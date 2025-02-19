الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 فبراير 2025 – Media OutReach Newswire –

تعلن شركة سهم كابيتال بكل فخر عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في “ملتقى الأسواق المالية 2025″، الذي سيعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعد سهم كابيتال من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية حيث حصلت على ترخيص كامل من هيئة السوق المالية (رقم الترخيص 22251-25).

سيُقام الملتقى الذي تُنظمه مجموعة تداول السعودية، في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 ، والذي يُعتبر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الترابط بين الأسواق المالية العالمية ودعم مستويات التكامل بينها.

يُعد هذا الظهور الثاني لشركة سهم كابيتال كراعٍ في ملتقى الأسواق المالية، مما يعكس التزامها بتوسيع حضورها في السوق المحلي ودعم رؤية المملكة 2030.

تهدف هذه المبادرة إلى تنويع الاقتصاد، تمكين المواطنين، جذب المستثمرين، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقائدة في مجالات الابتكار والاستدامة على الصعيد العالمي.

في غضون فترة وجيزة منذ تأسيسها عام 2022 وحصولها على التراخيص الكاملة من هيئة السوق المالية، استطاعت سهم كابيتال أن تُصبح اسماً لامعاً في عالم التكنولوجيا المالية. وقد عززت الشركة مكانتها بحصولها على تراخيص خدمات التعامل والمشورة والحفظ في أكتوبر 2023، لتُطلق بعد ذلك تطبيق “سهم” للتداول في ديسمبر من نفس العام. وسرعان ما حقق هذا التطبيق، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، نجاحاً منقطع النظير، حيث تجاوز عدد مستخدميه المليون مستخدم، ليُصبح بذلك واحدًا من أسرع منصات التداول نموًا في المنطقة.

بالإضافة إلى تراخيص الوساطة، حصلت شركة سهم كابيتال على تراخيص الإدارة والترتيب من هيئة السوق المالية في أكتوبر 2024، مما يتيح لها تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بدءاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية وصولاً إلى إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق. وبدعم من مجموعة Valuable Capital، وهي مؤسسة مالية عالمية ذات خبرة تنظيمية واسعة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة، تستفيد سهم كابيتال من شبكة علاقات دولية لتقديم خدمات مالية شاملة لقاعدة أوسع من المستثمرين.

علقت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، قائلةً: “بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب وترسيخ مكانتنا في المملكة العربية السعودية، نعتز بثقة أكثر من مليون مستخدم. هذا الإنجاز الكبير يُعد حافزاً لنا لمواصلة مسيرتنا نحو خدمة قاعدة أوسع من العملاء في كافة أنحاء الوطن العربي، من خلال توفير خدمات مالية عالية الجودة، نسعى من خلالها إلى تمكين كل مستثمر من تحقيق طموحاته في سوق رأس مالٍ مزدهر وغني بالفرص الاستثمارية.”

نبذة عن “سهم كابيتال”:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية. تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/ar-sa