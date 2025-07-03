تطلق Axi حملة “Trading Places” بالتعاون مع نجمات فريق مانشستر سيتي للسيدات

حملة “Trading Places” مع لاعبات فريق مانشستر سيتي للسيدات

SYDNEY, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

“أطلقت شركة Axi، الرائدة في مجال تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، حملتها الجديدة “”Trading Places“” مع لاعبات فريق مانشستر سيتي. تُقدَّم الحملة من قبل المذيعة الرياضية ومقدمة برامج مانشستر سيتي، ناتالي بايك، وتضم نجمات الفريق وهنّ ويتنافسن في أدوار جديدة.

تُعد Axi الشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت لنادي مانشستر سيتي منذ عام 2020، وقد مددت عقد الشراكة في عام 2023 ليشمل أيضًا فريق مانشستر سيتي للسيدات.

وفي العام الماضي، أطلقت Axi حملتها الأولى مع الفريق النسائي بعنوان “”The Mentality Edge“”. أما هذا العام، فتشارك اللاعبات كايتي ستارت أب وليلى الوهابي ونعومي لايزيل في منافسة ضمن سلسلة من التحديات، من بينها بناء الأبراج وتزيين الكيك.

وعلّقت هانا هيل، رئيسة قسم العلامة التجارية والرعايات في Axi، على الحملة قائلة: “”كما هو كل عام، كان العمل مع لاعبات فريق مانشستر سيتي للسيدات ممتعًا للغاية. يضيف التوافق والكيمياء الطبيعية بينهن داخل الملعب وخارجه طاقة مذهلة لكل ما نقوم به معًا. وكما هو الحال مع Axi، فإن فريق مانشستر سيتي للسيدات يسعى دائمًا لتحقيق التميز، وهذا الالتزام المشترك هو ما يصنع شراكتنا القوية.“”

وفي عام 2025، واصلت Axi توسيع أنشطتها ضمن محفظة الرعاية الخاصة بها. ففي مارس، أطلقت الشركة حملتها “”Four Years”” احتفالًا بأربعة أعوام من التعاون والنجاحات المشتركة مع نادي مانشستر سيتي. بالإضافة إلى ذلك، تُعد Axi الشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت لنادي جيرونا الإسباني في منطقة أمريكا اللاتينية، والشريك الرسمي للتداول عبر الإنترنت لنادي إيسبورتي كلوبي باهيا البرازيلي.”

https://www.youtube.com/watch?v=oi7me_74lZE&list=PLd10IG9ySzEyX8oN7IcqXbRsNsh5zgpPT&pp=gAQB

“عن شركة Axi

Axi هي علامة تجارية عالمية لتداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات (CFDs) عبر الإنترنت وتخدم آلاف العملاء في أكثر من 100 دولة حول العالم. تقدّم Axi عقود فروقات على مجموعة متنوعة من فئات الأصول تشمل العملات الأجنبية، الأسهم، الذهب، النفط، القهوة والمزيد.

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تروّج بواسطة شركة AxiTrader Ltd. تحمل العقود المشتقة خارج البورصة (OTC) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. غير متاح للمقيمين في أستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. لا يُعد هذا المحتوى نصيحة استثمارية.

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