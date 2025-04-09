للتجارة بين الشركات تربط بين الخليج وآسيا الناشئة؛ لخدمة أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا في المنطقة وعلى مستوى العالم.

يأتي هذا الاندماج الاستراتيجي مدعومًا بجولة تمويلية بقيمة 412.5 مليون ريال بقيادة سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالار فنتشرز التابعة للمستثمر العالمي بيتر ثيل.

يتضمن هذا التمويل استثمارًا في الأسهم بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية لصالح سِلك المالية (SILQ Financial) الذراع المالي الجديد للمجموعة.

منذ انطلاقتهما، خدمت كل من ساري ((Sary و شوب آب ((ShopUp أكثر من 600,000 تاجر تجزئة، وفندق، ومطعم، ومقهى، وتاجر جملة؛ مؤثرين في حياة ملايين المستهلكين في مجتمعات المشاريع الصغيرة. وحققت الشركتان معًا أكثر من 18 مليار ريال من إجمالي قيمة البضائع مع تجاوز قيمة التمويل المُدمج فيهما 2.8 مليار ريال وسهلت حتى الآن أكثر من 100 مليون شحنة.

يساهم هذا الاندماج في ترسيخ مكانة سِلك (SILQ) كمجموعة رائدة في قيادة القطاع وتمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها من خلال مزيج من الأدوات المالية، والخدمات اللوجستية، والتجارية.

تستمر كل من ساري (Sary) وشوب آب (ShopUp) بالعمل في أسواقهما المحلية تحت علامتيّهما التجاريتين الخاصة، مستفيدتين من البنية التحتية والخبرات المشتركة لمجموعة سِلك (SILQ Group). كما ستطلق المجموعة شركة سِلك المالية (SILQ Financial)كذراع مالي، لتطوير البنية التقنية المالية للمجموعة وتوسيع خدمات التمويل المُدمج، المدفوعات الرقمية، وأنظمة تشغيل نقاط البيع (POS) في الأسواق المستهدفة.

سيشغل محمد الدوسري – مؤسس ورئيس مجلس إدارة ساري – منصب الرئيس التنفيذي لـ سِلك المالية (SILQ Financial) بينما سيتولى عفيف زمان – مؤسس ورئيس مجلس إدارة شوب آب – قيادة مجموعة سِلك (SILQ Group) كرئيس تنفيذي لها.

في هذا الصدد، قال محمد الدوسري – الرئيس التنفيذي لـ سِلك المالية: “من خلال دمج جهودنا، لا يتقصر الأمر على توسيع التغطية الجغرافية بل فتح آفاق جديدة لابتكار حلول أكثر سلاسة لخدمة تُجار الخليج ومصنعي جنوب آسيا. هذا الاندماج يجمع بين أفضل ما في الجانبين: المعرفة والخبرة بالأسواق المحلية والتكنولوجيا الحديثة، ليمنح جميع الشركات في منظومتنا الأدوات اللازمة للنمو، والتي تشكل الخدمات المالية ركيزة أساسية لها”

وأضاف عفيف زمان – الرئيس التنفيذي لمجموعة سِلك: “من خلال هذا الاندماج، ننتقل إلى مرحلة جديدة تتيح لنا التواجد في واحد من أكبر ممرات التجارة العالمية، الذي يُتوقع أن تصل قيمته إلى 682 مليار دولار. موقعنا الجغرافي الاستراتيجي يسمح لنا بأن نكون في قلب هذه الحركة التجارية، مما يعزز قدرتنا على دعم أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، التي سيكون لها تأثير كبير على أنماط الاستهلاك العالمية في السنوات القادمة. هذا التحالف سيوفر لهذه الاقتصادات وصولاً أسهل إلى منتجات متنوعة من جميع أنحاء العالم.”

من جهته، صرّح متحدث باسم شركة سنابل للاستثمار:

“تستعد شركة سِلك (SILQ) لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال التجارة بين الشركات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال تقديم حل مبتكر يجمع بين الخدمات المالية، اللوجستية، والتجارية في منصة واحدة متكاملة. هذا الاندماج سيمكن سِلك من توسيع نطاقها وتعميق خبرتها ليكون لها تأثير أكبر في السوق. نحن نؤمن بأن هذا التحالف سيشكل نقطة تحول حقيقية تساهم في تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع الأطراف ونحن ملتزمون بدعم هذه الرؤية لتحقيق النجاح المنشود.”

وقال جيمس فيتزجيرالد – الشريك في فالار فنتشرز: “تعد المملكة العربية السعودية ودول الخليج اليوم من أبرز القصص الاقتصادية في العالم، وتستمر في جذب الأنظار بفضل نموها السريع والتطور المستمر، يعكس اندماج ساري و شوب آب رؤية طموحة تسعى إلى وضع هذه الأسواق في صلب نظام تجاري مبتكر يربطها مع أسواق جنوب آسيا. بفضل فريق قيادي يتمتع بالشجاعة والبصيرة تمتلك سِلك (SILQ) القدرة على تشكيل مستقبل التجارة بين الشركات بحلول تتناغم مع الاحتياجات المتنامية في الأسواق التي تخدمها”

تحظى سِلك (SILQ) بدعم مجموعة من أبرز المستثمرين، من بينهم: سنابل للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي)، فالار فنتشرز التابعة لـ بيتر ثيل, المكتب العائلي لـ بيير أوميديار، بالإضافة إلى Flourish Ventures, Peak XV, VSQ, MSA Capital, Rocketship VC, STV, وفرة للاستثمار (المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت), Prosus, Tiger Global, Endeavor Catalyst, Raed Ventures, كما شهدت هذه الجولة مشاركة مستثمرين جدد من بينهم بنك قطر للتنمية (المملوك لحكومة قطر)، في خطوة تهدف إلى توسّع سِلك (SILQ) في قطر وخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق القطري.

عن شوب آب (ShopUp)

شوب آب هي شركة تربط بين العلامات التجارية والمصنّعين مع المحلات الصغيرة في الأحياء، لتوفير شبكة توزيع سلسة للمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. اليوم، يعتمد ملايين الأشخاص في بنغلاديش على شبكة شوب آب من المحلات الصغيرة للحصول على احتياجاتهم اليومية.

لمزيد من المعلومات:

الموقع الإلكتروني: https://shopup.org

لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/shopfront-limited

فيسبوك: https://www.facebook.com/ShopUpNow

عن ساري (Sary)

ساري هي المنصة الرائدة للتجارة والخدمات بين الشركات في الخليج، حيث تربط بين المشاريع الصغيرة والمصنّعين والممولين لتوفير الاحتياجات بكفاءة وسلاسة.

لمزيد من المعلومات:

الموقع الإلكتروني: https://www.sary.com/en

لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/trysary

عن سِلك (SILQ)

سِلك هي منصة تهدف إلى ربط الاقتصادات وتمكين الشركات من التجارة والنمو واكتشاف آفاق جديدة. من خلال الدمج بين التجارة والخدمات اللوجستية والتمويل، تفتح سِلك فرصًا جديدة للأسواق الناشئة وتعيد تعريف التجارة العالمية.

لمزيد من المعلومات

الموقع الإلكتروني: https://www.SILQ.net

عن سنابل للاستثمار ( Sanabil Investments )

سنابل هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وتلتزم بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا في استثمارات خاصة عالمية تشمل استثمارات رأس المال الجريء والنمو.

تتألف سنابل من فريق محترف يتمتع بالديناميكية والمرونة والخبرة العالية في مجال الاستثمار. وتوفر سنابل لشركائها رأس مال طويل الأجل، وإمكانية الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة، بالإضافة إلى الوصول إلى المنطقة.

في سنابل، نستثمر في الأفكار العظيمة، والعقول المتميزة، والشركات الرائدة

عن فالار فنتشرز (Valar Ventures)

فالار فنتشرز هي شركة لرأس المال الجريء مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تأسست على يد أندرو ماكورماك، جيمس فيتزجيرالد وبيتر ثيل.

تسعى الشركة للاستثمار في فرق عمل ذات موهبة استثنائية، وتركّز على الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية ذات الهوامش العالية والنمو السريع، والتي تستهدف فرصًا سوقية ضخمة، مثل: Xero، Wise (المعروفة سابقًا بـ TransferWise ، N26، Bitpanda، Qonto، Bestow، Octane، وMoss.

تتوقع فالار الاستمرار في دعم الشركات التي تستثمر فيها بشكل كبير مع توسع أعمالها.

لمزيد من المعلومات: https://valar.com