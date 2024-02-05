‫شركة سهم كابيتال المالية تنضم إلى جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي – الإمارات العربية المتحدة، – 5 فبراير 2024 – يسر جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منظمة رائدة غير ربحية مكرسة لخدمة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات العريقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تعلن عن الشراكة الجديدة مع شركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقًا باسم رأس المال القيم المالية)، وهي شركة وساطة رائدة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية برقم (22251-25).

تأسست جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2018، وحصلت على الاعتراف كواحدة من أفضل 4 هيئات للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم، كما قد تصدرت الجمعية ريادة الابتكار وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بفضل حضورها القوي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بصفتها مزودًا رائدًا لحلول التكنولوجيا المالية، تلتزم شركة سهم كابيتال المالية بتوفير تجربة استثمارية سلسة ومصممة خصيصًا للمستثمرين السعوديين، مما يجعل الاستثمار بسيطًا جدًا ومتاحًا للجميع. في ديسمبر 2023، أطلقت الشركة تطبيق سهم الشامل للتداول عبر الإنترنت، وهو عبارة عن منصة تم تصميمها وتطويرها خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. يقدم تطبيق سهم، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، للمستخدمين فرصة التداول في كل من الأسواق السعودية والأمريكية ضمن تطبيق واحد ويقدم قائمة بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأمريكية ومجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم الأمريكية ذات الطبيعة العربية.

صرح نمير خان، رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس الشركة الأولى للخدمات اللوجستية (FILS)، بما يلي فيما يتعلق بالشراكة: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة سهم كابيتال المالية، وهي شركة معروفة بنهجها المتطّلع للمستقبل ومساهماتها الكبيرة في المجال المالي، ونهدف معًا إلى تسخير خبرتنا الجماعية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار وزيادة تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا “.

قال ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة شركة سهم كابيتال المالية: “يشرفنا الانضمام إلى جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذه الشراكة ستسرع نمونا وتوسع مساهماتنا الجماعية في الابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

سيشهد التعاون قيام جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة سهم كابيتال المالية باستكشاف سبل مختلفة للمبادرات المشتركة، بما في ذلك فرص الاستثمار والبرامج الإرشادية والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.

نبذة عن جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA) هي جمعية شاملة وغير ربحية تعزز الحوار المفتوح لمجتمع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يشكل مستقبل الخدمات المالية في المنطقة. لدينا مجتمع متنامٍ من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية والمستثمرين والعاملين على تسريع الأعمال، بالإضافة إلى المنظمين وواضعي السياسات، كما أن هذه الشراكة تخلق منصات تبادل المعرفة والتعاون عبر الحدود نظامًا بيئيًا مواتياً للتكنولوجيا المالية.

نبذة عن سهم كابيتال

شركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية) مسجلة في الرياض، وهي شركة مشتركة بين Valuable Capital Group Ltd وeWTP Arabia Capital، حصلت شركة سهم كابيتال المالية في أكتوبر 2023 على تراخيص من هيئة السوق المالية لإجراء خدمات التعامل وتقديم المشورة والحفظ في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما أن الشركة عضو مسجل في السوق المالية السعودية، تداول، وكذلك الشركات التابعة لها، وهي شركة مركز إيداع الأوراق المالية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية. وللمزيد من التفاصيل، قم بزيارة https://www.alsahm.com.

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