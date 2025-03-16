الرياض، المملكة العربية السعودية Media OutReach Newswire –– 16 مارس 2025 – يسر شركة سهم كابيتال أن تعلن عن انضمامها رسميًا إلى إتحاد أسواق المال العربية، مؤكدة بذلك التزامها بدعم نمو وتطوير أسواق المال العربية.

تأسس إتحاد أسواق المال العربية في عام 1978 بهدف تعزيز كفاءة وشفافية أسواق المال في جميع أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام والدول العربية في أفريقيا. ومن خلال إشرافه على 18 بورصة و8 غرف مقاصة، يسعى الإتحاد إلى توحيد الأنظمة، وتعزيز تطور الأسواق، وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز تداول الأوراق المالية في المنطقة.

شراكة قوية من أجل النمو

يمثل هذا الانضمام فرصة واعدة لـ سهم كابيتال للتعاون مع رواد الأسواق المالية، وتبادل الخبرات، وتطوير استراتيجيات استثمارية أكثر قوة تسهم في النمو المستمر لأسواق المال العربية. وتؤكد سهم كابيتال التزامها بدور محوري في تعزيز المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوسيع نطاق وصولها إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

نمو سهم كابيتال ورؤيتها المستقبلية

تأسست سهم كابيتال في عام 2022 وحصلت على ترخيص كامل من هيئة السوق المالية السعودية (رقم الترخيص 22251-25)، لتصبح سريعًا أحد أبرز الرائدين في المنطقة.

وفي أكتوبر 2023، حصلت الشركة على تراخيص التعامل، المشورة، والحفظ، تلاها إطلاق تطبيق سهم للتداول في ديسمبر 2023، وقد تجاوز التطبيق الذي يعتبر منصة فريدة من نوعها، بالفعل مليون مستخدم، مما جعلها واحدة من أسرع منصات التداول نمواً في المنطقة.

بالإضافة إلى تراخيص الوساطة، حصلت شركة سهم كابيتال على تراخيص الإدارة والترتيب من هيئة السوق المالية في أكتوبر 2024، مما يتيح لها تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بدءاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية وصولاً إلى إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

بعد مضي ثلاث سنوات من تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، تستعد سهم كابيتال حاليًا لتوسيع عملياتها في العالم العربي. وبتركيزها على توفير خدمات مالية عالية الجودة، تسعى سهم إلى تمكين المستثمرين من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال الواعدة.

عبّر رئيس مجلس إدارة شركة سهم كابيتال، ستيفن تشو، عن آرائه حول أهمية هذا الإنجاز قائلاً: “إن الانضمام إلى إتحاد أسواق المال العربية يمثل علامة فارقة بالنسبة لنا، حيث نواصل البناء على نجاحنا في المملكة العربية السعودية وتوسيع حضورنا في العالم العربي، نتطلع إلى التعاون الوثيق مع اتحاد أسواق المال العربية لتعزيز الابتكار والتطوير في أسواق رأس المال في المنطقة“.

نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية. تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

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