فاير فيت يشق طريقًا جديدًا في مجال اللياقة البدنية داخل دولة الإمارات

مفهوم اللياقة البدينة الفريد في أبو ظبي حافزًا لتغيير حياة الكثيرين

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 يوليو 2023 – منذ أن فتح أبوابه قبل عام مضى، أحدث مركز فاير فيت تغييرًا كبيرًا في مجال اللياقة البدنية بدولة الإمارات، حيث درب مئات العملاء وساعدهم في تغيير حياتهم عن طريق اللياقة البدنية. ويقدم مركز اللياقة البدنية مجموعة متنوعة من التدريبات المخصصة لمساعدة الأفراد على تحقيق الأهداف الخاصة بلياقتهم البدنية وقد بدأ في جني شعبيته بين محبي اللياقة البدينة نظرًا لنهجه الفريد في تدريبات اللياقة البدنية القائمة على النتائج، والاهتمام بالتفاصيل، والرعاية الشخصية.

واحدة من أكثر الدورات التدريبية شهرة في فاير فيت هي دورة فورس (FORCE)، وهي عبارة عن دورة تدريبية قوية تمتد لـ 45 دقيقة، والتي ساعدت الكثير من المبتدئين على الدخول في تدريبات رفع الأوزان. وبقيادة مدربي فاير روك ستار أصحاب الخبرة الذين يقدمون إرشادات عملية، يُمكن لمرتادي فاير التحكم في كثافة الدورة عن طريق اختيار خيارات الأوزان الخاصة بهم ورؤية تقدمهم التدريجي نحو الأوزان الأثقل.

استحضار الذكريات بشأن الأيام الأولى لمركز فاير فيت في أبو ظبي، قالت ساندي أبو سمرة، المالك الشريك: “بالنظر إلى اليوم الأول لكثير من مرتادي مركز فاير فيت، فإنهم كانوا يشعرون بالتوتر، وبأنهم غير لائقين جسديًا، ولم يستطيعوا إنهاء دورتهم الأولى، بل أنهم كانوا غير معجبين بأجسادهم. بعد ذلك بعام واحد، أصبحوا يترددون بانتظام على المركز، ويتمتعون بمظهر رائع، ويشعرون بثقة كبيرة في أنفسهم، ويوجهون القادمين الجدد لصالة الألعاب الرياضية ويطمئنونهم. فهم يرفعون أوزان أثقل من المدربين ويشعرون بالرضا عن أجسادهم، هؤلاء المرتادين هم من يستطيعون أن يرددوا بصدق أنهم كانوا “صنيعة مركز فاير”. فنحن متحمسون ومُلهمون بسبب تقدمهم، وذلك ما يجعلنا نحن ومدربي روك ستار نشعر بالحماس لنقدم أفضل ما عندنا كل يوم.

بالإضافة إلى الدورة التدريبية “فورس”، فمن بين الدورات التدريبية المميزة المتوفرة في فاير فيت أبو ظبي ما يلي:

ستريك ( STRIKE ) : عبارة عن تجمع للملاكمة كبديل للنادي الليلي. يتميز بجميع قوى المدرسة القديمة في الكيك بوكسينج (الملاكمة)، ويجرى تدريب المتدربين وإكسابهم مهارات في أجواء جماعية مليئة بالطاقة والحماس. لذا ضع علامة على تمارين الكارديو وتخلص من القلق في جلسة واحدة تمتد لـ 45 دقيقة. يعمل كل مشترك على مجموعته الخاصة طوال الجلسة بأكملها مع تقديم ملاحظات بشأن بيانات المجموعة وأداء معدل ضربات القلب.

عبارة عن تجمع للملاكمة كبديل للنادي الليلي. يتميز بجميع قوى المدرسة القديمة في الكيك بوكسينج (الملاكمة)، ويجرى تدريب المتدربين وإكسابهم مهارات في أجواء جماعية مليئة بالطاقة والحماس. لذا ضع علامة على تمارين الكارديو وتخلص من القلق في جلسة واحدة تمتد لـ 45 دقيقة. يعمل كل مشترك على مجموعته الخاصة طوال الجلسة بأكملها مع تقديم ملاحظات بشأن بيانات المجموعة وأداء معدل ضربات القلب. ريفولوشن (REVOLUTION): إجراء تغيير حقيقي مع نظام فاير ريفولوشن. لقد صممنا برنامج مكثف لمدة 45 دقيقة لمساعدتك في إشعال حماسك مع 3 تعزيزات حماسية. أولًا: التكنولوجيا، في مرحلة ريفولوشن، ستُجري تدريبات مع قارئ اللياقة البدنية الذكي الذي يتتبع بدقة معدل أداء القلب والتقدم الذي وصلت إليه. ثانيًا: دورة تدريبية لا مثيل لها على الإطلاق. في كل مرة تظهر فيها، يوجد تدريب مختلف لتحفيزك. وأخيرًا، لست وحدك أبدًا، فتدريب ريفولوشن هو بالأساس يرتبط بالمجتمع من حولك والتنافس والتعرق سويًا. فمع مزيج مثل ذلك، لا يوجد شك في أنك ستقضي وقتًا ممتعًا.

تقدم كل الدورات التدريبية بيئة داعمة وآمنة للأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية لتحسين قوتهم وقدرتهم وصحتهم العامة. وتابعت ساندي” “واحدة من العناصر الأساسية التي تجعل فاير فيت متميزة عن مراكز اللياقة البدنية الأخرى هي الرعاية المخصصة التي يتلقاها كل مرتاد للمركز. ويتأكد كل مدرب من أنه على علم باسم كل مرتاد من مرتادي المركز، وأهدافه، وقيود حركته، وإصاباته. وقد ساعد الاهتمام بالتفاصيل على أن يحقق مرتادي المركز أهدافهم بأمان وفعالية مع تجنب أي إصابات محتملة”.

بجانب الفوائد الجسدية، فقد أصبح مركز فاير فيت مكانًا لتعزيز التواصل المجتمعي وبناء الصداقات حيث إن المنتظمين الذين شكلوا صداقات في صالة الألعاب الرياضية يتقابلون الآن أيضًا خارج صالة الألعاب الرياضية لممارسة الأنشطة. هذا الشعور بالتواصل المجتمعي شكَّل بيئة داعمة ومحفزة تجعل الأشخاص يعودون للحصول على المزيد.

صرحت هديل الزعبلاوي، المالك الشريك الآخر في فاير فيت أبو ظبي، قائلة: “نحن سعداء بالنجاح الذي حققه مركز فاير فيت طوال العام الماضي. وكان هدفنا هو إنشاء مركز للياقة البدنية، حيث لم يكن فعالًا فحسب، ولكنه أيضًا كان ذو طابع شخصي وترحيبي. ونحن سعداء للغاية بتحقيقنا لهذا الهدف، ونتطلع إلى الاستمرار في مساعدة أشخاص أكثر على تحقيق أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية في الأعوام القادمة”.

كان الظهور الأول لمركز فاير فيت في أبو ظبي نتيجة لاتفاقية ترخيص بين مجموعة إيفولوشن ويلنس (Evolution Wellness)، وهي مجموعة رائدة للياقة البدنية والصحة في أسيا، والسادة أبو سمرة والزعبلاوي. توفر الاتفاقية حقوقًا حصرية لفتح صالات ألعاب رياضية تابعة لمركز فاير فيت في أنحاء أبو ظبي، بداية من التطوير المبدئي للموقع الرئيسي في جزيرة الريم.

يقع مركز فاير فيت في ميدان مارينا-جزيرة الريم. تحقق من الرابط التالي: https://bit.ly/FireFitAbuDhabi لمزيد من المعلومات.

لبدء تدريبك الخاص مع فاير فيت أو للتعرف على المزيد عن برنامج ترخيص فاير فيت يُرجى زيارة موقعنا: https://bit.ly/OwnAFireFit

حول فاير فيت

يطمح مركز فاير فيتت ليصبح أفضل علامة تجارية لألعاب الصالات في جميع أنحاء العالم، حيث إن تدريباته تحفزك بحيث يمكنك تحمل تحديات الحياة بصلابة. أما مدربو روك ستار الملهمون لدينا، فهم يقدمون بعض من تجاربهم الأكثر إبداعًا في مجال اللياقة البدنية في بيئة الألعاب الرياضية المتواجدة في السوق اليوم، والمخصصة لصناعة ونحت وتشكيل الأفراد.

حول مجموعة إيفولوشن ويلنس

تأسست مجموعة إيفولوشن ويلنس عام 2017، وهي مجموعة رائدة للصحة والعافية في آسيا؛ وتمتلك رؤية لبناء نظام بيئي شامل للعناية بالصحة. تمتد مجموعتها المتنوعة من العلامات التجارية المتكاملة للغاية لتشمل سلسلة عروض اللياقة البدنية بأسعار منخفضة وقيمة عالية (HVLP) وصولاً إلى الخدمات الكاملة، والصالات الرياضية المميزة، واللياقة البدنية الافتراضية، واللياقة البدنية المترابطة، والعافية، ونظام إدارة العضوية القائم على الاشتراك (البرمجيات كخدمة). وبجانب ذلك، تؤدي عملها الأساسي باعتبارها المالك والمشغل لأكبر شبكة من نوادي اللياقة البدنية المملوكة لها بالكامل في أسيا. وتقدم مجموعة إيفولوشن ويلنس أيضًا برنامج ترخيص جذاب لعلامتها التجارية جو فيت (GoFit) ذات الأسعار المنخفضة والقيمة العالية، والعلامة التجارية المميزة فاير فيتنس (FIRE Fitness)، وفرص المشاريع المشتركة، والاستشارات الإدارية للعلامة التجارية للعافية فايف إليمنتس (Fivelements). لمزيد من المعلومات حول مجموعة إيفولوشن ويلنس ومجموعة العلامات التجارية الخاصة بها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.evolutionwellness.com

للتواصل الإعلامي

لمزيد من المعلومات حول فاير فيت أبو ظبي، يرجى الاتصال بـ: Force.management@firefitstudios.ae.

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