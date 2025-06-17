June 17, 2025
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rupee﻿Pakistan, Abu Dhabi Seal Offshore Block 5 Agreement﻿PTI to launch new movement focused solely on Imran Khan’s release: Asad Qaiser﻿Balochistan Government Seeks Detailed Proposals for Various Development Schemes﻿Meteorological Department Predicts Severe Heat and Dust Storms in Balochistan﻿Minor Earthquake in Quetta, No Casualties or Financial Losses Reported﻿Like the rest of the world, Pakistan also observes the World Day Against Child Labour﻿Governor Sindh Kamran Khan Tessori’s Special Presence at the Prophet’s Tomb with Family﻿Kashmiris in Europe Highlight the Serious Situation in the Occupied Valley: Barrister Sultan Mahmood Chaudhry﻿PM vows to combat all forms of child labour in country﻿Pakistan, Turkiye vow to deepen bilateral ties amid regional and global challenges﻿Sindh’s agricultural sector is in severe danger due to the negative effects of climate change: Vice Chancellor of Sindh Agricultural University﻿PTI Announces Nationwide Protests for Imran’s Release﻿Democracy within trade unions is my top priority: Chaudhry Yasin﻿PM Shehbaz arrives in Abu Dhabi to discuss bilateral, regional issues with UAE president﻿Kohsar Police arrest key member of notorious theft gang operating in commercial areas﻿Islamabad Police assign new SHOs to key stations﻿Job Fair in Poonch University with Collaboration of State Bank Scheduled for June 16﻿Federal Minister of Railways Visits Quetta Railway Station to Review Facilities﻿Islamabad Police Recover More Missing Children﻿Islamabad Police Clamp Down on Crime, Arrest Two Dangerous Gang Members﻿Karachi Mayor lays foundation stone for Rs1.4bn sports complex renovation project﻿Pakistan to Formulate New E-commerce Policy as Market Value Reaches $7.7 Billion﻿DWP Technologies Drives Digital Transformation at JS Bank with Strategic Cisco Deployment﻿In Pakistan, Only 6% of Pakistanis Own Electric Motorcycles, Urban Areas See a Rate of 6%﻿Senate Chairman Launches Summer Internship Program to Engage Youth in Legislative Processes﻿US 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Role of Design﻿Govt reaffirms zero tolerance for fake seeds, prioritizes quality supply tofarmers﻿US Confirms Trump’s Readiness to Mediate on Kashmir Conflict﻿Intense Heatwave Across the Country, Increase in Temperature Recorded﻿Public Accounts Committee Orders Audit of Medicines Purchased for SESSI﻿Pakistan reaffirms support for Iraq’s stability﻿CJP, MWL Chief in Makkah Discuss Islamic Justice Amid Global Challenges﻿Senate, PIPS hold KnowledgeSharing Session on Federal Budget 202526 to promote transparent, informed scrutiny
June 17, 2025
News Ticker: ﻿PPP Focuses on Combating Misinformation Through Digital Strategy﻿Pakistan, Bulgaria Celebrate 60 Years of Diplomatic Ties﻿Father’s love is an invaluable treasure in child’s development: Governor﻿Pakistan evacuates its 450 pilgrims from Iran﻿Father’s Day: Sindh CM calls for paying attention to fathers’ unseen sacrifices﻿Heightened Security Measures Enforced at Diplomatic Enclave﻿NKATI Demands More Liberal Industrial Policy in Sindh﻿PDP Describes Israeli Attack as Assault on Entire Muslim Community﻿FPCCI Sounds Alarm over Israeli Aggression Against Iran, Loss of Lives﻿Punjab University Conducts Nationwide Entry Test in 20 Major Cities﻿Son Kills Mother Over Bread Delay, Leaving Family in Shock﻿Two robbers captured in Islamabad; looted goods, cash seized﻿Islamabad police launches big crackdown on illegal parking﻿Islamabad police arrest 22 criminals, recover narcotics and weapons﻿Stakeholders demand tailored loan scheme for handmade carpet sector﻿National Cricket Academy Lahore to Start Advanced Training Development Camp﻿Crackdown in Islamabad: Strict Measures Ordered Against Criminals﻿Volatility in Currency Market, Dollar, Euro, and British Pound Become More Expensive﻿AJK National Hockey Championship Kicks Off in Rawalakot on June 17﻿Malaysian Foreign Minister Meets Governor Sindh in Medina﻿The Financial Budget will Negatively Impact Small and Medium Enterprises: UNISAME﻿We will continue to provide unwavering moral, political, and diplomatic support for the Palestinian cause: Deputy Prime Minister﻿Israel’s attacks are a clear violation of the UN Charter and international laws: Hanif Tayyab﻿Chief Minister Inaugurates Bhutto Highway from Qayyumabad to Qaideabad﻿Charitable Organizations and Blood Donors Breathe New Life into Society: Prime Minister﻿Sindh Chief Minister Announces Completion of 1460 Development Projects Worth 590 Billion Rupees﻿Steps to be Taken for Punjab Police’s Participation in International Shooting Competitions; IG Punjab﻿World Blood Donor Day Celebrated in Pakistan Like Other Countries﻿’If Muslim World Does Not Unite Now, Everyone Will Be Targeted Next: Khawaja Asif’﻿Immediate Need to Equip Youth with Modern Skills and Technologies for National Development: Prime Minister﻿Crackdown Launched Against Smoke-Emitting Vehicles in Islamabad﻿Federal and Provincial Governments Have Ignored Karachi in the Budget: Pasban Democratic Party﻿Four Doctors and a Nurse Arrested from CMH Rawalakot Court Premises in Student’s Wrong Injection Death Case﻿Karachi Police Arrest 5 Robbers During 3 Encounters﻿Remittances play a key role in the economic stability of the country: National Business Group﻿Pakistan Denounces Israeli Strikes on Iran, Says Attacks Violate UN Charter﻿PM Condemns Israel’s Strikes on Iran, Condoles Over Loss of Lives﻿78% of Pakistanis consider themselves healthy: new survey﻿Digital transformation, global interactions pivotal for empowering young: PM﻿Northern Pakistan Community Transforms with New Water Management System﻿President Zardari Condemns Israeli Military Strikes on Iran as a Blatant Aggression﻿Senate Passes Resolution Condemning Israeli Aggression Against Iran﻿Stock Market Tumbles As KSE100 Drops by 1900 Points﻿Pakistan activates crisis management unit to safeguard its nationals in Iran﻿Northern Pakistan Community Transforms with New Water Management System﻿PM Condemns Israel’s Strikes on Iran, Condoles Over Loss of Lives﻿President Zardari Condemns Israeli Military Strikes on Iran as a Blatant Aggression﻿Pakistan activates crisis management unit to safeguard its nationals in Iran﻿Senate Passes Resolution Condemning Israeli Aggression Against Iran﻿Digital transformation, global interactions pivotal for empowering young: PM﻿Pakistan Denounces Israeli Strikes on Iran, Says Attacks Violate UN Charter﻿78% of Pakistanis consider themselves healthy: new survey﻿Stock Market Tumbles As KSE100 Drops by 1900 Points﻿Notable fluctuations witnessed in rates of key global currencies against Pakistani rupee﻿Pakistan, Abu Dhabi Seal Offshore Block 5 Agreement﻿PTI to launch new movement focused solely on Imran Khan’s release: Asad Qaiser﻿Balochistan Government Seeks Detailed Proposals for Various Development Schemes﻿Meteorological Department Predicts Severe Heat and Dust Storms in Balochistan﻿Minor Earthquake in Quetta, No Casualties or Financial Losses Reported﻿Like the rest of the world, Pakistan also observes the World Day Against Child Labour﻿Governor Sindh Kamran Khan Tessori’s Special Presence at the Prophet’s Tomb with Family﻿Kashmiris in Europe Highlight the Serious Situation in the Occupied Valley: Barrister Sultan Mahmood Chaudhry﻿PM vows to combat all forms of child labour in country﻿Pakistan, Turkiye vow to deepen bilateral ties amid regional and global challenges﻿Sindh’s agricultural sector is in severe danger due to the negative effects of climate change: Vice Chancellor of Sindh Agricultural University﻿PTI Announces Nationwide Protests for Imran’s Release﻿Democracy within trade unions is my top priority: Chaudhry Yasin﻿PM Shehbaz arrives in Abu Dhabi to discuss bilateral, regional issues with UAE president﻿Kohsar Police arrest key member of notorious theft gang operating in commercial areas﻿Islamabad Police assign new SHOs to key stations﻿Job Fair in Poonch University with Collaboration of State Bank Scheduled for June 16﻿Federal Minister of Railways Visits Quetta Railway Station to Review Facilities﻿Islamabad Police Recover More Missing Children﻿Islamabad Police Clamp Down on Crime, Arrest Two Dangerous Gang Members﻿Karachi Mayor lays foundation stone for Rs1.4bn sports complex renovation project﻿Pakistan to Formulate New E-commerce Policy as Market Value Reaches $7.7 Billion﻿DWP Technologies Drives Digital Transformation at JS Bank with Strategic Cisco Deployment﻿In Pakistan, Only 6% of Pakistanis Own Electric Motorcycles, Urban Areas See a Rate of 6%﻿Senate Chairman Launches Summer Internship Program to Engage Youth in Legislative Processes﻿US Central Command Chief terms Pakistan key partner in war against terrorism﻿Federal Minister for Maritime Affairs Visits Naval Headquarters, Meets Chief of Naval Staff﻿CM Maryam Launches Pakistan’s First Virtual Blood Bank Centre﻿Six Members of Criminal Gang Busted in Islamabad, Valuables Recovered﻿Sindh Slams Punjab Govt’s Disregard for Local Governance﻿Interior Minister Urges Enhanced Interdepartmental Cooperation for Better Public Services﻿Pakistan Rejects India’s ‘Irresponsible’ Remarks, Calls for Peaceful Dialogue﻿The Budget is Anti-Public, Common Citizens Will Be Affected: All Traders Sindh Alliance﻿Increase in Pound Value in the Currency Market﻿PM Shehbaz Set to Visit UAE on June 12 to Bolster Bilateral Ties﻿Senate launches Summer Internship Program 2025 to engage youth in legislative process﻿Maritime minister unveils strategy to improve ports, upgrade infrastructure﻿President of Azad Kashmir Awards Former Chief Justice with Presidential Shield﻿LUMS Hosts Conference to Reimagine Role of Design﻿Govt reaffirms zero tolerance for fake seeds, prioritizes quality supply tofarmers﻿US Confirms Trump’s Readiness to Mediate on Kashmir Conflict﻿Intense Heatwave Across the Country, Increase in Temperature Recorded﻿Public Accounts Committee Orders Audit of Medicines Purchased for SESSI﻿Pakistan reaffirms support for Iraq’s stability﻿CJP, MWL Chief in Makkah Discuss Islamic Justice Amid Global Challenges﻿Senate, PIPS hold KnowledgeSharing Session on Federal Budget 202526 to promote transparent, informed scrutiny

‫دي آر تي-ساند: أول خطوة نحو إنشاء حضارة صحراوية مدعومة بتقنية النانو

‫دي آر تي-ساند: أول خطوة نحو إنشاء حضارة صحراوية مدعومة بتقنية النانو

  • June 16, 2025

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 16 يونيو 2025 – في ظل ما يواجهه مجال الإنشاء من نقص في المواد الخام والحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مناسبة للتكيف مع تغيرات المناخ، تتزايد أهمية مورد غير متوقع وهو الرمال الصحراوية والبحرية. كانت هذه المادة الوفيرة تُعد غير مناسبة مسبقًا، ولكن تجدد الأمل في إمكانية استخدامها بالاستعانة بتقنيات متطورة لتصير موردًا عالي الجودة وقادرًا على إحداث تغيير كبير.

 استغلالًا لهذه الفرصة، أعلنت شركة دكتور تي المحدودة التايلاندية، وهي مؤسسة رائدة ومرموقة في مجال ابتكارات تقنية النانو في قطاعات متعددة، عن قيامها بتوسع استراتيجي في مجال صناعة مواد البناء المتطورة. صُمم أحدث ابتكارات الشركة، وهو رمال دي آر تي-ساند (DRT-Sand)، ليتيح فرص نمو جديدة في مناطق الرمال الجافة حول العالم، والتي تجمع بين قسوة الظروف البيئية والحاجة إلى بنية تحتية. تتميز تقنية دي آر تي-ساند بالمرونة، ولذلك يمكن استخدامها أيضًا مع رمال المحيطات، مما يوسع نطاق الاستفادة منها ليشمل المناطق الساحلية والجافة.

في ظل النقص العالمي في رمال الأنهار عالية الجودة وتزايد الطلب على مواد البناء، تُقدم تقنية دي آر تي-ساند منتجًا مكوَّنًا أساسًا من رمل صحراوي مغلف بطبقة نانوية خاصة، وستُحوِّل هذه التقنية المبتكرة رملًا كان غير صالح للاستخدام إلى مادة مقاومة للماء والغبار والعوامل الجوية، ومناسبة لإعداد خلطات الأسمنت أو للاستخدام مع مواد رابطة أخرى. يُعالج هذا الابتكار أيضًا “أزمة الرمال” المتفاقمة، ويتماشى مع التزام شركة دكتور تي بالاستدامة.

تتيح رمال دي آر تي-ساند إمكانية إنشاء بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير في المناطق الصحراوية، وتُسهِّل بناء الطرق والممرات والمنشآت وأحواض المياه دون الاضطرار إلى تحمل التكاليف البيئية لاستخراج رمال الأنهار أو العبء اللوجستي لاستيراد الأسمنت. كما يُمكن تحويلها إلى طلاء بلون الرمال يناسب البيئات القاسية. من خلال الاستفادة من الموارد المحلية، تُقلل رمال دي آر تي-ساند تكاليف البناء، وتفتح آفاقًا جديدة لاقتصادات المناطق الصحراوية لتصبح مُورِّدًا عالميًا لمواد البناء عالية القيمة.

تؤسس شركة دكتور تي مشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركاء محليين لإثبات كفاءتها في مجالات إدارة المياه وربط المناطق الريفية والأعمال المدنية منخفضة الكربون.

قال السيد ثيتي جيراواتشاراكورن، الرئيس التنفيذي لشركة دكتور تي: ” دي آر تي-ساند توضح رؤيتنا لتحويل الموارد المُهمَلة إلى أصول استراتيجية. نفخر بريادتنا في تقديم حلول مستدامة تُلبي احتياجات العالم الحقيقية”.

بالنسبة للمستثمرين، تجمع هذه المبادرة بين قيمة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وابتكار مواد، مما يُوفر مصدر دخل جديد إلى جانب قطاعي تي بوكسي (Tpoxy) والخشب الصناعي فويد وود (VoidWood) التابعين لشركة دكتور تي، واللذين يُحققان أكثر من 85% من إيرادات الشركة. تسعى شركة دكتور تي إلى الطرح التجريبي للمنتج في أواخر عام 2025، ونشره في عام 2026، والتوسع في إنتاجه على مستوى العالم بين عامي 2027 و2028.

تدعو شركة دكتور تي المستثمرين والموزعين والشركاء الاستراتيجيين لدعم النشر والتسويق. يُرجى من الأطراف المهتمة التواصل مع شركة دكتور تي لاستكشاف فرص الشراكة والمساعدة في تشكيل مستقبل البنية التحتية المستدامة.

لمعرفة مزيد من المعلومات: /http://www.drt.co.th/products-drt-sand

‫دي آر تي-ساند: أول خطوة نحو إنشاء حضارة صحراوية مدعومة بتقنية النانو

  • June 16, 2025

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 16 يونيو 2025 – في ظل ما يواجهه مجال الإنشاء من نقص في المواد الخام والحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مناسبة للتكيف مع تغيرات المناخ، تتزايد أهمية مورد غير متوقع وهو الرمال الصحراوية والبحرية. كانت هذه المادة الوفيرة تُعد غير مناسبة مسبقًا، ولكن تجدد الأمل في إمكانية استخدامها بالاستعانة بتقنيات متطورة لتصير موردًا عالي الجودة وقادرًا على إحداث تغيير كبير.

 استغلالًا لهذه الفرصة، أعلنت شركة دكتور تي المحدودة التايلاندية، وهي مؤسسة رائدة ومرموقة في مجال ابتكارات تقنية النانو في قطاعات متعددة، عن قيامها بتوسع استراتيجي في مجال صناعة مواد البناء المتطورة. صُمم أحدث ابتكارات الشركة، وهو رمال دي آر تي-ساند (DRT-Sand)، ليتيح فرص نمو جديدة في مناطق الرمال الجافة حول العالم، والتي تجمع بين قسوة الظروف البيئية والحاجة إلى بنية تحتية. تتميز تقنية دي آر تي-ساند بالمرونة، ولذلك يمكن استخدامها أيضًا مع رمال المحيطات، مما يوسع نطاق الاستفادة منها ليشمل المناطق الساحلية والجافة.

في ظل النقص العالمي في رمال الأنهار عالية الجودة وتزايد الطلب على مواد البناء، تُقدم تقنية دي آر تي-ساند منتجًا مكوَّنًا أساسًا من رمل صحراوي مغلف بطبقة نانوية خاصة، وستُحوِّل هذه التقنية المبتكرة رملًا كان غير صالح للاستخدام إلى مادة مقاومة للماء والغبار والعوامل الجوية، ومناسبة لإعداد خلطات الأسمنت أو للاستخدام مع مواد رابطة أخرى. يُعالج هذا الابتكار أيضًا “أزمة الرمال” المتفاقمة، ويتماشى مع التزام شركة دكتور تي بالاستدامة.

تتيح رمال دي آر تي-ساند إمكانية إنشاء بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير في المناطق الصحراوية، وتُسهِّل بناء الطرق والممرات والمنشآت وأحواض المياه دون الاضطرار إلى تحمل التكاليف البيئية لاستخراج رمال الأنهار أو العبء اللوجستي لاستيراد الأسمنت. كما يُمكن تحويلها إلى طلاء بلون الرمال يناسب البيئات القاسية. من خلال الاستفادة من الموارد المحلية، تُقلل رمال دي آر تي-ساند تكاليف البناء، وتفتح آفاقًا جديدة لاقتصادات المناطق الصحراوية لتصبح مُورِّدًا عالميًا لمواد البناء عالية القيمة.

تؤسس شركة دكتور تي مشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركاء محليين لإثبات كفاءتها في مجالات إدارة المياه وربط المناطق الريفية والأعمال المدنية منخفضة الكربون.

قال السيد ثيتي جيراواتشاراكورن، الرئيس التنفيذي لشركة دكتور تي: ” دي آر تي-ساند توضح رؤيتنا لتحويل الموارد المُهمَلة إلى أصول استراتيجية. نفخر بريادتنا في تقديم حلول مستدامة تُلبي احتياجات العالم الحقيقية”.

بالنسبة للمستثمرين، تجمع هذه المبادرة بين قيمة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وابتكار مواد، مما يُوفر مصدر دخل جديد إلى جانب قطاعي تي بوكسي (Tpoxy) والخشب الصناعي فويد وود (VoidWood) التابعين لشركة دكتور تي، واللذين يُحققان أكثر من 85% من إيرادات الشركة. تسعى شركة دكتور تي إلى الطرح التجريبي للمنتج في أواخر عام 2025، ونشره في عام 2026، والتوسع في إنتاجه على مستوى العالم بين عامي 2027 و2028.

تدعو شركة دكتور تي المستثمرين والموزعين والشركاء الاستراتيجيين لدعم النشر والتسويق. يُرجى من الأطراف المهتمة التواصل مع شركة دكتور تي لاستكشاف فرص الشراكة والمساعدة في تشكيل مستقبل البنية التحتية المستدامة.

لمعرفة مزيد من المعلومات: /http://www.drt.co.th/products-drt-sand