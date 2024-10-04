بانكوك، تايلاند 4 – أكتوبر 2024 –– تُعد كافيه أمازون جزءًا من وحدة الأعمال غير النفطية لشركة بي بي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)، وبدأت مسيرة شهرتها بمقهى في ركن صغير من محطة بي بي تي كملتقى لمحبي نكهات القهوة، وتطورت كافيه أمازون على مدار عقدين من الزمان حتى اشتهرت علامتها التجارية بنجاحها في بناء نظامًا مستدامًا من خلال رفع مستوى معيشة مزارعي القبائل الجبلية الذين يزرعون بعناية حبوب البن الممتازة. يتجلى نجاح مقاهي كافيه أمازون في حجم مبيعاتها السنوية الذي يبلغ 370 مليون كوب من القهوة، وهي تُعد حاليًا سادس أكبر شركة في العالم من حيث عدد منافذ البيع لأن لديها أكثر من 4600 فرع في مختلف أنحاء العالم.

أشهر سلسة مقاهي في تايلاند.

كافيه أمازون سلسلة مقاهي تايلاندية مميزة تابعة لشركة بي بي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)، وتأسست في عام 2002 وطورت أعمالها في محطة بي بي تي طبقًا لنموذج المقاهي المراعية للبيئة التي تخدم المسافرين، وقد استُوحي هذا النموذج من تاريخ زراعة البن في غابات الأمازون في البرازيل. على مدار 22 عامًا، أصبحت علامة كافيه أمازون العلامة التجارية المفضلة بين العملاء التايلانديين، وهو ما أثبتته مبيعاتها التي تجاوزت المليون كوب يوميًا، أو 370 مليون كوب سنويًا، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بنسبة 5-10% سنويًا.

منظومة أو آر: تكوين سلسلة قيمة كافيه أمازون بناءً على أساس قوي مهَّد لتقدم راسخ وإنتاج مستدام.

حافظت كافيه أمازون على جودة إنتاجها وخدماتها المتميزة في جميع المراحل لتقديم مشروبات عالية الجودة لعملائها، ويتماشى هذا الأمر مع تفسير OR الفريد للمبادئ الأساسية لإطار أهداف التنمية المستدامة (SDG)، وطبقًا لهذا التفسير، (S) يشير إلى إتاحة فرص للمجتمعات، ويشير (D) إلى توفير فرص للنمو في قطاعات متنوعة، وأخيرًا (G) يشير إلى تهيئة فرص مستدامة.

يمثل مشروع مبادرة تطوير مزارع البن المستدامة سياسة كافيه أمازون الرئيسية والمراعية للبيئة من أجل بناء مجتمع يتسم بقلة الاعتماد على الكربون وانعدام الانبعاثات من خلال تعزيز التنمية “الأساسية”. تم تنفيذ هذا المشروع التجريبي في منطقة ماي تشايم في شيانج ماي ومنطقة بوا في نان ومناطق أخرى في شمال تايلاند حيث ارتبطت الزراعة ارتباطًا وثيقًا بمزارع المحصول الواحد مثل الذرة والأرز واليقطين والبصل الأحمر. تعتبر الممارسات غير المراعية للبيئة مثل قطع الغابات وحرقها لتحويلها إلى أراض زراعية والإفراط في استخدام المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية لتدهور الغابات والتلوث الضبابي بجسيمات دقيقة يقل قطرها 2.5 ميكرون نتيجةً لحرائق الغابات التي تنشأ بفعل الإنسان.

التقى فريق OR مع المزارعين المحليين لاقتراح فكرة مزرعة البن الذكية من أجل تشجيعهم على إنشاء مزرعة بن عالي الجودة تبعًا لممارسات الزراعة السليمة التي تُعد معيارًا لضمان سلامة الغذاء للمستهلكين والحفاظ على البيئة. وافق مزارعو البن أخيرًا على زراعة أفضل أنواع البن الممتازة إلى جانب الحفاظ على النظام البيئي للغابات من خلال زراعة البن تحت أشجار الغابات، والأهم من ذلك أن الشركة عرضت سعرًا عادلاً لمزارعي البن، وهيئت بذلك مسارًا مميزًا لتحسين موارد الرزق وتحقيق نمو مستدام للمجتمعات. بدأ هذا المشروع رحلته الطويلة منذ أكثر من عقد من الزمان ومازال مستمرًا في مسيرته.

في منتصف مسيرة تقدمها، استثمرت شركة OR في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة بمصنع تحميص البن الخاص بكافيه أمازون من خلال إنشاء سطح شمسي لإنتاج طاقة نظيفة من أشعة الشمس للحفاظ على البيئة بطريقة مستدامة. كما أن هذا المصنع قادر على إنتاج ما يكفي من حبوب البن لتلبية طلب المستهلكين.

نجح المصنع في توفير الطاقة في مختلف مراحل الإنتاج بدايةً من اختيار حبوب البن وإزالة الغبار والكشف عن المعادن الثقيلة حتى عملية التحميص، ويتم إجراء فحص الجودة بين منتصف ونهاية مراحل الإنتاج قبل إرسال حبوب البن المحمصة إلى فروع كافيه أمازون في جميع أنحاء البلاد، ويتم اختيار وشراء حبوب البن عالية الجودة بعناية لضمان تطبيق معايير تحميص ممتازة، و تُستخدم هذه الحبوب بعد ذلك في إعداد المشروبات التي تُقدَم للعملاء.

في نهاية المطاف، طبقت شركة OR سياستها المراعية للبيئة من خلال إعادة تدوير المنتجات الثانوية أو المخلفات بتحويلها إلى منتجات جديدة ثم معالجتها لترقية مستوى جودتها. علاوة على ذلك، قامت الشركة بتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري لكافيه أمازون من أجل توزيع العناصر المعاد تدويرها على عملاء المعاملات بين الشركات والأفراد وعملاء المعاملات بين الشركات مثل الأثاث والزي الرسمي والمآزر. بالإضافة إلى ذلك، اختارت كافيه أمازون استخدام مواد قابلة للتحلل لصنع الحاويات مثل أكياس الحمل والماصات المصنوعة من البلاستيك الحيوي وأكواب بيو وغيرها.

كافيه أمازون – شركة المقاهي التايلاندية المصنفة في المركز السادس على مستوى العالم من حيث عدد منافذ البيع

اعتمدت شركة مقاهي كافيه أمازون التايلاندية على أفكار تسويقية طويلة المدى وأسلوب التوسع المفاجئ في الفروع، ولذلك صارت سادس أكبر شركة في العالم من حيث عدد منافذ البيع نظرًا لامتلاكها 4200 فرع في السوق المحلية و400 فرع في بلاد أخرى مثل كمبوديا ولاوس وفيتنام والفلبين وماليزيا واليابان وعمان والمملكة العربية السعودية، كما أنها العلامة التجارية الأولى في كمبوديا، ومن المتوقع افتتاح 100 فرع آخر في لاوس هذا العام.

الاحتفال بـ “يوم القهوة العالمي” في 1 أكتوبر 2024

بمناسبة “يوم القهوة العالمي”، تود كافيه أمازون – أشهر علامة تجارية للقهوة في تايلاند – أن تشيد وتحتفي بشدة بجميع المزارعين الذين يزرعون جميع أنواع حبوب البن في مختلف أنحاء العالم عرفانًا بقوة سعيهم وجهودهم لإنتاج بن عالي الجودة لعشاق القهوة للاستمتاع بمذاقها كل يوم.

نبذة عن شركة بي بي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)

تُعد شركة بي تي تي للنفط وأعمال تجارة التجزئة العامة المحدودة (OR) شركة رائدة في قطاعي الطاقة والتجزئة في تايلاند، وهي تدير أعمالها في 11 دولة مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتحسين الظروف المعيشية. تشمل شبكتنا محطات بي تي تي، وكافيه أمازون، ومحطة بلاز (PluZ) لشحن المركبات الكهربائية، وزيوت تشحيم بي تي تي، مما يدل على التزامنا بتحقيق التطور الذي يعود بالنفع على الجميع. تدير شركة (OR) كافيه أمازون، وهي سلسلة مقاهي عالمية شهيرة تضم أكثر من 4600 فرع، وتعطي (OR) الأولوية للممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة توريد كافيه أمازون، بما في ذلك التجارة العادلة وأساليب الزراعة المراعية للبيئة التي يتبعها مزارعو القبائل الجبلية، فضلاً عن دمج الطاقة المتجددة في الإنتاج. تحتل سلسلة مقاهي كافيه أمازون المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد منافذ البيع، كما أنها تصب اهتمامها على الاستدامة وسهولة الوصول إلى فروعها وتحسين تجربة العملاء.