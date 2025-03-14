باريس، فرنسا/دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 مارِس 2025 – EQS Newswire – أعلنت هيئة الاعتماد الفرنسية كوفيسيرت أن مجموعة موانئ أبوظبي (رمز التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية: ADPORTS)، وهي شركة رائدة متخصصة في مجال تيسير التجارة العالمية والخدمات اللوجستية والصناعة، حصلت مجددًا على شهادة MSI 20000 للدورة الثانية على التوالي، مؤكدةً التزامها الراسخ بمعايير الجودة المالية الدولية، وهذا يدل على التزام مجموعة موانئ أبوظبي المستمر بالمتطلبات الصارمة لمعيار MSI 20000.في عام ٢٠٢١، أصبحت مجموعة موانئ أبوظبي أول مؤسسة في الشرق الأوسط تعمل في قطاع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية تحصل على شهادة MSI 2000، مما يدل على التزامها بالتميز. بعد ثلاث سنوات، ونظرًا لتجديد دورة اعتماد مجموعة موانئ أبوظبي، واصلت المجموعة تحسينها وتطويرها المستمر لحوكمتها المالية بناء على مراجعات وتقييمات MSI 20000 الدورية، والتي تُعدّ أدوات أساسية للإدارة الداخلية.

مُنحت هذه الشهادة من قِبل هيئة الاعتماد الفرنسية كوفيسيرت، المؤسسة الرائدة عالميًا في مجال الاعتمادات المالية وغير المالية، والتي تعمل في أكثر من 40 دولة في أربع قارات.

تسلّمت إدارة مجموعة موانئ أبوظبي الشهادة الثانية للامتثال لمعيار MSI 20000 في مقر المجموعة من قِبل وفد رسمي من هيئة الاعتماد الفرنسية كوفيسيرت، برئاسة أمينها العام السيد كريستيان موكانو، والسيد سهيل اسكندر، الرئيس التنفيذي لكوفيسيرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور ممثلين عن شركة طلال أبوغزاله للاستشارات، الشريك الفني لاعتماد MSI 20000 في الشرق الأوسط.

MSI 20000 هو المعيار الدولي المخصص لتقييم جودة الحوكمة المالية للشركات والمؤسسات، والذي تنظمه المجموعة الدولية للتمويل المستدام (آي جي إس إف). يُعد هذا المعيار نموذج قياس وتقييم شامل للثبات والأداء المالي بناء على مقارنة معيارية بين المؤسسة قيد التقييم وغيرها من المؤسسات التي تعمل في قطاعها. تمتد دورة الاعتماد على مدار ثلاث سنوات، مما يضمن التزام الشركات بأعلى معايير الحوكمة المالية والأداء المالي باستمرار.

صرح مارتن أروب، الرئيس المالي لمجموعة موانئ أبوظبي، قائلًا: “نفخر بنجاجنا في الحصول على شهادة الجودة المالية MSI 20000 للمرة الثانية على التوالي، مما يؤكد مكانة مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها شركة رائدة في مجال الحوكمة المالية في قطاعات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الدائم بالتميز المالي واستمرار التحسين والالتزام بأفضل الممارسات العالمية مع ضمان المرونة والشفافية. بحصولنا على هذه الشهادة للدورة الثانية، أصبحت مجموعة موانئ أبوظبي ضمن نخبة الشركات المعترف بجودة حوكمتها المالية عالميًا، وتُعد هذه الشهادة دليلاً على قدرتنا على مواكبة متغيرات السوق مع الحفاظ على قوة الصحة المالية.”