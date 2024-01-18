‫”سهم”، تطبيق التداول الأول المتكامل في المملكة العربية السعودية، عروض خاصة بمناسبة إطلاق التطبيق

الرياض، المملكة العربية السعودية –18 يناير 2024 – أعلنت شركة رأس المال القيم المالية (VCFC)، وهي شركة وساطة مرخصة من هيئة السوق المالية (22251-25)، عن الإطلاق الرسمي لتطبيق التداول عبر الإنترنت “سهم”، وهو منصة خاصة تم تصميمها وتطويرها خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية.



تطبيق سهم يظهر لأول مرة حاليًا بعرض تمهيدي خاص، حيث سيحصل أول 3000 مستخدم بعد إكمالهم لفتح حساب استثماري على خصم على العمولات في سوق الأسهم السعودي بنسبة 100% لمدة سنة، بالإضافة إلى عروض أسعار مجانية مباشرة لسوق الأسهم الأمريكية. وكجزء من هذا العرض الترويجي محدود المدة، سيحصلون أيضًا على 15 سهمًا مجانيًا من مجموعة لوسيد.



علاوة على ذلك، سيكافئ التطبيق أفضل ثلاثة مستخدمين نجحوا في دعوة أكبر عدد من الأشخاص لفتح حسابات بهاتف آيفون 15 برو ماكس 1 تيرابايت. ويتمتع المستخدمون الحاليون أيضًا بفرصة الحصول على أسهم مجانية بقيمة 50 دولارًا مقابل كل متطلب يستوفونه. للمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة هذا الرابط

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صرحت هديل بديري، المدير العام لشركة رأس المال القيم المالية، في معرض حديثها خلال حفل إطلاق التطبيق قائلة: “منذ البداية، كان هدفنا تصميم منصة تداول شاملة وسهلة الاستخدام ومصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين. والآن أصبح “سهم” نموذجًا مثاليًا لدمج كل ما يحتاجه المستثمرون في تطبيق واحد.”



ويتجلى شمول تطبيق “سهم” من خلال الميزات الشاملة بما في ذلك أسعار السوق، وبيانات الشركات، والأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمواد التعليمية للمستثمرين، وأدوات التحليل. ويساعد هذا التكامل على تميز التطبيق بين منصات التداول الأخرى، والتي غالبًا ما تتطلب من المستخدمين التبديل بشكل متكرر بين العديد من التطبيقات عند اتخاذ قرارات الاستثمار.



وفقًا لما ذكرته شركة رأس المال القيم المالية، يدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، مع تصميم واجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستخدام تتضمن مجموعة من الخصائص، مثل مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يدل على مدى التزام الشركة ببيئة السوق المحلية. علاوة على ذلك، تتضمن معلومات السوق الملفات التعريفية التفصيلية للشركة المدرجة، وتقويم الأحداث المالية، وديناميكيات الرسوم البيانية التحليلية، وإحصائيات السوق الرئيسية.



في أكتوبر 2023، حصلت الشركة على تراخيص من هيئة السوق المالية (CMA) لإجراء خدمات التداول والاستشارات والحفظ في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما أن الشركة عضو مسجل في سوق الأسهم السعودية (تداول)، وكذلك الشركات التابعة لها، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).



تطبيق سهم متوفر الآن للتحميل على متجر تطبيقات iOS، ومتجر بلاي ستور لنظام أندرويد، ومتجر تطبيقات هواوي.



https://www.alsahm.com/