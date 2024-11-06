أعلنت ليونتيك اليوم أنها بدأت في تقديم منتجات مهيكلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية على منصتها الاستثمارية الرقمية LYNQS.

زيورخ، سويسرا – EQS Newsroom – 6 نوفمبر 2024 – بعد افتتاح مكتبها في دبي في عام 2021، وفي إطار سعيها لتنمية أعمالها في سوق مجلس التعاون الخليجي الأوسع، وسعت ليونتيك نطاق منتجاتها بإصدار شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2022. يتم إصدار شهادات الائتمان من جانب شركة IBDAA المحدودة لإصدار الشهادات (IBDAA)، وهي شركة مستقلة ذات غرض خاص، طبقًا لبرنامج إصدار وتقديم شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية (البرنامج) بالتعاون مع شركة ليونتيك للأوراق المالية بصفتها مديرًا رئيسيًا، وتستهدف هذه الشهادات إنتاج عوائد مالية مماثلة للعوائد التي تنتجها المنتجات الاستثمارية المهيكلة التقليدية. تم اعتماد البرنامج من جانب هيئة الرقابة الشرعية لشركة أماني للاستشارات المحدودة والتي عُينت لتقديم المشورة لشركة IBDAA وشركة ليونتيك للأوراق المالية بشأن امتثال البرنامج للشريعة الإسلامية.

في إطار استراتيجية ليونتيك للحفاظ على صدارتها في مجال التحول الرقمي وإنشاء حلول رقمية مبتكرة لعملائها، أصبحت IBDAA حاليًا جهة إصدار جديدة على منصة LYNQS للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحجم إصدار أدنى يبلغ 50,000 دولار أمريكي. علاوة على ذلك، أنشأت ليونتيك منصة مخصصة للشرق الأوسط تقدم حصريًا أفكارًا ومنتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن شركة IBDAA.

صرح أليساندرو ريتشي، رئيس حلول الاستثمار في ليونتيك، قائلًا: “تسرنا للغاية إضافة IBDAA بصفتها جهة إصدار جديدة على منصتنا متعددة الجهات المصدِرة. من ثم صارت LYNQS أول أداة رقمية على مستوى العالم تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحجم اكتتاب أدنى تنافسي. ونخطو اليوم خطوةً أخرى نحو تطوير إمكاناتنا في مجال التمويل الإسلامي من أجل تحسين خدمات أعمالنا المتنامية في الشرق الأوسط”.

في إطار البرنامج، تتيح منصة ليونتيك للمستثمرين الاستفادة من إمكانية دخول السوق في وقت قصير والوصول إلى مجموعة كبيرة من فئات الأصول والعملات والأرباح بما في ذلك تعزيز العوائد وحماية رأس المال والمشاركة.

ليونتيك

ليونتيك هي شركة سويسرية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وحققت الريادة السوقية في قطاع إنتاج حلول الاستثمارات المهيكلة. تعتمد ليونتيك على أساليبها التكنولوجية الحديثة لتقدم منتجات وخدمات استثمارية مشتقة تشمل بالدرجة الأولى فئات حماية رأس المال وتعزيز العوائد والمشاركة. تصدر ليونتيك منتجاتها الخاصة مباشرةً كما أنها تشارك مؤسسات مالية أخرى في أعمالها. وتتعاون ليونتيك أيضًا مع شركات تأمين على الحياة وبنوك لإنتاج منتجات معاشات تقاعدية مرتبطة بالوحدات الاستثمارية ومراعية لكفاءة رأس المال ومصحوبة بضمانات. تمتلك شركة ليونتيك مكاتب وفروع في 13 دولة بمختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتحظى بتصنيف ائتمانيBBB طبقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وحصلت على تصنيف AA ضمن مؤشرMSCI للإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية (SIX: LEON). www.leonteq.com