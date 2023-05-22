تيليكومينغ تحضر مؤتمر عالم الاتصالات بالشرق الأوسط تعزيزًا لتوسعها في المنطقة

دبي- الإمارات العربية المتحدة – 22 مايو 2023 – تباشر الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا التسييل وتقدم خدمة الفوترة المباشرة لموفري خدمات الهواتف الجوالة منذ عام 2020; سيصل استخدام الهواتف الذكية في الدول العربية بمجلس التعاون الخليجي إلى 94% بحلول عام 2025 حيث إنها من أهم أسواق شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم

تحضر شركة تيليكومينغ – وهي شركة سبورتيك (الرياضة والترفيه عبر الإنترنت) دولية متخصصة في تطوير تجارب الهاتف الجوال ونشرها- نسخة عام 2023 من مؤتمر عالم الاتصالات بالشرق الأوسط الذي سينعقد في الفترة بين 30 و31 مايو في دبي. وخلال المؤتمر، ستعرض الشركة مقترحاتها في مجال سبورتيك في المنطقة خلال الأعوام القادمة على شركات القطاع المختلفة.

يُعد مؤتمر عالم الاتصالات بالشرق الأوسط واحدة من أكبر نقاط التجمع الاحترافية لتقنيات الهاتف المحمول، والتحول الرقمي، وشركات الاتصالات الكبرى.

ستشارك شركة تيليكومينغ في حلقة نقاش بعنوان “إعادة تعريف تجربة المستخدم: استثمار الهواتف الجوالة، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات والاستفادة منهم، بمشاركة من باتريشيا بيرو هيرجيتا، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية، وذلك ضمن برنامج الأنشطة خلال الحدث. كما ستقدم الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية بشركة تيليكومينغ عرضًا بعنوان: “الجيل زد بوصفه المحرك الرئيسي لنمو شركات الاتصالات”.

تباشر شركة تيليكومينغ نشاطها في الشرق الأوسط في سوق تكنولوجيا التسييل وتقدم خدمة الفوترة المباشرة لموفري خدمات الهواتف الجوالة منذ عام 2020، حيث تمثل هذه المنطقة واحدة من أكبر المناطق الجغرافية اهتمامًا بالرياضة، ويمكن للشركة تقديم خدماتها من خلال أجهزة الهاتف الجوال.

صرح علي كروسمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة تيليكومينغ ، قائلاً: “يقدم سوق منطقة الشرق الأوسط فرصًا تجارية عظيمة في قطاع الهواتف الجوالة. وبفضل الاهتمام الكبير بالرياضة من قبل مواطني هذه المنطقة، نرى فرصة رائعة للأندية التي ترغب في التسييل من خلال قاعدة بياناتها للمعجبين بالهواتف الجوالة. ونحن نعمل بالفعل مع شركات مشهورة عالميًا لتعزيز مكانتها في المنطقة من خلال التحالفات مع شركات اتصالات محلية”.

وفقًا لبيانات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، سيصل استخدام الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 94% في عام 2025، حيث إن هذه المنطقة من أهم أسواق شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم.

عن شركة تليكمينج

تليكمينج هي شركة سبورتيك (الرياضة والترفيه عبر الإنترنت) متخصصة في تطوير تجارب الهواتف الجوالة ونشرها في مجالي الرياضة والترفيه. تقوم الشركة بنشر تكنولوجيا التسييل بالشراكة مع شركات الاتصالات منذ عام 2008. تتواجد الشركة حاليًا في 27 دولة، وتشمل محفظة أعمالها التراخيص الرسمية لأندية كرة القدم الرائدة في أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى المسابقات الرئيسية في 13 تخصصًا رياضيًا. وبوصفها من رواد اقتصاد المحتوى الرقمي منذ تأسيسها، حظيت الشركة بتكريم بورصة لندن بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات إلهامًا في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الشركة واحدة من أسرع الشركات نموًا في أوروبا، وفقًا لتصنيف 5000 من مؤسسة مورنينج ستار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.telecoming.com

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