October 19, 2024
News Ticker: ‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيبات‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيباتSindh Information Minister hails launch of environment-friendly electric bikesCM Murad urges universities to prioritise quality education.﻿Tribesmen block Quetta-Chaman highway﻿UNESCO adopts Pakistan-led resolution﻿IIOJK HC to hear plea against LG’s MLA nomination powers next week﻿Unidentified body found in Shopian﻿IIOJK cabinet passes resolution for restoration of statehood, Article 370﻿UNESCO adopts Pakistan-led resolutionSCO member states pledge to strengthen cooperation for peaceful, prosperous world﻿Pakistan Navy ship interdicts vessel carrying 1.3 tons of Hashish﻿PWA organises fund raising event﻿Senate adopts resolution felicitating govt on successful SCO meeting﻿Senate adopts resolution felicitating govt on successful SCO meeting﻿Pakistan’s first multi-mission satellite becomes 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Kashmir dispute﻿Romina terms climate-resilient farming vital for global food security﻿Plan initiated to restore mangroves on 350,000 hectares, tells CS﻿Pakistan, Russia agree to boost cooperation in different sectors﻿PTI lawyers stage rally for missing advocate Panjotha’s recovery﻿SCO member states pledge to strengthen cooperation for peaceful, prosperous world﻿KCCI President advises FBR to defer affidavit condition﻿Pakistani pilgrims to leave for India on Saturday to attend Hazrat Khawaja Nizam ud Din’s Urs﻿DC suspends two levies force personnel﻿Climate-resilient farming critical for global food security: Romina Khurshid﻿Dr Ishrat Hussain delivers lecture at SMIU on ‘My Experiences and Encounters’﻿SCO SG lauds Pakistan for making top-notch arrangements for SCO-CHG meeting﻿Restoration of Kashmiris’ rights is NC-led IIOJK admin’s top challenge: Ruhullah﻿73rd martyrdom anniversary of first PM Liaquat Ali Khan observed﻿Education minister seeks early completion of uplift schemes﻿Women’s PCB HEC Intervarsity Tournament commences﻿Sindh Information Minister hails launch of environment-friendly electric bikes﻿SCO-CHG meeting signs important documents to strengthen economic, trade cooperation﻿Tessori seeks support for right to food for better life﻿SFA Sukkur observes World Food Day with seminar and awareness walk﻿PM urges SCO member states to work together for well-connected, prosperous region﻿Gaddafi Stadium transformation in full swing﻿Sassui describes Cholistani Canal talk more dangerous than Kalabagh Dam﻿President summons separate sessions of Senate, NA tomorrow﻿Many journalists blocked from covering Omar Abdullah’s oath ceremony in Srinagar﻿Notorious bandit killed in shootout near Khairpur, five flee﻿Taxation Reforms: FPCCI and FBR to join forces, says Atif﻿Resolution of Kashmir dispute vital for lasting peace and prosperity: Mirwaiz﻿Pakistan calls Indian occupation of Kashmir ‘modern-day colonialism’﻿PTI lawyers stage rally for missing advocate Panjotha’s recovery﻿APHC-AJK leaders condemn Indian govt’s Hindutva agenda in IIOJK﻿Hosting of 23rd SCO Summit milestone for Pakistan: Info Minister.Governor attends luncheon hosted in honor of Chinese PremierBISP Chairperson and PPP Sindh President Discuss Expansion and Women’s Issues in Karachi Meeting﻿PM Shehbaz holds talks with his Belarusian counterpart on sidelines of SCO CHG Meeting
October 19, 2024
News Ticker: ‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيبات‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيباتSindh Information Minister hails launch of environment-friendly electric bikesCM Murad urges universities to prioritise quality education.﻿Tribesmen block Quetta-Chaman highway﻿UNESCO adopts Pakistan-led resolution﻿IIOJK HC to hear plea against LG’s MLA nomination powers next week﻿Unidentified body found in Shopian﻿IIOJK cabinet passes resolution for restoration of statehood, Article 370﻿UNESCO adopts Pakistan-led resolutionSCO member states pledge to strengthen cooperation for peaceful, prosperous world﻿Pakistan Navy ship interdicts vessel carrying 1.3 tons of Hashish﻿PWA organises fund raising event﻿Senate adopts resolution felicitating govt on successful SCO meeting﻿Senate adopts resolution felicitating govt on successful SCO meeting﻿Pakistan’s first multi-mission satellite becomes operational﻿Envoy discusses collaboration opportunities with Singapore Manufacturing Federation﻿Bank Alfalah posts 23.5% growth in profit﻿Int’l Day for Eradication of Poverty observed﻿Kashmir’s bleeding wound: Remembering October27, 1947﻿BISP chairperson announces increase in Benazir Kafalat quarterly instalment﻿Rahul Gandhi reiterates commitment to fight for IIOJK’s statehood﻿No case reported about issuance of fake passport to any non-Pakistani citizen: NA﻿Rana Mashhood reaffirms PMYP’s dedication to shaping prosperous future for Pakistan’s youth﻿ECP fixes October 28 for receipt of applications for postal ballot for PB-08, Sibi by-polls﻿Protests, rallies banned in Punjab﻿Poverty alleviation inevitable for achieving SDGs: Ahsan﻿Balochistan National Party-M leader sees enforced disappearance in Pakistan﻿Finance Minister vows to continue reforms on taxation, energy﻿SCO Sec Gen expresses satisfaction over Pakistan’s leadership role as SCO CHG Chair﻿CM Bugti says no one will be allowed to disrupt way of peace, development﻿Legal fraternity block Zarghoon Road area﻿Excise dept collects Rs55.48bn in first three months﻿CM Murad urges universities to prioritise quality education﻿Call for resolving Karachi University’s issues﻿Minister says e-commerce website will promote Sindh’s cultural heritage﻿BU students visit NAB office in Quetta﻿ICCBS Director raises concerns over the meeting of biased Selection Board﻿Missing youth found dead near Noshki﻿More Indian diplomat expulsions likely: Report﻿NDMA continues to provide aid to Gaza, Lebanon﻿Awaran admin organizes Jirga to hear women’s issues﻿Home minister reviews security for Hyderabad public gathering﻿Hosting SCO meeting improved image of Pakistan globally: Info Minister﻿Massive cordon and search operation launched in Kashmir’s Poonch area﻿India urged to engage Pakistan to resolve Kashmir dispute﻿FC carrying out successful anti-smuggling operations in Balochistan﻿SBP releases annual report on State of Pakistan’s Economy﻿PTCL Group Wins ‘Best Business Strategy and Expansion’ at SAMENA LEAD Awards 2024﻿Several journalists blocked from covering Omar Abdullah’s oath ceremony in Srinagar﻿Govt committed to make life more affordable for people: PM﻿Awaran admin organizes Jirga to hear women’s issues﻿NDMA continues to provide aid to Gaza, Lebanon﻿Home minister reviews security for Hyderabad public gathering﻿Massive cordon and search operation launched in Kashmir’s Poonch area﻿FC carrying out successful anti-smuggling operations in Balochistan﻿Hosting SCO meeting improved image of Pakistan globally: Info Minister﻿APHC highlights plight of detained Hurriyat leaders and activists﻿Several journalists blocked from covering Omar Abdullah’s oath ceremony in Srinagar﻿AKUH organizes free medical camp for chronic pain﻿Govt committed to make life more affordable for people: PM﻿SBP releases annual report on State of Pakistan’s Economy﻿More Indian diplomat expulsions likely: Report﻿India urged to engage Pakistan to resolve Kashmir dispute﻿Romina terms climate-resilient farming vital for global food security﻿Plan initiated to restore mangroves on 350,000 hectares, tells CS﻿Pakistan, Russia agree to boost cooperation in different sectors﻿PTI lawyers stage rally for missing advocate Panjotha’s recovery﻿SCO member states pledge to strengthen cooperation for peaceful, prosperous world﻿KCCI President advises FBR to defer affidavit condition﻿Pakistani pilgrims to leave for India on Saturday to attend Hazrat Khawaja Nizam ud Din’s Urs﻿DC suspends two levies force personnel﻿Climate-resilient farming critical for global food security: Romina Khurshid﻿Dr Ishrat Hussain delivers lecture at SMIU on ‘My Experiences and Encounters’﻿SCO SG lauds Pakistan for making top-notch arrangements for SCO-CHG meeting﻿Restoration of Kashmiris’ rights is NC-led IIOJK admin’s top challenge: Ruhullah﻿73rd martyrdom anniversary of first PM Liaquat Ali Khan observed﻿Education minister seeks early completion of uplift schemes﻿Women’s PCB HEC Intervarsity Tournament commences﻿Sindh Information Minister hails launch of environment-friendly electric bikes﻿SCO-CHG meeting signs important documents to strengthen economic, trade cooperation﻿Tessori seeks support for right to food for better life﻿SFA Sukkur observes World Food Day with seminar and awareness walk﻿PM urges SCO member states to work together for well-connected, prosperous region﻿Gaddafi Stadium transformation in full swing﻿Sassui describes Cholistani Canal talk more dangerous than Kalabagh Dam﻿President summons separate sessions of Senate, NA tomorrow﻿Many journalists blocked from covering Omar Abdullah’s oath ceremony in Srinagar﻿Notorious bandit killed in shootout near Khairpur, five flee﻿Taxation Reforms: FPCCI and FBR to join forces, says Atif﻿Resolution of Kashmir dispute vital for lasting peace and prosperity: Mirwaiz﻿Pakistan calls Indian occupation of Kashmir ‘modern-day colonialism’﻿PTI lawyers stage rally for missing advocate Panjotha’s recovery﻿APHC-AJK leaders condemn Indian govt’s Hindutva agenda in IIOJK﻿Hosting of 23rd SCO Summit milestone for Pakistan: Info Minister.Governor attends luncheon hosted in honor of Chinese PremierBISP Chairperson and PPP Sindh President Discuss Expansion and Women’s Issues in Karachi Meeting﻿PM Shehbaz holds talks with his Belarusian counterpart on sidelines of SCO CHG Meeting

‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيبات

‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيبات

  • October 19, 2024

الشركة تسعى لإضافة تكنولوجيا إعادة التدوير إلى محفظتها

مجموعة من الموظفين يقفون داخل مصنع شركة APK AG في مرسيبورغ، ألمانيا، والذي أصبح الآن جزءًا من شركة LyondellBasell

حقوق الصورة: LyondellBasell 

• الطموح لمواصلة تطوير تكنولوجيا إعادة التدوير القائمة على المذيبات والوصول بها إلى النطاق التجاري

• الشركة تؤمن مستقبل موظفيها وتعزز خبراتهم من خلال الاندماج الكامل

• تحويل المصنع ليصبح مخصصًا لإعادة تدوير نفايات البلاستيك بعد الاستهلاك

روتردام، هولندا, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة LyondellBasell (LYB) اليوم أنها أصبحت المالك الكامل لشركة APK AG في مرسيبورغ، ألمانيا. سيتم دمج شركة APK بالكامل وستواصل عملها كجزء من شركة LYB، الرائدة في مجال الاستدامة في صناعة الكيماويات. تطمح شركة LYB إلى مواصلة تطوير التقنية الفريدة للشركة القائمة على المذيبات لمعالجة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) وبناء مصانع تجارية في المستقبل. سيُمكن هذا الأمر شركة LYB من إنتاج مواد جديدة عالية النقاء يمكن استخدامها في تطبيقات مثل التغليف المرن لمنتجات العناية الشخصية وتلبية متطلبات العملاء وأصحاب العلامات التجارية.

تقول Yvonne van der Laan، نائبة الرئيس التنفيذي لحلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون في LYB: “نحن متحمسون لإتمام عملية الاستحواذ على شركة APK لتكنولوجيا إعادة التدوير القائمة على المذيبات، ما يضمن مستقبل أكثر من مائة موظف وإضافة حل آخر لعملائنا لتلبية طموحاتهم وأهدافهم في مجال التدوير.” “تُعَد هذه التقنية إضافة إلى تقنيتنا الميكانيكية الممتازة لإعادة التدوير، وأيضًا إلى تقنيتنا المتقدمة الخاصة بإعادة التدوير. “نرى أن هذه العملية إضافة جوهرية إلى محفظتنا في مسيرتنا نحو اقتصاد دائري، مما يسهم في إنهاء النفايات البلاستيكية”.

يُعَد إتمام عملية الاستحواذ على شركة APK دليلاً آخر على نهج شركة LYB بابتكار حلول لغدٍ أفضل، وذلك بعد وضع حجر الأساس لأول مصنع لها على نطاق صناعي تحت اسم MoReTec لإعادة التدوير المتقدم بالحَفز في فيزيلينغ، في 19 سبتمبر بالتعاون مع المستشار الألماني Scholz. تهدف LYB إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول أكثر استدامة من العملاء والمجتمع.

“نحن سعداء للغاية أن نكون جزءًا من شركة LYB. يقول Maik Pusch، المدير السابق للتطوير المؤسسي في شركة APK AG ورئيس إدارة تكامل المشاريع، “تقدم شركة LYB خبرة متميزة وفرصًا وظيفية وقوة مالية للارتقاء بمستوى الشركة إلى آفاق جديدة.” “أنا واثق أن عملية الدمج هذه ستساعد تقنيتنا على تحقيق إمكاناتها الكاملة، كما ستؤمن مستقبلاً واعدًا لموظفينا.”

تُعَد تقنية إعادة التدوير صناعة فريدة من نوعها تعتمد على المذيبات لمعالجة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE). تهدف شركة LYB إلى رفع معدلات إعادة تدوير نفايات البلاستيك المرنة التي يصعب إعادة تدويرها، والتي تشكل حاليًا الجزء الأكبر من النفايات البلاستيكية المختلطة من القطاع الاستهلاكي. ستُباع المواد المُنتَجَة ضمن محفظة Circulen التابعة لشركة LYB.

في مارس 2023، أعلنت شركة LYB عن استراتيجيتها الجوهرية الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال الاستدامة. وضعت شركة LYB خططًا طموحة لخلق إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات المبتكرة والمتميزة كعنصر أساسي في استراتيجيتها الجديدة وأسست شركة متخصصة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون (CLCS). بدأت الشركة المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون (CLCS) في تنفيذ استثمارات كبيرة في عمليات فرز النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

عن شركة LyondellBasell
نحن شركة LyondellBasell (NYSE: LYB) ― شركة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية، نقدم حلولًا مبتكرة للحياة المستدامة اليومية. نحن نُساهم في تحقيق اقتصاد دائري ومنخفض الكربون من خلال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات الموجهة. ونهدف في كل ما نقوم به إلى تحقيق القيمة لعملائنا ومستثمرينا ومجتمعنا. وباعتبارنا واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبوليمرات في العالم ورائدة في تقنيات البولي أوليفين، نقوم بتطويرمنتجات عالية الجودة ومبتكرة وتصنيعها وتسويقها لاستخدامات تتنوع بين النقل المستدام وسلامة الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lyondellbasell.com أو متابعة حسابنا @LyondellBasell على منصة LinkedIn.

الاستفسارات الإعلامية حول العالم
إدارة العلاقات الإعلامية بشركة LyondellBasell Media Relations
الهاتف+1 713 309 4791
البريد الإلكترونيmediarelations@lyondellbasell.com

أو:

الاستفسارات الإعلامية أوروبا
Robert Kleissen، إدارة الشؤون الخارجية في أوروبا
الهاتف: +31 6 273 573 98
البريد الإلكتروني: robert.kleissen@lyondellbasell.com

البيانات التطلعية
إن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي المتعلقة بأمور بخلاف الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا بناءً على عوامل تشمل، ولكن لا تقتصر على، قدرتنا على تحقيق أهداف الاستدامة لدينا، بما في ذلك قدرتنا على دمج العمليات وتشغيل المنشآت بنجاح؛ وقدرتنا على تأسيس شركات مربحة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون؛ والقدرة على زيادة إنتاج البوليمرات المعاد تدويرها والقائمة على مصادر متجددة لتحقيق أهدافنا وتوقعاتنا وقدرتنا على تأمين المواد الخام لتحقيق هذه الأهداف. يمكن الاطلاع على العوامل الإضافية التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية في قسم “عوامل المخاطرة” في النموذج الخاص بنا “10-K” للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي يمكن العثور عليه على www.LyondellBasell.com على صفحة علاقات المستثمرين وعلى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov. ليس هناك أي ضمانات بأن أيًا من الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الواردة في البيانات التطلعية ستحدث، أو إذا حدث أي منها، ما الأثر الذي ستحدثه على نتائج عملياتنا أو وضعنا المالي. تتعلق البيانات التطلعية فقط بالتاريخ الذي أُعدت فيه، وتستند إلى تقديرات وآراء إدارة شركة LyondellBasell في وقت إصدار البيانات. لا تتحمل شركة LyondellBasell أي التزام بتحديث البيانات التطلعية في حال تغيرت الظروف أو تقديرات أو آراء الإدارة، باستثناء ما يتطلبه القانون.

الصورة المرافقة لهذا الإعلان متاحة على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3caaa7f-7064-4a9a-a139-e676d322d9f8/ar


GlobeNewswire Distribution ID 9258702

‫شركة LYB تستكمل عملية الاستحواذ على شركة APK المتخصصة في إعادة التدوير باستخدام المذيبات

  • October 19, 2024

الشركة تسعى لإضافة تكنولوجيا إعادة التدوير إلى محفظتها

مجموعة من الموظفين يقفون داخل مصنع شركة APK AG في مرسيبورغ، ألمانيا، والذي أصبح الآن جزءًا من شركة LyondellBasell

حقوق الصورة: LyondellBasell 

• الطموح لمواصلة تطوير تكنولوجيا إعادة التدوير القائمة على المذيبات والوصول بها إلى النطاق التجاري

• الشركة تؤمن مستقبل موظفيها وتعزز خبراتهم من خلال الاندماج الكامل

• تحويل المصنع ليصبح مخصصًا لإعادة تدوير نفايات البلاستيك بعد الاستهلاك

روتردام، هولندا, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة LyondellBasell (LYB) اليوم أنها أصبحت المالك الكامل لشركة APK AG في مرسيبورغ، ألمانيا. سيتم دمج شركة APK بالكامل وستواصل عملها كجزء من شركة LYB، الرائدة في مجال الاستدامة في صناعة الكيماويات. تطمح شركة LYB إلى مواصلة تطوير التقنية الفريدة للشركة القائمة على المذيبات لمعالجة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) وبناء مصانع تجارية في المستقبل. سيُمكن هذا الأمر شركة LYB من إنتاج مواد جديدة عالية النقاء يمكن استخدامها في تطبيقات مثل التغليف المرن لمنتجات العناية الشخصية وتلبية متطلبات العملاء وأصحاب العلامات التجارية.

تقول Yvonne van der Laan، نائبة الرئيس التنفيذي لحلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون في LYB: “نحن متحمسون لإتمام عملية الاستحواذ على شركة APK لتكنولوجيا إعادة التدوير القائمة على المذيبات، ما يضمن مستقبل أكثر من مائة موظف وإضافة حل آخر لعملائنا لتلبية طموحاتهم وأهدافهم في مجال التدوير.” “تُعَد هذه التقنية إضافة إلى تقنيتنا الميكانيكية الممتازة لإعادة التدوير، وأيضًا إلى تقنيتنا المتقدمة الخاصة بإعادة التدوير. “نرى أن هذه العملية إضافة جوهرية إلى محفظتنا في مسيرتنا نحو اقتصاد دائري، مما يسهم في إنهاء النفايات البلاستيكية”.

يُعَد إتمام عملية الاستحواذ على شركة APK دليلاً آخر على نهج شركة LYB بابتكار حلول لغدٍ أفضل، وذلك بعد وضع حجر الأساس لأول مصنع لها على نطاق صناعي تحت اسم MoReTec لإعادة التدوير المتقدم بالحَفز في فيزيلينغ، في 19 سبتمبر بالتعاون مع المستشار الألماني Scholz. تهدف LYB إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول أكثر استدامة من العملاء والمجتمع.

“نحن سعداء للغاية أن نكون جزءًا من شركة LYB. يقول Maik Pusch، المدير السابق للتطوير المؤسسي في شركة APK AG ورئيس إدارة تكامل المشاريع، “تقدم شركة LYB خبرة متميزة وفرصًا وظيفية وقوة مالية للارتقاء بمستوى الشركة إلى آفاق جديدة.” “أنا واثق أن عملية الدمج هذه ستساعد تقنيتنا على تحقيق إمكاناتها الكاملة، كما ستؤمن مستقبلاً واعدًا لموظفينا.”

تُعَد تقنية إعادة التدوير صناعة فريدة من نوعها تعتمد على المذيبات لمعالجة البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE). تهدف شركة LYB إلى رفع معدلات إعادة تدوير نفايات البلاستيك المرنة التي يصعب إعادة تدويرها، والتي تشكل حاليًا الجزء الأكبر من النفايات البلاستيكية المختلطة من القطاع الاستهلاكي. ستُباع المواد المُنتَجَة ضمن محفظة Circulen التابعة لشركة LYB.

في مارس 2023، أعلنت شركة LYB عن استراتيجيتها الجوهرية الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال الاستدامة. وضعت شركة LYB خططًا طموحة لخلق إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات المبتكرة والمتميزة كعنصر أساسي في استراتيجيتها الجديدة وأسست شركة متخصصة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون (CLCS). بدأت الشركة المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون (CLCS) في تنفيذ استثمارات كبيرة في عمليات فرز النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

عن شركة LyondellBasell
نحن شركة LyondellBasell (NYSE: LYB) ― شركة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية، نقدم حلولًا مبتكرة للحياة المستدامة اليومية. نحن نُساهم في تحقيق اقتصاد دائري ومنخفض الكربون من خلال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات الموجهة. ونهدف في كل ما نقوم به إلى تحقيق القيمة لعملائنا ومستثمرينا ومجتمعنا. وباعتبارنا واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبوليمرات في العالم ورائدة في تقنيات البولي أوليفين، نقوم بتطويرمنتجات عالية الجودة ومبتكرة وتصنيعها وتسويقها لاستخدامات تتنوع بين النقل المستدام وسلامة الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lyondellbasell.com أو متابعة حسابنا @LyondellBasell على منصة LinkedIn.

الاستفسارات الإعلامية حول العالم
إدارة العلاقات الإعلامية بشركة LyondellBasell Media Relations
الهاتف+1 713 309 4791
البريد الإلكترونيmediarelations@lyondellbasell.com

أو:

الاستفسارات الإعلامية أوروبا
Robert Kleissen، إدارة الشؤون الخارجية في أوروبا
الهاتف: +31 6 273 573 98
البريد الإلكتروني: robert.kleissen@lyondellbasell.com

البيانات التطلعية
إن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي المتعلقة بأمور بخلاف الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا بناءً على عوامل تشمل، ولكن لا تقتصر على، قدرتنا على تحقيق أهداف الاستدامة لدينا، بما في ذلك قدرتنا على دمج العمليات وتشغيل المنشآت بنجاح؛ وقدرتنا على تأسيس شركات مربحة في حلول الاقتصاد الدائري ومنخفض الكربون؛ والقدرة على زيادة إنتاج البوليمرات المعاد تدويرها والقائمة على مصادر متجددة لتحقيق أهدافنا وتوقعاتنا وقدرتنا على تأمين المواد الخام لتحقيق هذه الأهداف. يمكن الاطلاع على العوامل الإضافية التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية في قسم “عوامل المخاطرة” في النموذج الخاص بنا “10-K” للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي يمكن العثور عليه على www.LyondellBasell.com على صفحة علاقات المستثمرين وعلى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov. ليس هناك أي ضمانات بأن أيًا من الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الواردة في البيانات التطلعية ستحدث، أو إذا حدث أي منها، ما الأثر الذي ستحدثه على نتائج عملياتنا أو وضعنا المالي. تتعلق البيانات التطلعية فقط بالتاريخ الذي أُعدت فيه، وتستند إلى تقديرات وآراء إدارة شركة LyondellBasell في وقت إصدار البيانات. لا تتحمل شركة LyondellBasell أي التزام بتحديث البيانات التطلعية في حال تغيرت الظروف أو تقديرات أو آراء الإدارة، باستثناء ما يتطلبه القانون.

الصورة المرافقة لهذا الإعلان متاحة على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3caaa7f-7064-4a9a-a139-e676d322d9f8/ar


GlobeNewswire Distribution ID 9258702