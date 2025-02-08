دبي, الولايات المتحدة الاماراتية, 2025 يناير 7/APO Group/ — EQS Newswire –

نجحت مؤسسة التمويل الأفريقية (www.AfricaFC.org) (AFC)، المزود الرائد لحلول البنية التحتية في القارة، في إغلاق تسهيل مرابحة سلعية متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، مما يمثل عودتها الاستراتيجية إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة منذ ثماني سنوات. يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة التمويل الأفريقية بتنويع مصادر التمويل مع توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الأخلاقي والمستدام لتلبية احتياجات البنية التحتية في أفريقيا.

تم إطلاق التسهيل في البداية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وتم رفعه إلى 400 مليون دولار أمريكي بعد الطلب القوي من المستثمرين مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بنسبة 47%. وحظيت الصفقة بمشاركة من إحدى عشر مؤسسة مالية إسلامية رائدة، بما في ذلك شراكات المؤسسة الجديدة مع بنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف الراجحي، ومصرف الإمارات الإسلامي.

وقال سمايالا زوبيرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: “تؤكد هذه الصفقة على دور مؤسسة التمويل الأفريقية AFC كجسر بين رأس المال العالمي واحتياجات البنية التحتية الأكثر إلحاحًا في أفريقيا”. “إن الطلب الهائل يشير إلى الثقة القوية في استراتيجيتنا الاستثمارية والأهمية المتزايدة لأفريقيا في المشهد المالي الإسلامي. ومن خلال توسيع مصادر تمويلنا الدولية، نواصل ابتكار حلول مالية مبتكرة لدفع عجلة التنمية المؤثرة والمستدامة في جميع أنحاء القارة”.

عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية الدولي كمنظمين رئيسيين ومديري اكتتاب مشتركين لهذه الصفقة، مما عزز العلاقات القوية التي تربط مؤسسة التمويل الأفريقية بالمؤسسات المالية العالمية الرائدة.

وتستند هذه الصفقة إلى سجل مؤسسة التمويل الأفريقية AFC الحافل في مجال التمويل الإسلامي، بما في ذلك إصدارها الرائد للصكوك بقيمة 230 مليون دولار أمريكي – وهو أول إصدار على الإطلاق من جانب كيان أفريقي فوق وطني – والذي صدر في عام 2017.

عملت مؤسسة التمويل الأفريقية AFC بشكل مستمر على توسيع محفظة تمويلها من خلال معاملات مبتكرة تفتح أسواق رأس مال جديدة لجذب المستثمرين العالميين إلى البنية التحتية الأفريقية. في يناير، جمعت المؤسسة 500 مليون دولار أمريكي من أول سنداتها الهجينة الدائمة. وفي الشهر نفسه، حصلت مؤسسة التمويل الأفريقية على أعلى تصنيف ائتماني ممكن من ستاندرد آند بورز جلوبال (الصين) للتصنيف الائتماني وشركة تشاينا تشنغشين الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة (CCXI) قبل إصدار سندات الباندا المحتمل.

وتم هيكلة هذا التسهيل التمويلي وفقاً للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، لضمان الامتثال الكامل لمبادئ التمويل الإسلامي العالمية.

يُنظر إلى التمويل الإسلامي، بما في ذلك هياكل المرابحة، على نطاق واسع باعتباره أخلاقيًا ومستدامًا بسبب تركيزه على التمويل المدعوم بالأصول، وتقاسم المخاطر، وحظر الممارسات المضاربة. وتتماشى هذه المبادئ مع مهمة مؤسسة التمويل الأفريقية AFCفي تعزيز الاستثمار المسؤول الذي يعزز تطوير البنية التحتية على المدى الطويل والاستقرار الاقتصادي في أفريقيا.

وقال بانجي فيهينتولا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الخدمات المالية في مؤسسة التمويل الأفريقية AFC: “يلعب التمويل الإسلامي دوراً متزايد الأهمية في استراتيجيتنا التمويلية، مما يساعدنا على الاستفادة من مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتشاركون التزام مؤسسة التمويل الأفريقية بالاستثمار المستدام والمسؤول”. “إن نجاح تسهيل المرابحة هذا يسلط الضوء على الرغبة القوية في استثمارات البنية التحتية الأفريقية ويؤكد على قدرة المؤسسة على هيكلة المعاملات التي تلبي توقعات المستثمرين العالميين.”

وستدعم عائدات تمويل المرابحة لمدة 3 سنوات مهمة مؤسسة التمويل الأفريقية لتسريع التصنيع وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. ويقع عدد من مشاريع البنية التحتية التحويلية لمؤسسة التمويل الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك Xlinks في المغرب، وهو مشروع رائد مصمم لجلب الكهرباء المستدامة من الصحراء الكبرى إلى المملكة المتحدة. ومع الاستحواذ على Lekela Power، أصبحت مؤسسة التمويل الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع شريكتها في القاهرة Infinity Power، أكبر مستثمر في الطاقة النظيفة في أفريقيا، وتستهدف 3 جيجاوات من سعة الطاقة المتجددة بحلول عام 2026.

زعتها APO Group نيابة عن Africa Finance Corporation (AFC)

تحميل الصورة: https://apo-opa.co/4hNLgj3 (مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) تغلق بنجاح تسهيل مرابحة سلعية متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، مما يمثل عودتها الاستراتيجية إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة منذ ثماني سنوات)

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يواندى ثورب

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نبذة عن مؤسسة التمويل الأفريقية AFC:

تأسست مؤسسة التمويل الأفريقية AFC في عام 2007 بهدف تحفيز الاستثمارات العملية في البنية التحتية والصناعة في جميع أنحاء أفريقيا. يجمع نهج مؤسسة التمويل الأفريقية AFC بين الخبرة المتخصصة في الصناعة مع التركيز على الاستشارات المالية والفنية، وهيكلة المشاريع، وتطوير المشاريع، ورأس المال الاستثماري لمعالجة احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

بعد سبعة عشر عامًا، نجحت مؤسسة التمويل الأفريقية AFC في بناء سجل حافل باعتبارها الشريك المفضل في أفريقيا للاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة وتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات البنية التحتية الأساسية للطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات. تضم مؤسسة التمويل الأفريقية AFC 45 دولة عضوًا واستثمرت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في 36 دولة أفريقية منذ إنشائها.

www.AfricaFC.org