChan Cho ) إلى الشركة في منصب العضو المنتدب – رئيس البنية الأساسية والرئيس القُطري ل منطقة كوريا

تنضم السيدة/ إليزابيث دي سيوتشيو (Elizabeth Di Cioccio) إلى الشركة في منصب العضو المنتدب لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة –Media OutReach Newswire– 23 أبريل 2024 – يسر شركة الاستثمار الخاصة جاو كابيتال بارتنرز أن تعلن عن تعيين كلاً من السيد/ هيون تشان تشو والسيدة/ إليزابيث دي سيوتشيو كعضوين رئيسيين في فريق القيادة العليا لديها. تجلب هذه التعيينات ثروة من الخبرات والتجارب للشركة، مما يضع شركة جاو كابيتال في موضع يسمح لها بتحقيق المزيد من النجاح وتعزيز التآزر عبر أقسام الاستثمار وأسواق رأس المال.

انضم السيد/ هيون تشان تشو إلى شركة جاو كابيتال في وظيفة العضو المنتدب – رئيس البنية الأساسية والرئيس القُطري لمنطقة كوريا، حيث يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في الاستثمار في البنية الأساسية. وبفضل معرفته العميقة بالصناعة وفطنته الاستراتيجية، يعد السيد تشو المرشح المثالي لقيادة مبادرات الاستثمار في البنية الأساسية لشركة جاو كابيتال، ولقيادة أعمال جاو كابيتال وتوسيعها في كوريا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعرفة الشاملة للسيد تشو بالسوق الكورية ستقود النمو المستمر للشركة في البلاد. وقد زودته قيادته الناجحة في آي إم إم إنفستمنت، حيث ترأس قسم الاستثمار في البنية الأساسية، وأدواره السابقة في مؤسسة التمويل الدولية بفهم شامل لفئات الأصول البديلة وإدارة المحافظ الاستثمارية. سيؤدي تعيين السيد/ تشو إلى تحقيق التآزر بين استراتيجيات الاستثمار في البنية الأساسية لشركة جاو كابيتال والمساهمة في توسع الشركة في قطاعات جديدة.

تنضم السيدة/ إليزابيث دي سيوتشيو، إلى الشركة في وظيفة العضو المنتدب – أسواق رأس المال، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتجلب ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة وسجلًا حافلًا من النجاح في أسواق رأس المال إلى جاو كابيتال. قبل انضمامها إلى جاو كابيتال، شغلت السيدة/ دي سيوتشيو منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والعضو المنتدب لشركة كولبرج كرافيس روبرتس (KKR)، حيث أشرفت على أعمال KKR في الشرق الأوسط مع التركيز على تدبير رؤوس أموال من صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي والعملاء الحكوميين وعملاء المؤسسات الآخرين. ستكون إليزابيث مسؤولة، من واقع خبرتها، عن قسم أسواق رأس المال في جاو كابيتال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقود المبادرات الاستراتيجية وتستمر في تعزيز علاقاتنا الرئيسية. ومن شأن تعيينها أن يعزز حضور الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ويساهم في نموها الشامل.

قال كينيث جاو، الرئيس والعضو المنتدب لشركة جاو كابيتال بارتنرز: “يسعدنا أن نرحب بالسيد/ هيون تشان تشو في جاو كابيتال بارتنرز بصفته رئيسًا للبنية الأساسية لدينا ورئيسًا قطريًا لمنطقة كوريا. إن معرفة السيد/ تشو العميقة في الصناعة وفطنته الاستراتيجية تجعله المرشح المثالي لقيادة مبادراتنا للاستثمار في البنية الأساسية في جميع الأسواق، فضلاً عن قيادة النمو الإجمالي للشركة في السوق الكورية، بفضل خبرته عبر فئات الأصول البديلة، بما في ذلك البنية الأساسية ورأس المال المتنامي ورأس المال الاستثماري، نحن واثقون من أن انضمامه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لشركتنا.

قالت كريستينا جاو، العضو المنتدب والرئيس العالمي لأسواق رأس المال والرئيس المشارك للاستثمارات البديلة في جاو كابيتال بارتنرز: “نود أن نرحب بشدة بإليزابيث في فريق أسواق رأس المال لدينا. لقد عرفت إليزابيث شخصيًا لأكثر من عقد من الزمان وأكن احترامًا كبيرًا لعملها في صناعتنا. نظن أن خبرة السيدة/ دي سيوتشيو الرائعة في تدبير رؤوس الأموال، إلى جانب مهاراتها القيادية القوية، تجعلها إضافة قيمة إلى جاو كابيتال وستساهم في نمونا المستمر في الأسواق الخاصة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وقطاع البنية الأساسية وخارجها. ومن خلال الاستفادة من خبرة السيدة/ دي سيوتشيو الواسعة وفطنتها الصناعية، فإننا على استعداد لإطلاق العنان لفرص مثيرة وتقديم قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا.“

ومع التزامها القوي بتحقيق النمو المستدام، تعمل شركة جاو كابيتال بارتنرز بنشاط على توسيع محفظتها في قطاع البنية الأساسية والاستفادة من الفرص المتنامية في الأسواق ذات الإمكانات العالية. وتوجد لدى الشركة خطط قوية لمواصلة تحديد فرص استثمارية جديدة وتنفيذها، حيث ستلعب قيادة السيد/ تشو والسيدة/ دي سيوتشيو دورًا حيويًا في جهود توسع الشركة وتعزيز مكانتها كلاعب رائد في السوق.

حول جاو كابيتال بارتنرز

جاو كابيتال بارتنرز هي شركة لإدارة صناديق الأسهم الخاصة تتمتع بمكانة فريدة وتركز على أسواق العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الأسواق ذات العوائق العالية أمام الدخول على مستوى العالم.

تتخصص شركة جاو كابيتال في إضافة قيمة استراتيجية إلى العقارات غير المستغلة من خلال إعادة التصميم وإعادة التنظيم، وتدير نموذج أعمال متكامل مع منصات التشغيل الداخلية الخاصة بها لإدارة الأصول في المجالات التجارية والضيافة وتطوير العقارات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم. وتغطي استثمارات الشركة مجموعة كاملة من القطاعات العقارية، بما في ذلك التطوير السكني والمكاتب ومراكز البيع بالتجزئة والشقق الفندقية والفنادق والمستودعات اللوجستية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قامت شركة جاو كابيتال بجمع سبعة صناديق مختلطة تستهدف منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2005. وتدير الشركة أيضًا صناديق ذات قيمة مضافة/صناديق انتهازية في الولايات المتحدة، وصندوق ضيافة لعموم آسيا، وصندوق ضيافة أوروبي، وصندوق أسهم النمو، كما تقدم خدمات للاستثمارات الائتمانية والاستثمارات المباشرة في الحساب المنفصل على مستوى العالم.

جمعت جاو كابيتال أسهم بقيمة 22.5 مليار دولار أمريكي منذ عام 2005 مع أصول بقيمة 35.9 مليار دولار أمريكي تحت الإدارة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.