يهدف التوسع الإستراتيجي إلى جعل الشركة أقرب من قاعدة العملاء الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة Veson Nautical (Veson)، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول إدارة البيانات البحرية والشحن، عن افتتاح مكتب جديد لها في دبي، وذلك في إطار تعزيز وجودها في أحد أهم مراكز الشحن على مستوى العالم.

يهدف هذا التوسع الإستراتيجي إلى جعل شركة Veson أقرب إلى قاعدة عملائها الإقليميين المتنامية وتعزيز مكانتها في صدارة حلول تكنولوجيا المعلومات البحرية وإدارة البيانات في المنطقة.

قال Russ Hubbard، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، متحدثًا اليوم في فعالية أقامتها شركة Veson في دبي بالتزامن مع افتتاح المكتب الجديد:

“تؤكد شركة Veson Nautical التزامها الراسخ بدعم عملائها وتحقيق نجاحهم. على مدى السنوات العديدة الماضية، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز بحري عالمي، ويرى عملاؤنا الإمارات مركزًا متميزًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. نحن متحمسون لمستقبل واعد في منطقة الخليج، ونتطلع إلى دعم المئات من عملائنا في المنطقة ومساعدتهم على تحقيق مزايا تنافسية”.

سافر John Veson، الرئيس التنفيذي لشركة Veson، إلى دبي لافتتاح المكتب الجديد، واحتفالاً بهذه المناسبة، أقامت الشركة أول “منتدى وفعالية تواصل Veson Nautical في دبي”. عُقدت الفعالية في فندق Sofitel JBR، وجمعت أكثر من 60 عميلاً وضيفًا مرموقًا لمناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية التي تؤثر في الصناعة البحرية.

بالإضافة إلى حلقة نقاش مطولة مع John Veson، تضمنت الموضوعات التي تمت مناقشتها تأمين مستقبل الشحن في الخليج، والتأثير العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تأثير اللوائح الجديدة في تقييم أصول السفن.

سيكون مكتب Veson في دبي، الذي يقع في برج Uptown في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، بمنزلة مركز رئيسي لتفاعل العملاء، ودعم التنفيذ، والتعاون في مجال الصناعة.

بفضل تمتعها بتاريخ طويل من الابتكار والخبرة في مجال العقود البحرية ذات الصلة، تخدم Veson ما يزيد على 38,000 مستخدم في 2,400 شركة في أكثر من 100 دولة. ينضم مكتب دبي إلى ستة مراكز تميز أخرى تُديرها Veson في بوسطن ولندن وسنغافورة وطوكيو وهيوستن وأثينا.

حول Veson Nautical

تُمكّن شركة Veson Nautical الصناعة البحرية العالمية من مواجهة التعقيدات المتزايدة في جميع جوانب التجارة. تجبر اللوائح التنظيمية متعددة الاختصاصات والاضطرابات الجيوسياسية وجهود إزالة الكربون وتهديدات الأمن السيبراني وغيرها، المشاركين في الصناعة على إعادة تقييم مدى تحملهم للمخاطر. من خلال الجمع بين البيانات البحرية الموثوقة ومنهجيات سير العمل المصممة خصوصًا، تمنح Veson العملاء الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بإدارة المخاطر وزيادة الأرباح إلى أقصى حد.

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