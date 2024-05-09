ستثمر هذه الشراكة عن 25 موقعاً في الشرق الأوسط بحلول عام 2028

شراكة تجمع مجموعة أباريل و ” Sandbox VRساندبوكس في آر” لجلب ابتكارات الواقع الافتراضي إلى الشرق الأوسط · ستثمر هذه الشراكة عن 25 موقعاً في الشرق الأوسط بحلول عام 2028

دبي، الإمارات العربية, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — – ضمن مساعيها السبّاقة، تتعاقد مجموعة أباريل ذات المكانة الريادية العالمية في مجالات التجزئة وأسلوب الحياة، مع Sandbox VR ” ساندبوكس في آر” وهي الوجهة الأولى في العالم لتجربة متميزة في عالم الواقع الافتراضي المقدمة في الموقع، في سبيل تنسيق الجهود ضمن شراكة امتياز هامة. ويعوّل في هذا التعاون على سيادة مجموعة أباريل في المنطقة من خلال أكثر من 2200 متجراً لما يزيد عن 85 علامة تجارية تابعة لها في 14 دولة، ويبتدئ التعاون بـ 25 موقعاً في الشرق الأوسط. جاءت هذه الشراكة على أعقاب حيازة ” ساندبوكس في آر” على المركز الثاني عن فئة الواقع الافتراضي والواقع المعزز في القائمة المرموقة للشركات العالمية الرائدة في الابتكار لعام 2024 بحسب تصنيفات“Fast Company” ، نظراً لشهرتها الواسعة في تكوين تجربة واقع افتراضي آسر لجميع المستخدمين من شتى أنحاء العالم.

وقد علق نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل على هذه الشراكة بقوله: ” نحن متحمسون للشروع بهذه الشراكة مع ” ساندبوكس في آر “، كونها في طليعة الابتكارات في الواقع الافتراضي”، وأضاف ” لا يقتصر هذا التعاون على توسيع ملف أعمالنا فحسب، بل يعد بإنشاء تجارب خلّاقة تدمج بين التكنولوجيا والترفيه، وهذه هي التجربة الفريدة التي نتطلع لنوفرها لعملائنا في الشرق الأوسط وفي سائر المناطق، لنضع من خلالها معايير جديدة في قطاعي الترفيه والبيع بالتجزئة”.

وقال ستيف زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس في آر: ” لقد سررننا بردود الأفعال الإيجابية في مواقعنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا” وتابع بقوله ” تحظى التجارب التي نبتكرها على إقبال عالمي لا مثيل له. ونحن متحمسون للتعاون مع مجموعة أباريل لتوسيع بصمتنا العالمية، ولنقدم تجربة غامرة في عالم الواقع الافتراضي تسر المستخدمين في جميع أنحاء العالم”.

تنشط ” ساندبوكس في آر ” عبر أكثر من 46 موقعاً عالمياً وتتوسع بشكل ملحوظ وهائل. ومع إطلاق 18 موقعاً خلال الأشهر الـ 19 الأخيرة، بمساحات تزيد عن 4000 قدم مربع لكل منها مع نظم “هولوديك” المتعددة والتي تقدم الواقع الافتراضي للمستخدمين، تعد شركة ” ساندبوكس في آر” من الشركات الناشئة الواعدة في مجال الواقع الافتراضي المقدم في الموقع، والأسرع نمواً في العالم. ولتعزيز توسعها أعلنت الشركة مؤخراً عن افتتاحها برنامج حقوق الامتياز لوضع بصمتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مواقعها حول العالم. وفي إطار التزامها المستمر في الشمولية، تعمل ” ساندبوكس في آر ” على توفير تجربة للمستخدمين متعددة اللغات وحالياً تتوفر بإجمالي سبع لغات وهي في ازدياد مستمر، وهذا ما يمكّنها من إيصال التجربة الغامرة إلى جمهور أكبر.

وقال لي هيبديتش، مدير شؤون حقوق الامتياز العالمية لدى ساندبوكس في آر: ” يعد توسعنا في الشرق الأوسط خطوة استراتيجية نحو التزامنا العالمي في تقريب الناس بعضهم من بعض، عبر تجارب آسرة رفيعة المستوى”، ثم أضاف “وإن السيادة الإقليمية التي تتمتع بها مجموعة أباريل والإنجازات الاستثنائية التي حققتها يجعلها الحليف العالمي الأمثل لشركتنا، ونحن مستمرون في مهمتنا لجعل التسلية في المواقع متاحة بشكل أكبر”.

ويُذكر في سبتمبر 2023، تعاون شركة ” ساندبوكس في آر” مع ” نتفليكس ” التي تم من خلالها إطلاق لعبة ” Squid Game ” الافتراضية الحصرية، والمستوحاة من المسلسل الحائز على مرتبة الصدارة في المشاهدات. وحققت اللعبة الافتراضية نجاحاً باهراً حطمت من خلاله أرقاماً قياسية كونها أسرع تجربة افتراضية تصل مبيعاتها إلى مليون دولار أمريكي. وفي أول شهرين لهذه اللعبة، حققت 4.56 مليون دولار أمريكي من مبيعات التذاكر في الملاعب الفعلية، وتابعت بعدها مسيرة النجاح وتحطيم الأرقام القياسية الجديدة باستمرار. وفي الآونة الأخيرة تعاونت شركة ” ساندبوكس في آر ” مع ” نتفليكس ” للإعلان عن استحواذها لفترة محدودة على موقعها في لندن للاحتفال بإصدار “Rebel Moon_ Part Two: The Scargiver” حيث قام الزوار بتجربة عالم “Rebel Moon” الافتراضي التفاعلي بكامل الجسم. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى زيارة Sandboxvr.com أو إرسال الاستفسارات عبر حسابات التواصل الاجتماعي انستقرام وفيسبوك وتيك توك.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,200 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبفريق من 22,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://apparelglobal.com/ar/

لمحة عن Sandbox VR “ساندبوكس في آر”

“ساندبوكس في آر” هي الوجهة الرائدة الأولى من نوعها في العالم لألعاب الواقع الافتراضي المقدمة في الموقع. أنشأت الشركة منصة الواقع الافتراضي الغامرة التفاعلية بالكامل والأكثر تشويقاً على الإطلاق وتفتخر بالألعاب التي لا يمكن تجربتها في أي مكان آخر. “ساندبوكس في آر” تنشط حالياً في 46 موقعاً عبر سبع دول وتتوسع باستمرار وبوتيرة سريعة. ويقع المقر الرئيسي لشركة ” ساندبوكس في آر” في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في هونغ كونغ وفانكوفر. وجمعت الجولة الأخيرة من ” ساندبوكس في آر” 37 مليون دولار أمريكي من المستثمرين بما فيهم Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners, and Craft. ومن المستثمرين الأفراد جستن تيمبرلك وكاتي بيري وكيفن دورانت وويل سميث.

التواصل مع الإعلام

PR@apparelglobal.com

sandboxvr@inkhouse.com

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ ec651223-8fa3-4aef-8518- a2993aeabeea/ar

GlobeNewswire Distribution ID 9113692