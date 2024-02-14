‫شركة سهم كابيتال تصبح الراعي الذهبي لمنتدى سوق المال السعودي 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 14 فبراير 2024 – أعلنت شركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقًا باسم “شركة رأس المال القيم المالية (VCFC))، وهي شركة وساطة رائدة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية (برقم 22251-25)، عن رعايتها لمنتدى سوق المال السعودي. يعد منتدى سوق المال السعودي، باعتباره حدثًا محوريًا في التقويم المالي، بمثابة مهرجان نابض بالحياة يجمع بين العقول المالية الرائدة وصناع القرار في العالم، مما يعزز الحوار والابتكار في التمويل العالمي.

سيكون لشركة سهم كابيتال، باعتبارها الراعي الذهبي، حضور مهم في منتدى سوق المال السعودي من خلال جناح حصري (رقم الجناح: G13) في منطقة المعرض. سيتمكن الضيوف من الحصول على تجربة مباشرة لميزات تطبيق سهم الشاملة وسهلة الاستخدام، ووظائفه القوية مثل التبديل السريع بنقرة واحدة بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية في الوقت الفعلي لكل من التداول وتحويل العملة.

قالت هديل البديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث المحوري. فهو يوفر لنا فرصة عظيمة للتواصل مع كبار العقول المالية وصناع القرار. ونرغب في الحفاظ على علاقات وثيقة مع المجتمع والمستخدمين، وتحسين خدماتنا باستمرار والمساهمة في نمو الصناعة المالية.”

تعد شركة “سهم كابيتال” المسجلة في الرياض شركة استثمار تابعة لشركة مجموعة رأس المال القيم المحدودة وشركة إي دبليو تي بي آريبيا كابيتال. حصلت شركة سهم كابيتال في أكتوبر 2023 على تراخيص من هيئة السوق المالية لمزاولة خدمات التداول والاستشارات والإشراف في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

أطلقت شركة سهم كابيتال في ديسمبر 2023 تطبيق التداول عبر الإنترنت “سهم”. التطبيق الأول من نوعه، يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مع تصميم واجهة مستخدم أنيق وسهل الاستخدام مدمج بوظائف مجمعة، مثل مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يدل على التزام قوي بالسوق المحلية. علاوة على ذلك، فإن الوظائف المتعلقة بمعلومات السوق تصل إلى عمق الملفات التفصيلية للشركة المدرجة، وتقويمات الأحداث المالية، وديناميكيات الرسوم البيانية التحليلية، وإحصائيات السوق الرئيسية.

تطبيق سهم متوفر الآن للتنزيل على متجر تطبيقات iOS، ومتجر Play Store على هواتف نظام Android، ومتجر Huawei AppGallery. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة https://www.alsahm.com

نبذة عن سهم كابيتال

شركة سهم كابيتال (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية) مسجلة في الرياض، وهي شركة مشروع مشترك بين مجموعة رأس المال القيم المحدودة (Valuable Capital Group Ltd) و إي دبليو تي بي آريبيا كابيتال (eWTP Arabia Capital). كما أن الشركة عضو مسجل في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك الشركات التابعة لها، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). الشركة أيضًا عضو في جمعية مينا للتكنولوجيا المالية وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات المشفرة والبلوكشين (MEAACBA).