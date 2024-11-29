PluZ، وتوزيع منتجات PTT Lubricants. مع هدفنا أن نصبح علامة تجارية معترف بها عالميًا.

تنتج شركة OR وتوزع منتجات PTT Lubricants منذ أكثر من 30 عامًا، وقد اكتسبت ثقة المستهلكين، كما يتضح من شغلها للمركز الأول في المبيعات في تايلاند. وتلتزم الشركة بتوسيع سوقها الدولي، حيث أصبحت منتجاتها متاحة الآن في أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتستطيع الشركة من خلال الابتكار المستمر وتطوير صيغ المنتجات الشاملة أن تلبي احتياجات سوق زيوت التشحيم عبر قطاعات السيارات والصناعة وأسواق الشركات المصنعة للمعدات الأصلية من أجل مصنعي المركبات، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين في مختلف البلدان.

بالإضافة إلى ذلك، تولت الشركة تطوير مركز توزيع آلي لزيوت التشحيم مع قدرة تخزين تزيد عن 260 مليون لتر سنويًا، مما يمكنها من دعم التوسع في السوق محليًا ودوليًا بكفاءة. ستعمل شركة PTT Lubricants على تسريع وتيرة التوسع في سوق جنوب شرق آسيا والأسواق ذات النمو العالي، بما في ذلك تايوان وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وبوركينا فاسو. وجدير بالذكر أن إندونيسيا تعد سوقًا رئيسية تشهد نموًا سريعًا في صناعة السيارات. وقد أبرمت شركة PTT Lubricants شراكة مع شركة بي تي سومبر سوارنا يونيسيندو، الشركة الرائدة في صناعة زيوت التشحيم، لتقديم زيوت تشحيم عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع للعملاء الإندونيسيين.

تعمل شركة PTT Lubricants في تايوان منذ أكثر من 14 عامًا بالشراكة مع شركة ديناماكس للبتروكيماويات المحدودة، مما أدى إلى إنشاء أساس قوي في منتجات الدراجات النارية ودراجات البنزين عالية الجودة. وقد نال هذا التعاون تقديرًا كبيرًا بين العملاء الراقين في سوق السيارات الفاخرة الأوروبية وقطاع سباقات الدراجات الكبيرة.

واستجابة للتقدم في تكنولوجيا السيارات والمتطلبات المتغيرة للمستهلكين، وخاصة التركيز على الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، أطلقت شركة PTT Lubricants تركيبة جديدة لزيت المحرك تتميز بمنصة “تكنولوجيا EVOTEC” المبتكرة. تم تصميم الخصائص الثلاث المميزة لتكنولوجيا EVOTEC مع وضع المستقبل في الاعتبار:

البيئة: تقليل الانبعاثات وثاني أكسيد الكربون، وتعزيز بيئة أنظف وأكثر استدامة لمستقبل أفضل.

تقليل الانبعاثات وثاني أكسيد الكربون، وتعزيز بيئة أنظف وأكثر استدامة لمستقبل أفضل. التحمل: المساعدة على التخلص من الملوثات وحماية المحرك، وضمان المتانة في جميع ظروف القيادة، سواء للقيادة لمسافات طويلة أو الاستخدام الكثيف.

المساعدة على التخلص من الملوثات وحماية المحرك، وضمان المتانة في جميع ظروف القيادة، سواء للقيادة لمسافات طويلة أو الاستخدام الكثيف. الكفاءة: العمل على تعزيز أداء المحرك، مما يوفر أقصى قدر من الاستجابة في كل تسارع، مع تعزيز كفاءة استهلاك الوقود بشكل مثالي أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم تكنولوجيا EVOTEC لدعم جميع أنواع المحركات، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الديزل، لسيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والشاحنات. وحصلت أيضًا على شهادات الجودة العالمية من المنظمات الرائدة. تتضمن مجموعة المنتجات ما يلي:

سلسلة بيرفورما: زيت محرك للسيارات التي تعمل بالبنزين بنظام حقن مباشر للبنزين (GDI) ونظام Turbo-GDI، تم تطويره باستخدام تكنولوجيا SMART Molecules لتحسين الأداء.

زيت محرك للسيارات التي تعمل بالبنزين بنظام حقن مباشر للبنزين (GDI) ونظام Turbo-GDI، تم تطويره باستخدام تكنولوجيا SMART Molecules لتحسين الأداء. سلسلة ديناميك: زيت محرك للسيارات الديزل، تم تصميمه للمساعدة في تنظيف مكونات المحرك وحماية المحرك من التشغيل الشاق.

زيت محرك للسيارات الديزل، تم تصميمه للمساعدة في تنظيف مكونات المحرك وحماية المحرك من التشغيل الشاق. سلسلة تشالنجر: زيت محرك للدراجات النارية، وتحديدًا Challenger Synthetic 4T، تم تصميمه باستخدام تركيبة TRIPLE ACTION FORMULA الخاصة، وهو مثالي للدراجات النارية عالية الأداء رباعية الأشواط.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم شركة PTT Lubricants بأن تكون رائدة في تطوير التكنولوجيا لدعم نمو المركبات الكهربائية (EVs) ومواكبة الابتكارات من مصنعي السيارات. وتستجيب الشركة أيضًا لطلبات المستهلكين من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل EV DRIVE D1، وهو زيت تروس اصطناعي 100%، وEV COOLANT P، وهو سائل تبريد لسوق المركبات الكهربائية. تم تصميم هذه المنتجات من أجل الدعم الكفء للنمو المستدام لصناعة السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.

نبذة عن شركة PTT للزيوت وتجارة التجزئة العامة المحدودة (OR)

شركةPTT للزيوت وأعمار التجزئة العامة المحدودة (OR)، وهي من أهم شركات مجموعة PTT، تدعم اندماجًا حيويًا بين الطاقة وتجارة التجزئة لدفع النمو الشامل. كما أن شركة OR تلتزم بشدة بتطبيق إطارها الثوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار – الترشيد والتنوع والحفاظ على البيئة، وإيمانًا بهذا الشعار، تعمل شركة OR على الارتقاء بالمجتمعات، وتنمية فرص تجارية موسعة، وقيادة الجهود المبذولة من أجل الاستدامة من خلال تبني أهداف طموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 وبلوغ مستوى صافي الصفر للانبعاثات بحلول عام 2050، ومن خلال هذا الإطار الحيوي، تضع OR معايير جديدة للاستدامة والشمولية في المجال.

لمزيد من المعلومات: https://pttlubricants.pttor.com/