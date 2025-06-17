بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 16 يونيو 2025 – في ظل ما يواجهه مجال الإنشاء من نقص في المواد الخام والحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مناسبة للتكيف مع تغيرات المناخ، تتزايد أهمية مورد غير متوقع وهو الرمال الصحراوية والبحرية. كانت هذه المادة الوفيرة تُعد غير مناسبة مسبقًا، ولكن تجدد الأمل في إمكانية استخدامها بالاستعانة بتقنيات متطورة لتصير موردًا عالي الجودة وقادرًا على إحداث تغيير كبير.

استغلالًا لهذه الفرصة، أعلنت شركة دكتور تي المحدودة التايلاندية، وهي مؤسسة رائدة ومرموقة في مجال ابتكارات تقنية النانو في قطاعات متعددة، عن قيامها بتوسع استراتيجي في مجال صناعة مواد البناء المتطورة. صُمم أحدث ابتكارات الشركة، وهو رمال دي آر تي-ساند (DRT-Sand)، ليتيح فرص نمو جديدة في مناطق الرمال الجافة حول العالم، والتي تجمع بين قسوة الظروف البيئية والحاجة إلى بنية تحتية. تتميز تقنية دي آر تي-ساند بالمرونة، ولذلك يمكن استخدامها أيضًا مع رمال المحيطات، مما يوسع نطاق الاستفادة منها ليشمل المناطق الساحلية والجافة.

في ظل النقص العالمي في رمال الأنهار عالية الجودة وتزايد الطلب على مواد البناء، تُقدم تقنية دي آر تي-ساند منتجًا مكوَّنًا أساسًا من رمل صحراوي مغلف بطبقة نانوية خاصة، وستُحوِّل هذه التقنية المبتكرة رملًا كان غير صالح للاستخدام إلى مادة مقاومة للماء والغبار والعوامل الجوية، ومناسبة لإعداد خلطات الأسمنت أو للاستخدام مع مواد رابطة أخرى. يُعالج هذا الابتكار أيضًا “أزمة الرمال” المتفاقمة، ويتماشى مع التزام شركة دكتور تي بالاستدامة.

تتيح رمال دي آر تي-ساند إمكانية إنشاء بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير في المناطق الصحراوية، وتُسهِّل بناء الطرق والممرات والمنشآت وأحواض المياه دون الاضطرار إلى تحمل التكاليف البيئية لاستخراج رمال الأنهار أو العبء اللوجستي لاستيراد الأسمنت. كما يُمكن تحويلها إلى طلاء بلون الرمال يناسب البيئات القاسية. من خلال الاستفادة من الموارد المحلية، تُقلل رمال دي آر تي-ساند تكاليف البناء، وتفتح آفاقًا جديدة لاقتصادات المناطق الصحراوية لتصبح مُورِّدًا عالميًا لمواد البناء عالية القيمة.

تؤسس شركة دكتور تي مشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركاء محليين لإثبات كفاءتها في مجالات إدارة المياه وربط المناطق الريفية والأعمال المدنية منخفضة الكربون.

قال السيد ثيتي جيراواتشاراكورن، الرئيس التنفيذي لشركة دكتور تي: ” دي آر تي-ساند توضح رؤيتنا لتحويل الموارد المُهمَلة إلى أصول استراتيجية. نفخر بريادتنا في تقديم حلول مستدامة تُلبي احتياجات العالم الحقيقية”.

بالنسبة للمستثمرين، تجمع هذه المبادرة بين قيمة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وابتكار مواد، مما يُوفر مصدر دخل جديد إلى جانب قطاعي تي بوكسي (Tpoxy) والخشب الصناعي فويد وود (VoidWood) التابعين لشركة دكتور تي، واللذين يُحققان أكثر من 85% من إيرادات الشركة. تسعى شركة دكتور تي إلى الطرح التجريبي للمنتج في أواخر عام 2025، ونشره في عام 2026، والتوسع في إنتاجه على مستوى العالم بين عامي 2027 و2028.

تدعو شركة دكتور تي المستثمرين والموزعين والشركاء الاستراتيجيين لدعم النشر والتسويق. يُرجى من الأطراف المهتمة التواصل مع شركة دكتور تي لاستكشاف فرص الشراكة والمساعدة في تشكيل مستقبل البنية التحتية المستدامة.

لمعرفة مزيد من المعلومات: /http://www.drt.co.th/products-drt-sand