مارس 2025 – اختتمت اليوم (26 مارس) قمة الثروة من أجل الخير في هونج كونج (WGHK) التي جمعت في هونج كونج حوالي 360 من مديري مكاتب العائلات العالمية واسعة النفوذ والقادة أصحاب الرؤية ورواد الصناعة. تحت شعار ” هونج كونج ملتقى عالمي للجميع”، استعرض الحدث القدرات المميزة لهونج كونج كجسر يربط بين الشرق والغرب، حيث تزدهر الابتكار والاستثمار والتعاون الثقافي العابر للحدود.

بتنظيم مشترك من مكتب الخدمات المالية والخزانة وهيئة الاستثمار في هونج كونج، قدمت الدورة الثالثة من القمة منصة مؤثرة للتعاون والابتكار، وجمعت صناع القرار العالميين من مناطق تشمل البر الرئيسي للصين، وآسيا، وأوروبا، والأمريكتين، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وهونج كونج، للمشاركة في مناقشات تفاعلية حول كيفية توجيه الثروة لدفع التقدم الاجتماعي وتحقيق تأثير مستدام.

وبصفته الحدث الرئيسي لأسبوع الثروة والاستثمار الضخم خلال “مسيرة هونج كونج”، افتتح وزير المالية، السيد بول تشان هذه القمة. وقال: “تلعب مكاتب العائلات دورًا حيويًا في الحفاظ على ثروات العائلات، وتقديم تأثيرات دائمة للعمل الخيري على مستوى العالم، وقيادة الاستثمارات المؤثرة. وبصفتنا مركزًا ماليًا دوليًا، لدينا شبكة قوية من المتخصصين في الخدمات المالية على مستوى عالمي ونقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. وفي هذه المدينة، تجتمع المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتشكيل شبكة خيرية حيوية. وكما أننا نستثمر بكثافة لدفع تنمية هونج كونج في مجال الابتكار والتكنولوجيا مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي، مما يعود بالنفع على مستقبل البشرية. كل هذا، جنبًا إلى جنب مع نمط الحياة الجيد في هونج كونج، والتقارب بين الثقافات الشرقية والغربية، والمجموعة المبهرة من الأحداث الضخمة، تجعل من هونج كونج المكان المثالي لمكاتب العائلات لتزدهر وتحقق طموحاتها.

صرح وزير الخدمات المالية والخزانة، السيد كريستوفر هوي، أن الحدث الذي لاقى استحسانًا أكد من جديد مكانة هونج كونج كمركز عالمي بارز لمكاتب العائلات. وقال: “هذه المدينة النابضة بالحياة – منارة الفرص والجسر الفائق بين الشرق والغرب والمركز المزدهر لأكثر من 2,700 مكتب عائلي فردي – هي المكان الذي يمكن أن تزدهر فيه رؤيتك ورأس مالك وشغفك.” معًا، نقف على أعتاب حقبة جديدة، عصر لا تحافظ فيه على الثروة فحسب، بل تسخرها كقوة للخير، تتجاوز الحدود والأجيال. ولذلك أدعوكم للانضمام إلينا في مهمة مشتركة: البناء والتعلم والعطاء. “حيث تحدد هذه الركائز الثلاث تعاوننا، مُلهمةً إياكم للاستفادة من المنظومة الفريدة لهونج كونج لإحداث تأثير دائم.”

قالت المديرة العامة للترويج للاستثمار في هيئة الاستثمار في هونج كونج، السيدة ألفا لاو: “تُعد هونج كونج المركز العالمي الرائد في آسيا لإدارة الثروات والابتكار والاستثمار المستدام.” أثبتت القمة مرة أخرى أنها منصة استثنائية لقيادة الفكر، وتوحيد مكاتب العائلات العالمية لتبادل الأفكار ودفع التغيير الإيجابي مع الاستفادة من البنية التحتية المالية القوية في المدينة والاتصال. ونحن ملتزمون في هيئة الاستثمار في هونج كونج بدعم المستثمرين العالميين في اغتنام الفرص الجديدة وإحداث تأثير مستدام في آسيا وخارجها.”

تضمنت القمة مجموعة متميزة من المتحدثين الدوليين الذين تبادلوا الأفكار حول القوة التحويلية للثروة. وعن طريق المداخلات القيمة للمتحدثين حول ثلاثة موضوعات فرعية في الجلسات الحوارية، تعمق المشاركون في استكشاف المشهد المتطور للفن والثقافة والرفاهية، والتطبيق الاستراتيجي للأعمال الخيرية ذات الأثر، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز خلق الثروة المستدامة. كما تضمن الحدث جلسة نقاش غير رسمية حول موضوع “صياغة النجاح عبر القارات والصناعات”.

قيّم العديد من المتحدثين اليوم هونج كونج بدرجة عالية كمكان مثالي لإنشاء مكاتب عائلات.

قال مؤسس أدليجاسي، السيد هورست بينتي، : “لطالما كانت هونج كونج مكانًا مميزًا لعائلتنا حيث توسعت الشركة في الستينيات والسبعينيات إلى آسيا عبر هونج كونج. كنت أنا ووالداي هنا عندما كنت طفلاً صغيرًا، لذلك قضينا الكثير من الوقت في هذه المدينة. بالنسبة لي، كانت هونج كونج دائمًا بوابة آسيا. المستثمرون هنا، والمال هنا، ومن الواضح أن الموهبة هنا. تتمتع هونج كونج بالطاقة الديناميكية والمرافق الجديدة والحماس الحقيقي للرياضة. ونريد أن نكون جزءًا من ذلك ونساعد في إنشاء شيء غير موجود هنا بعد.”

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة سواروفسكي إنترناشيونال هولدينج، السيد روبرت بوشباور، “عندما أنظر إلى هونج كونج، أرى مدينة توفر الاستقرار والتوقعات الواضحة وبيئة صديقة للأعمال – وهي عناصر أساسية لأي مكتب عائلي يسعى إلى تأسيس قاعدة قوية للنمو طويل الأجل.” يريد الناس في هونج كونج القيام بأعمال تجارية، ولم تتغير روح المبادرة هذه. وهذا ما يجعل هونج كونج ديناميكية للغاية ومكانًا مثاليًا للشركات التي تركز على الإرث مثل شركتنا لاستكشاف شراكات ومسارات جديدة للنمو”.

قال المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا، السيد جو تساي “اكتشفت هونج كونج لأول مرة في الثمانينيات، وأدهشني كونها مدينة دولية بحق تتمتع بطاقة ريادية لا مثيل لها.” حتى في الأوقات الصعبة، تبرز هونج كونج بفضل نظامها الاقتصادي الحر، وأسواقها المالية النشطة، وبيئتها الضريبية الداعمة، مما يجعلها، في رأيي، واحدة من أفضل الأماكن لازدهار الأعمال ومكاتب العائلات.”

اختتمت القمة بحفل عشاء جمع بين مكاتب العائلات وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم لأمسية من الاتصالات وتبادل الأفكار. وعلى خلفية مذهلة لميناء فيكتوريا وأفق هونج كونج الشهير، شارك الحاضرون في مناقشات هادفة حول الموروثات العائلية والفرص، وأعربوا عن تقديرهم لطاقة المدينة وروح المبادرة والالتزام بتعزيز الابتكار والتعاون.