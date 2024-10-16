بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 16 أكتوبر 2024 – تضع شركة بي تي تي أويل آند ريتيل بيزنس العامة المحدودة ( شركة OR) معيارًا جديدًا واضحًا للاستدامة في قطاع النفط والتجزئة في تايلاند مع أهداف طموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصافية الصفرية بحلول عام 2050. وتلتزم الشركة بتطوير وتعزيز جميع أعمالها بشكل مستمر، ولا تعطي الأولوية للجودة والموثوقية فحسب، بل تولي أيضًا أهمية كبيرة بتعزيز مجتمع أنظف وأكثر استدامة في جميع النواحي. ومن خلال العمل سويًا لرفع كفاءة الأعمال والبيئة والمجتمع – سواء داخل تايلاند أو على نطاق عالمي – تهدف الشركة إلى إثبات قدرتها على النمو المستدام على الساحة العالمية.

انطلاقًا من استراتيجية الاستدامة الواضحة والشاملة المعروفة باسم استراتيجية الشركة الصغيرة المتنوعة الخضراء (SDG)، ترتكز مهمة الشركة على ثلاث ركائز أساسية:

S (الصغيرة): خلق الفرص للمجتمعات

خلق الفرص للمجتمعات D (المتنوعة): خلق فرص للنمو المتنوع

خلق فرص للنمو المتنوع G (الخضراء): خلق فرص مستدامة

جلب الاستدامة إلى الحياة

تلتزم شركة OR بالاستدامة من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تضع معيارًا جديدًا لمسؤولية الشركات، سواء في تايلاند أو على المستوى الدولي، مما يضمن التوافق في نفس الاتجاه

محطة بي تي تي

تلتزم شركة OR بتحسين جودة المنتجات والخدمات باستمرار لتوفير أفضل تجربة للمستهلك. كما أن الشركة الرائدة في تطوير أنواع الوقود الممتازة، بما في ذلك الوقود عالي الأداء، والوقود المخصص لحماية المحرك، ووقود الديزل يورو 5 الذي يحتوي على أقل من 10 جزء في المليون من الكبريت لتقليل التأثير البيئي، تخطط لتوسيع شبكة محطات بي تي تي على مستوى البلاد وكذلك في الفلبين وكمبوديا ولاوس. وسيدعم هذا التوسع كل من المركبات التقليدية والكهربائية، باستخدام التحليلات الجغرافية لتحديد المواقع المثالية. وفي عام 2023، تم إطلاق محطة بي تي تي الرائدة فيبهافادي 62 لأول مرة في تايلاند، مما يدل على التزام الشركة بالتنمية المستدامة للأشخاص والمجتمعات والبيئة. ومع أكثر من 2200 محطة تخدم أكثر من 3,4 مليون عميل يوميًا، تهدف محطات بي تي تي إلى أن تكون منصات للتنقل وأسلوب الحياة والشراكات التجارية لتعزيز النمو المتبادل.

كافيه أمازون: معيار جديد للاستدامة

لا يقتصر كافيه أمازون على تقديم القهوة فحسب، بل يجسد مبادئ الاقتصاد الدائري. يتم إعادة تدوير المواد المهدرة من كافيه أمازون، مثل قشور القهوة، وتحويلها إلى أثاث عملي، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام منظومة شركة OR في جميع أنحاء سلسلة قيمة كافيه أمازون. وفي بلدان أخرى، يتم تنفيذ ممارسات مماثلة، بما في ذلك استخدام BIO Cup R-PET والزي الرسمي للموظفين الذي يتم إنتاجه من خلال عمليات إعادة التدوير. ويوضح هذا مثالاً على كيفية دمج الاستدامة بشكل فعال في العمليات التجارية.

محطة بلاز (PluZ) لشحن المركبات الكهربائية: قيادة مستقبل التنقل

مع انتقال تايلاند نحو المركبات الكهربائية، يتزايد الترويج للطاقة النظيفة، مثل اعتماد المركبات الكهربائية، باستمرار يومًا بعد يوم. وفي الوقت الحالي، تم تركيب أكثر من 800 محطة شحن للسيارات الكهربائية في تايلاند، بينما يوجد في الدول المجاورة مثل لاوس 6 محطات شحن وكمبوديا 11 محطة شحن. وتقود الشركة هذا التحول من خلال مبادرتها محطة بلاز لشحن المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى تركيب 7000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع المقاطعات الـ 77 في تايلاند بحلول عام 2030. ويؤكد هذا التوسع التزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون وجعل حلول الطاقة النظيفة متاحة على مستوى البلاد، ودعم الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية.

التزود بالوقود المستدام للطائرات (SAF): الطيران النظيف الرائد

يشكل تعاون شركة OR مع شركة تاي فيت جيت خطوة مهمة نحو طيران أنظف. من خلال الريادة في استخدام الوقود المستدام للطائرات (SAF) المنتج من زيت الطهي المستعمل، تساعد الشركة في تقليل البصمة الكربونية لصناعة الطيران دون المساس بأدائها. يمكن مزج هذا الوقود المبتكر مع وقود جيت A-1 التقليدي واستخدامه في الطائرات دون الحاجة إلى تعديل المحرك.

علاوة على ذلك، بدأت الشركة مجموعة من المشاريع الجديرة بالثناء في تايلاند وتنفذها باستمرار، والتي تحظى بتقدير متزايد في السوق التايلاندية، بما في ذلك:

مشروع تيديت (Thaidet): دعم المجتمعات المحلية

يختار مشروع تيديت المنتجات المحلية الممتازة من المؤسسات المجتمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة ويروج لها لبيعها في محطة بي تي تي. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأشخاص في المجتمعات المحلية وتسليط الضوء على قصص السكان المحليين وفخرهم بذلك، مع زيادة فرص توزيع المنتجات للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد. لقد كان مشروع تيديت في طليعة الجهود الرامية إلى خلق فرص العمل وسبل العيش للقرويين والمزارعين وأفراد المجتمع منذ بعض الوقت. وساهم أيضًا في رفع مستوى المنتجات المجتمعية إلى المستويات الدولية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساهم المشروع في توليد الدخل والنمو لـ 376 مؤسسة مجتمعية، مع أكثر من 325 فرعًا على مستوى البلاد. وفي عام 2023، حقق المشروع دخلاً إجماليًا تجاوز 102 مليون بات.

يسلط مشروع تيديت الضوء على التزام الشركة بدعم المجتمعات المحلية من خلال الترويج لأفضل المنتجات المحلية من مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير هذه المنتجات من خلال منصة في محطة بي تي تي في تايلاند.

ولا يقتصر المشروع على رفع مستوى الحرفية المحلية فحسب، بل يعمل أيضًا على الترويج للسلع الصديقة للبيئة، مما يعزز اعتقاد الشركة بأن الممارسات المستدامة يجب أن تفيد الجميع.

مشروع ياك لاك ييم (Yak Lak Yim): إدارة النفايات بقيادة المجتمع

يشجع مشروع ياك لاك ييم على التخلص المسؤول من النفايات من خلال دعوة المستهلكين إلى فصل نفاياتهم والتخلص منها في صناديق مخصصة. ويتم إعادة استثمار العائدات من بيع المواد القابلة لإعادة التدوير في المجتمعات المحلية، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية تعود بالنفع على البيئة والأشخاص. ويعكس هذا المشروع التزام شركة OR بالاستدامة التي يقودها المجتمع.

بي تي تي لزيوت التشحيم: حملة انقذ العالم، انقذ سيارتك

بالتعاون مع شركة بي تي تي لزيوت التشحيم، أطلقت شركة OR حملة “أنقذ العالم، أنقذ سيارتك”، والتي تدعو المستهلكين إلى إعادة تدوير حاويات الزيت المستعملة. يتم تحويل هذه الحاويات إلى مواد مركبة من الخشب والبلاستيك، والتي تستخدم لإنتاج المكاتب والكراسي المدرسية للمدارس المحرومة. تعمل هذه المبادرة على تعزيز إعادة التدوير مع دعم التعليم والاستدامة في نفس الوقت.

رؤية لمستقبل مستدام

مع استمرار شركة OR في دفع عجلة التقدم في مجال الأعمال التجارية، والإشراف البيئي، وتنمية المجتمع، فإنها تظل ثابتة في مهمتها المتمثلة في خلق مستقبل أكثر نظافة واستدامة لتايلاند. وبفضل أهدافها الطموحة ومبادراتها المبتكرة، لا تقود شركة OR رحلة الحياد الكربوني فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على إعادة تعريف مسؤولية الشركات في القرن الحادي والعشرين.

نبذة عن شركة OR

تركز شركة OR، وهي شركة تابعة لشركة بي تي تي العامة المحدودة (BKK:PTT)، على دمج عمليات الطاقة وتجارة التجزئة في تايلاند لتحقيق فرص نمو شاملة لجميع أصحاب المصلحة. تلتزم شركة بي تي تي أويل بالتميز والابتكار، وهي مسؤولة عن توزيع المنتجات والخدمات في قطاعي الطاقة والتجزئة، وخدمة المستهلكين بشكل مباشر، والتأكيد على ريادتها في سوق الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة باستمرار إلى توسيع فرص أعمالها في السوق العالمية من خلال الاستفادة من نماذج الأعمال الناجحة من تايلاند، بما في ذلك محطة بي تي تي، وكافيه أمازون ومحطة بلاز لشحن المركبات الكهربائية، وبي تي تي لزيوت التشحيم. تتكامل هذه النماذج مع إدارة الطاقة وعمليات البيع بالتجزئة، وتعمل كمخطط للنمو في الأسواق الدولية.