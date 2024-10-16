سهم كابيتال من بين الدفعة الأولى من الشركات المشاركة في مشروع الاكتتاب التحويلي لإدارة رأس المالالرياض، المملكة العربية السعودية – 16 أكتوبر 2024 – Media OutReach Newswire – تُعلن شركة سهم كابيتال، شركة مالية مرخصة بالكامل من قبل هيئة سوق المال، بفخر عن كونها ضمن المجموعة الأولى من الشركات التي تشارك في مشروع الطروحات الأولية لإدارة رأس المال.

يمثل هذا المشروع، الذي أطلقته مجموعة تداول السعودية (STG)، خطوة هامة نحو رقمنة وتبسيط عملية الاكتتاب في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أكثر كفاءة وسهولة وجاذبية للمستثمرين. يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، ويهدف إلى تعزيز عرض الاكتتاب لكلاً من السوق الموازية (نمو) والسوق الرئيسية. وتفخر سهم كابيتال بكونها جزءًا من المجموعة المختارة من الشركات المشاركة في المرحلة الأولى التي تستهدف سوق نمو. ومن المتوقع أن يتم تقديم عملية الاكتتاب المعاد تصميمها للسوق الرئيسي قريباً، وفقاً لتقديرات مجموعة تداول السعودية.

بمجرد تنفيذه بالكامل، من المتوقع أن يُحدث مشروع الاكتتاب العام لإدارة رأس المال تحولاً جذريًا في مشهد الاكتتابات من خلال تسريع العمليات، وتقليل الأخطاء، وتعزيز كفاءة السوق. من خلال تبسيط عملية الاكتتاب، يتيح النظام الجديد للمستثمرين المشاركة المباشرة للاكتتاب الأولي، مما يقود إلى معاملات سريعة وتجربة أكثر سلاسة.

علاوة على ذلك، تعزز دمج التكنولوجيا المتقدمة والتقارير المباشرة إلى الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية (CMA) الشفافية، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين. تُعد الشفافية في السوق أمرًا حيويًا لجذب المزيد من المستثمرين، وزيادة السيولة، والمساهمة في نمو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

أعرب ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة شركة سهم كابيتال، عن حماسه للمشروع قائلاً: ” إنه لشرف كبير أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة. مشروع الاكتتاب التحويلي لإدارة رأس المال هو أكثر من مجرد قفزة تكنولوجية؛ إنه يشكل لحظة محورية في رحلة المملكة العربية السعودية نحو أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا. من خلال أتمتة العمليات، وزيادة الشفافية، وتوسيع وصول المستثمرين، فإن هذه المبادرة تتماشى تمامًا مع أهداف رؤية 2030″.

وأضاف، “في سهم كابيتال، نلتزم بجعل الاستثمار أسهل وجعله متاحًا للجميع. كما يعد هذا المشروع أيضاً علامة فارقة في مهمتنا لتقديم تكنولوجيا متقدمة ومنصة سهلة الاستخدام للمستثمرين.”.

إخلاء المسؤولية:

يرجى ملاحظة أن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر مالية قد تتجاوز رأس المال المستثمر. المعلومات المقدمة أعلاه ليست بأي شكل من الأشكال نصيحة أو توصية لبيع أو شراء أي أدوات مالية أو سندات أو استثمارات مالية أخرى. نوصي باستشارة مستشار مالي متخصص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية وضمان أن هذه الاستثمارات مناسبة لخبرتك وظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية.

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نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال، المسجلة في الرياض، حاصلة على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التعامل، والمشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25). باعتبارها أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي حصلت على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية، أصبحت سهم كابيتال العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، مستفيدة من تقنياتها الخاصة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sahmcapital.com.