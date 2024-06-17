‫شركة Axi تطلق أكبر مسابقة تداول عالمية لها على الإطلاق، مع جوائز تصل الى 250 ألف دولار أمريكي

June 17, 2024
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Naqvi﻿Pakistan, Tajikistan vow to promote peace in Muslim World﻿PTI MPA booked for assaulting ANP leader﻿Two killed, five injured in Kurram landmine explosion﻿Sindh tapping renewable resources to reduce power tariff: CM Murad﻿Companies get new guidelines for Islamabad airport’s outsourcing﻿Customs squad captures narcotics worth Rs430 million﻿Tribemen block Quetta airport road against deportation of ex-minister’s family﻿E-Office to save billions of rupees: PM﻿HEC conducts training need assessment for universities﻿All arrangements finalized to dispose of sacrificial animals’ offal﻿India deploys thousands more troops in IIOJK ahead of Modi’s visit﻿Rains expected on second day of Eid﻿DSP, son sent on three-day physical remand in robbery case﻿Quetta Bar calls for withdrawing names of lawyers from Levies FIR﻿World Elder Abuse Awareness Day observed﻿PTI Sindh chief seeks Rs500bn for Karachi uplift﻿Young man killed in clash near Duki﻿KCCI lauds PM for reducing power tariff of industrial 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life to recipients﻿Indian troops arrest over 100 in intensified operation in IIOJK﻿Fly Jinnah marks its inaugural flight to Bahrain﻿Maryam urges youth to lead blood donation campaign﻿Commissioner inaugurates library at Police Chowki﻿Jamaat-e-Islami rejects Sindh Budget 2024-25﻿KP govt mulls another raise in salaries of govt employees﻿CM Murad presents Rs3.056 trillion Sindh budget﻿Largest Eid prayer gathering to be held at Polo Ground﻿We must only think about Pakistan and put aside personal differences: President﻿Cleaning of stormwater drains begins, tells mayor﻿PM announces Rs10.69 cut in electricity tariff for industries﻿Pakistan dispatches another tranche of relief assistance for Gaza﻿Hajj begins as more than 1.5mln pilgrims arrive in Saudi Arabia﻿Info Minister announces to restore health insurance scheme for journalists﻿SIFC proving pivotal in bringing foreign investors in country﻿Muslims start Hajj pilgrimage in Makkah﻿Mirwaiz urges Kashmiri pandits to return to their 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Maryam﻿Strong democracy can’t survive without free media: Hamid Mir tells seminar﻿Mahrang vows to contine struggle against enforced disappearancesPresident directs Ombudsman to provide justice to aggrieved insurance policyholdersPM vows to provide relief to common man in budgetFederal budget 2024-25 worth over Rs18trillion unveiled﻿Dar chairs meeting of steering committee on airports’ outsourcing﻿Interior Minister attends funeral prayer of ANF martyrs in Jhelum Cantt﻿Call to create conducive environment for Kashmir settlement﻿Pakistan’s envoy urges US to restore, maintain strategic balance in South Asia﻿Death anniversary of Mehdi Hassan observed﻿Hamdard Shura welcomes decision to privatize state-owned enterprises﻿Punjab unveils Rs5,446 billion budget 2024-25﻿Next budget revolves around five key principles: Finance Minister﻿Law-and-order crisis and other violations in Sindh pervasive during 2023: HRPC
June 17, 2024
News Ticker: ﻿Barrister Saif demands resignation of Mohsin Naqvi as PCB chairman﻿APHC chairman prays for liberation of Kashmir, Palestine﻿Lahore Zoo to Reopen for Public and Children on Eid﻿Kashmiris’ right to self-determination will be highlighted in Geneva: APHC﻿Pakistan’s telecom sector raises concerns over heavy taxes﻿Ban imposed on disposal of cattle waste in Punjab water bodies﻿Sindh governor announces free solar panels﻿Home minister orders strict seurity in Sindh on eve of Eid﻿Bohra community celebrates Eid in Pakistan﻿Poliovirus detected in sewage samples of three more districts﻿40,000 policemen in Punjab to ensure security on Eid days﻿Rs3.56m fine recovered from transporters for overcharging﻿Sikh Yatrees participate in death anniversary of Guru Arjan Dev Ji﻿CTD kills TTP’s key commander in Lakki Marwat operation﻿Five remanded to police custody for cutting camel’s leg﻿Three cattle traders die in road accident near Khairpur﻿Protection of Chinese workers is first priority: Naqvi﻿Pakistan, Tajikistan vow to promote peace in Muslim World﻿PTI MPA booked for assaulting ANP leader﻿Two killed, five injured in Kurram landmine explosion﻿Sindh tapping renewable resources to reduce power tariff: CM Murad﻿Companies get new guidelines for Islamabad airport’s outsourcing﻿Customs squad captures narcotics worth Rs430 million﻿Tribemen block Quetta airport road against deportation of ex-minister’s family﻿E-Office to save billions of rupees: PM﻿HEC conducts training need assessment for universities﻿All arrangements finalized to dispose of sacrificial animals’ offal﻿India deploys thousands more troops in IIOJK ahead of Modi’s visit﻿Rains expected on second day of Eid﻿DSP, son sent on three-day physical remand in robbery case﻿Quetta Bar calls for withdrawing names of lawyers from Levies FIR﻿World Elder Abuse Awareness Day observed﻿PTI Sindh chief seeks Rs500bn for Karachi uplift﻿Young man killed in clash near Duki﻿KCCI lauds PM for reducing power tariff of industrial sector﻿Govt urged to revisit numerous budgetary measures﻿Regional, Country desks established in SIFC Secretariat﻿NLC crosses important milestone to promote regional trade﻿Two senior lawyers shot dead in Attock court﻿Govt prioritized maximum relief for poor in budget, despite limited resources: Minister﻿Girl electrocuted near Chaman﻿Envoy calls for joint efforts to promote inter-faith cooperation﻿Rain with thunderstorm likely in various parts of Balochistan﻿PM greets Amir of Qatar on Eid ul Adha﻿Bolan Mail train derails near Shikarpur﻿Doctors in Punjab boycott OPDs against Sahiwal arrests﻿NDMA issues advisory on weather during Eid-ul-AzhaFederal Interior Minister Mohsin Naqvi Engages with President Asif Ali Zardari on National IssuesFederal Interior Minister Mohsin Naqvi Engages with President Asif Ali Zardari on National Issues﻿Democratic and fundamental rights sidelined in Punjab: HRCP﻿Parliamentary body approves three HC judge’s elevation to SC﻿PTCL Group fraternity provides gift of life to recipients﻿Indian troops arrest over 100 in intensified operation in IIOJK﻿Fly Jinnah marks its inaugural flight to Bahrain﻿Maryam urges youth to lead blood donation campaign﻿Commissioner inaugurates library at Police Chowki﻿Jamaat-e-Islami rejects Sindh Budget 2024-25﻿KP govt mulls another raise in salaries of govt employees﻿CM Murad presents Rs3.056 trillion Sindh budget﻿Largest Eid prayer gathering to be held at Polo Ground﻿We must only think about Pakistan and put aside personal differences: President﻿Cleaning of stormwater drains begins, tells mayor﻿PM announces Rs10.69 cut in electricity tariff for industries﻿Pakistan dispatches another tranche of relief assistance for Gaza﻿Hajj begins as more than 1.5mln pilgrims arrive in Saudi Arabia﻿Info Minister announces to restore health insurance scheme for journalists﻿SIFC proving pivotal in bringing foreign investors in country﻿Muslims start Hajj pilgrimage in Makkah﻿Mirwaiz urges Kashmiri pandits to return to their homeland﻿Sharif’s daughter has set worst example of injustice: Yasmin Rashid﻿Senate continues discussion on Finance Bill 2024-25﻿Senate continues discussion on Finance Bill﻿Sindh police budget increased by 30.2pc﻿Govt committed for transforming Pakistan into digital economy: IT Minister﻿Pakistan’s envoy, UAE Minister discuss issues of Pakistani diaspora working in UAE﻿Coordination among federal, provincial departments to tackle upcoming summer floods: Romina﻿Pakistan’s High Commissioner assumes charge in Singapore﻿Salik lauds Saudi Arabia over special arrangements for Pakistani pilgrims﻿Loan agreement for Mohmand Dam Hydropower project signed﻿Interior Minister meets JUI-F chief﻿Federal govt abolishes B-Form requirement for school admissions﻿PM assures to extend facilities to private sector for revival of economy﻿Poet Ahmed Farhad secures post-arrest bail﻿Illegal recruitments case: Elahi gets exemption from appearance﻿Petrol price likely to be slashed by Rs9 per litre﻿MPAs call on CM Maryam﻿Strong democracy can’t survive without free media: Hamid Mir tells seminar﻿Mahrang vows to contine struggle against enforced disappearancesPresident directs Ombudsman to provide justice to aggrieved insurance policyholdersPM vows to provide relief to common man in budgetFederal budget 2024-25 worth over Rs18trillion unveiled﻿Dar chairs meeting of steering committee on airports’ outsourcing﻿Interior Minister attends funeral prayer of ANF martyrs in Jhelum Cantt﻿Call to create conducive environment for Kashmir settlement﻿Pakistan’s envoy urges US to restore, maintain strategic balance in South Asia﻿Death anniversary of Mehdi Hassan observed﻿Hamdard Shura welcomes decision to privatize state-owned enterprises﻿Punjab unveils Rs5,446 billion budget 2024-25﻿Next budget revolves around five key principles: Finance Minister﻿Law-and-order crisis and other violations in Sindh pervasive during 2023: HRPC

‫شركة Axi تطلق أكبر مسابقة تداول عالمية لها على الإطلاق، مع جوائز تصل الى 250 ألف دولار أمريكي

‫شركة Axi تطلق أكبر مسابقة تداول عالمية لها على الإطلاق، مع جوائز تصل الى 250 ألف دولار أمريكي

  • June 17, 2024

ستضم مسابقة التداول 49 فائزًا بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي

SYDNEY, Australia, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — لقد أطلقت شركة Axi الرائدة كوسيط لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، أكبر مسابقة تداول عالمية لعام 2024، بمجموع جوائز إجمالي قدره 250,000 دولار أمريكي.

ترفع شركة Axi مستوى التحدي وتدعو جميع المتداولين إلى اظهار مهاراتهم والفوز بجوائز ضخمة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي. سيتم منح أكثر من 45 جائزة للعائد على الاستثمار، وأعلى حجم تداول، وأفضل عائد على الاستثمار لكل أسبوع، بالإضافة إلى خمس جوائز عن طريق السحب بقيمة 500 دولار أمريكي أسبوعيًا.

لقد تم فتح باب التسجيل للمسابقة، ومن المقرر أن تستمر المسابقة لمدة أربعة أسابيع من 3 إلى 30 يونيو. وفقًا لشركة Axi، فإن المسابقة مفتوحة للعملاء الجدد أو الحاليين، ويجب على المتداولين الطموحين المهتمين بالمشاركة ان يكن لديهم حساب تداول حقيقي مع الشركة او يقوموا بفتح حساب تداول حقيقي جديد، وإيداع ما لا يقل عن 200 دولار، وتداول على الأقل 1 عقد (لوت).

يشارك لويس كوبر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة Axi، حماسه للمسابقة القادمة قائلا: “”Trade Your Edge” هو شعارنا، وفي شهر يونيو ندعو المتداولين لدينا للقيام بذلك – التداول بمهاراتهم في أسواقهم المفضلة مثل سوق تداول العملات الأجنبية والذهب والعملات الرقمية، للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية مذهلة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي.”

لقد كانت هذه سنة مالية ناجحة للغاية بالنسبة للوسيط؛ فقد قدموا مؤخرًا برامج جديدة متطورة وقاموا أيضًا بتوسيع محفظة شراكاتهم لتشمل نادي Man City Women ونادي LaLiga Girona FC وجون ستونز، اللاعب الدولي الإنجليزي والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، كسفير للعلامة التجارية للشركة.

لمعرفة المزيد عن المسابقة وطريقة التسجيل، قم بزيارة:

https://www.axi.com/int/promotions/global-trading-competition

عن شركة Axi

شركة Axi هي شركة وساطة عالمية لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت. باعتبارنا الوسيط المفضل لآلاف العملاء الطموحين في أكثر من 100 دولة حول العالم، فإننا نساعد جميع أنواع المتداولين وشركات التداول والبنوك والمؤسسات المالية في العثور على الميزة التنافسية التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم المالية من خلال المعاملات المستنيرة التي تتم في الأسواق المالية العالمية. تقدم شركة Axi مجموعة شاملة من الأصول بما في ذلك العقود مقابل الفروقات للعديد من فئات الأصول مثل تداول العملات الأجنبية والأسهم والنفط والمعادن الثمينة والقهوة والمؤشرات والسلع الأخرى.

في شركة Axi، نحن نفخر بسمعتنا كوسيط صادق وعادل ومسؤول. تشهد جوائزنا العالمية العديدة وتقييماتنا على الثقة التي اكتسبناها من عملائنا الذين يقدرون خدمتنا الاستثنائية والتنفيذ السريع والمدفوعات الآمنة والسحب السهل. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل بشكل فعال مع السلطات التنظيمية الحاكمة في جميع أنحاء العالم لضمان تجاوزنا لأعلى معايير الصناعة.

مسابقة التداول متاحة فقط لعملاء شركة AxiTrader Limited. تحمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. غير متاح للمقيمين في استراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تطبق الشروط والأحكام.

لمزيد من المعلومات أو التعليقات الإضافية من شركة Axi، يرجى التواصل معنا عبر: Media.Enquiries@axi.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000966691

‫شركة Axi تطلق أكبر مسابقة تداول عالمية لها على الإطلاق، مع جوائز تصل الى 250 ألف دولار أمريكي

  • June 17, 2024

ستضم مسابقة التداول 49 فائزًا بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي

SYDNEY, Australia, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — لقد أطلقت شركة Axi الرائدة كوسيط لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، أكبر مسابقة تداول عالمية لعام 2024، بمجموع جوائز إجمالي قدره 250,000 دولار أمريكي.

ترفع شركة Axi مستوى التحدي وتدعو جميع المتداولين إلى اظهار مهاراتهم والفوز بجوائز ضخمة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي. سيتم منح أكثر من 45 جائزة للعائد على الاستثمار، وأعلى حجم تداول، وأفضل عائد على الاستثمار لكل أسبوع، بالإضافة إلى خمس جوائز عن طريق السحب بقيمة 500 دولار أمريكي أسبوعيًا.

لقد تم فتح باب التسجيل للمسابقة، ومن المقرر أن تستمر المسابقة لمدة أربعة أسابيع من 3 إلى 30 يونيو. وفقًا لشركة Axi، فإن المسابقة مفتوحة للعملاء الجدد أو الحاليين، ويجب على المتداولين الطموحين المهتمين بالمشاركة ان يكن لديهم حساب تداول حقيقي مع الشركة او يقوموا بفتح حساب تداول حقيقي جديد، وإيداع ما لا يقل عن 200 دولار، وتداول على الأقل 1 عقد (لوت).

يشارك لويس كوبر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة Axi، حماسه للمسابقة القادمة قائلا: “”Trade Your Edge” هو شعارنا، وفي شهر يونيو ندعو المتداولين لدينا للقيام بذلك – التداول بمهاراتهم في أسواقهم المفضلة مثل سوق تداول العملات الأجنبية والذهب والعملات الرقمية، للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية مذهلة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي.”

لقد كانت هذه سنة مالية ناجحة للغاية بالنسبة للوسيط؛ فقد قدموا مؤخرًا برامج جديدة متطورة وقاموا أيضًا بتوسيع محفظة شراكاتهم لتشمل نادي Man City Women ونادي LaLiga Girona FC وجون ستونز، اللاعب الدولي الإنجليزي والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، كسفير للعلامة التجارية للشركة.

لمعرفة المزيد عن المسابقة وطريقة التسجيل، قم بزيارة:

https://www.axi.com/int/promotions/global-trading-competition

عن شركة Axi

شركة Axi هي شركة وساطة عالمية لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت. باعتبارنا الوسيط المفضل لآلاف العملاء الطموحين في أكثر من 100 دولة حول العالم، فإننا نساعد جميع أنواع المتداولين وشركات التداول والبنوك والمؤسسات المالية في العثور على الميزة التنافسية التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم المالية من خلال المعاملات المستنيرة التي تتم في الأسواق المالية العالمية. تقدم شركة Axi مجموعة شاملة من الأصول بما في ذلك العقود مقابل الفروقات للعديد من فئات الأصول مثل تداول العملات الأجنبية والأسهم والنفط والمعادن الثمينة والقهوة والمؤشرات والسلع الأخرى.

في شركة Axi، نحن نفخر بسمعتنا كوسيط صادق وعادل ومسؤول. تشهد جوائزنا العالمية العديدة وتقييماتنا على الثقة التي اكتسبناها من عملائنا الذين يقدرون خدمتنا الاستثنائية والتنفيذ السريع والمدفوعات الآمنة والسحب السهل. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل بشكل فعال مع السلطات التنظيمية الحاكمة في جميع أنحاء العالم لضمان تجاوزنا لأعلى معايير الصناعة.

مسابقة التداول متاحة فقط لعملاء شركة AxiTrader Limited. تحمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. غير متاح للمقيمين في استراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تطبق الشروط والأحكام.

لمزيد من المعلومات أو التعليقات الإضافية من شركة Axi، يرجى التواصل معنا عبر: Media.Enquiries@axi.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000966691