سانت فنسنت وغرينادين – Media Out Reach Newswire – 4 أكتوبر 2024 – في أكتوبر من هذا العام تحتفل منصة التداول العالمية على الإنترنت Olymptrade بالعام العاشر على تواجدها في السوق بأكثر من مئة مليون متداول في 130 دولة. وللاحتفاء بهذا الإنجاز فقد أعلنت Olymptrade عن اسم وشعار جديدين وتصميم جديد للمنصة. حيث يؤكد الشعار الجديد “عناية تستحقها” على التزام الشركة المتواصل بأن تقدِّم للمتداولين خدمات ودعم يحظيان بثقتهم.

فقد وضعنا في اعتبارنا عند تطوير منصة التداول Olymptrade أن يكون التصميم بسيطًا وسهل الاستخدام، لكي يتمكن المتداولون الجدد والخبراء على السواء من تحقيق أهدافهم بأسرع من ذي قبل، بدءً من صفحة تسجيل الدخول على منصة Olymptrade. وما زال تركيز منصة التداول Olymptrade منصبًا على مستخدميها حيث توفر لهم أدوات التداول والدعم والشفافية بالإضافة إلى حساب تجريبي مجاني للتدريب على التداول وتطبيق تداول على الجوال لتحقيق أرباح سريعة أينما كانوا.

تستضيف منصة Olymptrade كجزء من هذا الاحتفاء أنشطة لمجتمع التداول لديها على مدار شهر أكتوبر، وتوجه الدعوة للمتداولين للتواصل واستعراض قصص نجاحهم على صفحات المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي معًا. وسوف يُعلن عن الفائزين في نوفمبر ومنحهم جوائز تشمل التداول على سلع حصرية وعمليات تداول خالية من المخاطر.

مفهوم العناية لدى Olymptrade كان دائمًا في صميم نجاحها. حيث يعكس شعار “عناية تستحقها” اهتمام الشركة بدعم المتداولين في كل خطوة والتأكد من شعورهم بالأهمية والحماية طوال مسيرتهم في التداول.

Olymptrade. Care that counts

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