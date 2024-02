المغنية والممثلة العالمية تتألق كوجه إعلاني للحملة الفاخرة بإسم ” الكل مدعوون “

علامة ألدو التابعة لمجموعة أباريل تتعاون مع النجمة العربية ميريام فارس في حملة رمضان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ألدو، العلامة الرائدة عالميا في الأحذية والإكسسوارات تحت مظلة مجموعة أباريل، تكشف الستار عن التشكيلة السنوية الخاصة بحملة رمضان 2024 بالتعاون مع نجمة الغناء والتمثيل العربية ميريام فارس. وتحتفل هذه الحملة ” الكل مدعوون ” ببهجة التجمعات، وتسليط الضوء على أهمية الترابط من خلال ترويج قيم مثل تقبل الآخرين، والشمولية، والثقة بالنفس. وسيتم الإعلان عن هذه الحملة على جميع منصات العالمية لعلامة ألدو : مواقع للتواصل الاجتماعي، والإعلانات خارج المنزل، والإعلانات الخارجية، وداخل المتاجر من أجل الوصول للمتسوق المعاصر في جميع الأحوال. ستتوفر تشكيلة رمضان 2024 من ألدو في المتاجر وعلى المواقع الإلكترونية من تاريخ 19 فبراير، 2024.

وتغلب الألوان الفاخرة كالفضي والذهبي والألوان الجريئة على تشكيلة ألدو في حملة رمضان 2024. بالإضافة لتواجد العديد من التصاميم المميزة واللمسات الأنيقة على أحذية، وحقائب اليد، وإكسسوارات الرجال والنساء. تمتاز تشكيلة رمضان 2024 بتقنية بيلو ووكTM الخاصة بألدو، وتدعو المتسهلكين ليخطوا نحو الأمام بكل ثقة خلال موسم رمضان وليتألقوا بأحدث الصيحات. تم تصميم معظم هذه التشكيلة مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الراحة وتعددية الاستخدامات، حيث تتميز بتقنيات ” بيلو ووكTM ” و” فليكسTM “ – المصممة لتوفير الراحة والأناقة معاً.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل ” يسرنا كشف الستار عن تشكيلة ألدو الخاصة برمضان 2024 والتي تجسد روح الوحدة، والشمولية، والاحتفالات. والتعاون ميريام فارس كوجه رئيسي لهذه الحملة بموهبتها الاستثنائية وشخصيتها المحبوبة في المنطقة يؤكد مدى اهتمامنا بالاقتراب والارتباط الوثيق بعملائنا. حيث إن جهودنا المتواصلة للدمج بين الراحة المبتكرة والأسلوب الأنيق تندرج ضمن سعينا لتقديم أفضل المنتجات لمتسوقينا. وتكشف مجموعة أباريل بكل فخر عن هذه التشكيلة التي تدعو الكل وتشجعهم على التعبير عن أناقتهم المميزة والاحتفال بكل ثقة. فمن خلال هذه الحملة، نحن لا نحتفل بالموضة فحسب بل ببهجة الاجتماع سوياً والذي تؤكده قوة مجتمعنا المتنوع .”

وقالت النجمة العربية ميريام فارس ” شهر رمضان من أهم المناسبات للتأمل والاجتماع سوياً، وأنا في غاية السعادة كوني الوجه الرئيسي لعلامة ألدو في حملة رمضان 2024. تجمعنا الموسيقى، والفنون، والإبداعات بطريقة مميزة. كما أن التعاون مع ألدو في هذه الحملة، التي تهدف لترويج الشمولية، كان تجربة في غاية الروعة وأنتظر بفارغ الصبر لمشاركتها مع المعجبين.”

تمتاز حملة رمضان 2024 من ألدو بالتعاون ميريام فارس مطربة، وممثلة، وفنانة لديها 33.4 مليون متابع على صفحة الانستغرام. تم إعداد وإخراج هذه الحملة الإبداعية من قبل شركة ” GREY Dubai ” بالتعاون مع المخرجة وصانعة الأفلام جورجيت باسكال، والمصور جودس بيرّا ، وشركة “وندرفُل“ للإنتاج. تشكيلة رمضان 2024 من ألدو تتوفر الآن على الموقع الإلكتروني وفي جميع متاجر ألدو في الشرق الأوسط، التي تزيد عن 261 متجراً.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://apparelglobal.com/ar/

نبذة عن ألدو

وجدت العلامة التجارية في عام 1972 ، ألدو توفر لعملائها أسعار تعطيهم فرصة اقتناء أحدث الإطلالات وأكثرها أناقة في كل المواسم . لمزيد من المعلومات. يرجى زيارة www.aldogroup.com و www.aldoshoes.com ومتابعةaldo_shoes و #AldoCrew على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على التحديثات.

