الرياض، المملكة العربية السعودية – 6 أكتوبر 2024 – حولت سهم كابيتال العثيم مول إلى مركز حيوي للاحتفال والمشاركة المجتمعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأقامت فعالية بعنوان “رحلة من المرح مع سهم” في العثيم مول الربوة، سافوري لاند، في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر، وقد عززت هذه الفعالية التي استمرت لمدة أسبوع الروح المجتمعية وأبرزت متعة الاستثمار.

أضفت الفعالية أجواءً من المرح والحماس في منطقة مخصصة من المول، حيث استمتعت العائلات والأصدقاء بأنشطة ترفيهية متنوعة وعروض حصرية. تميز المكان بديكوره الأنيق وخدمة الموظفين المميزة، مما جعل التجربة لا تُنسى. طوال فترة الفعالية، استمتع الحضور بسحوبات قيمة وجوائز حصرية من العثيم الترفيهية بقيمة 350 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم خاص على عمولة السوق السعودية يصل إلى 70% لتعزيز إمكانية الوصول إلى منصة سهم.

سلط الحدث الضوء على أهمية المعرفة المالية في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وحذر من مخاطر الاستثمار العشوائي. وشجع المشاركين على اكتساب المعرفة اللازمة لتقييم فرص الاستثمار المختلفة واختيار الخيارات التي تتناسب مع أهدافهم المالية بالاضافة إلى دور المستشار المالي في مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

جسد التعاون المثمر بين سهم كابيتال وشركة العثيم للترفيه التزام سهم كابيتال بتقديم تجارب استثنائية للمجتمع، حيث تمكنت الشراكة من إقامة حدث فريد يجمع بين متعة الاستثمار والترفيه. وقد ساهمت خبرة شركة العثيم في مجال الترفيه في إضفاء لمسة من البهجة على الحدث، مع التأكيد على أن دور شركة العثيم للترفيه ينحصر في تقديم الخدمات الترفيهية ولا يشمل تقديم أي نوع من الاستشارات المالية.

كما قالت هديل بديري، المدير العام لسهم كابيتال: “شراكتنا مع العثيم للترفيه هي تجربة فريدة جمعت بين عالم الاستثمار والترفيه، مما أتاح لنا تقديم تجربة استثنائية لعملائنا، نبين فيها أنه بالإمكان الاحتفال بالنمو المالي إلى جانب الاحتفال باليوم الوطني.” يبرز هذا التعاون على دور المؤسسات في خدمة المجتمع، حيث يظهر أن الاستثمار يمكن أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الحياة المجتمعية.

لم تقتصر فعالية “رحلة من المرح مع سهم” على الاحتفال باليوم الوطني فحسب، بل تجاوزت ذلك لتشمل توعية المجتمع بفرص الاستثمار المتاحة. من خلال دمج الترفيه مع التثقيف المالي، نجحت الفعالية في زيادة وعي الحضور بأهمية الاستثمار وسهولة الوصول إليه. يؤكد هذا التعاون الناجح على التزام سهم كابيتال بتعزيز الثقافة الاستثمارية في المملكة ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نجاح فعالية “رحلة من المرح مع سهم” في جذب جمهور واسع وتوعيتهم بأهمية الاستثمار، دفع سهم كابيتال إلى تبني هذا النموذج المبتكر في تنظيم الفعاليات، حيث يتم دمج الترفيه والتثقيف المالي لتقديم تجربة غنية ومفيدة للمشاركين، مما يساهم في ترسيخ ثقافة الاستثمار كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.

نبذة عن سهم كابيتال

شركة سهم كابيتال المالية مسجلة في الرياض، وحاصلة على التراخيص رقم (25-22251) من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التداول والاستشارات وحفظ الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، مما جعلها أول شركة وساطة دولية لتقديم خدمات الوساطة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما أن شركة سهم عضو مسجل في شركة تداول السعودية والشركتين التابعتين، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). لمعرفة مزيد من المعلومات عن شركة سهم، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com/