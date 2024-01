مجموعة أباريل تحقق أرقام قياسية بافتتاحها 350 متجراً في السوق الخليجي والهند وإتمام 15 شراكة استراتيجية دولية خلال عام 2023

دبي, Jan. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — كللت مجموعة أباريل عام 2023 بالتربع على قمة الابتكار والتوسع التجاري بتحقيقها لنمو غير مسبوق وقيادتها للعديد من المبادرات المحورية. واحتفلت الشركة في مقرها الرئيسي الواقع في دبي بهذا العام المليء بالنجاحات، حيث نجحت في بافتتاح 350 متجراً جديداً في مواقع متعددة حول العالم لتعزيز بصمتها الدولية في مجالات الأزياء وأساليب الحياة. هذا التوسع هو خير دليل على استراتيجية النمو الديناميكية لمجموعة أباريل والتزامها بتقديم تجربة تسوق استثنائية على المستوى العالمي.

التوسع التجاري وشراكات العمل الاستراتيجية:

علاوةً على هذا التوسع الكبير، عقدت مجموعة أباريل بنجاح العديد من الشراكات الاستراتيجية المحورية مع كبرى الشركات والعلامات العالمية في إضافة نوعية لمجموعة علاماتها التجارية المتنوعة. هذه الشراكات والتحالفات التجارية تشمل العلامات التالية: فورست اسينشيالز، وألو بيروت، واسيكس، وأطفال وأكثر، وBCBGMAXAZRIA، وBEN SHERMAN، BRUNOMAGLI، وكلاركس، ودايسو اليابان، و FLO، وفايرهاوس صبز، وفورايفر نيو، ومارثا ستيوارت، وبروجكت شاي والا، وSur La Table. وتعكس هذه الشراكات النهج الديناميكي الذي تتبعه مجموعة أباريل في تقديم تجارب تسوق متنوعة للمتسوقين حول العالم.

التزام مجموعة أباريل بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية في 2023:

في 2023، أكدت مجموعة أباريل على التزامها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية. ووقعت المجموعة عقود تمويل محدودة الأجل للحوكمة البيئية مع بنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني بهدف تحقيق علاقة متكاملة بين الاستدامة والاستراتيجية المالية للشركة. وعكست هذه الخطوة التزام مجموعة أباريل بالحوكمة المسؤولة والإدارة البيئية. ونالت الشركة العديد من الجوائز الدولية المرموقة لجهودها في المسؤولية المجتمعية للشركات وتطبيقها للممارسات المستدامة. ويدل هذا النجاح والاعتراف الكبير بالنجاح الإداري لمجموعة أباريل في قيادة مبادرات فعالة ومحورية في مجال الاستدامة.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، على هذا العام الحافل بالإنجازات ” في عام 2023، نجحنا في تغيير معايير قطاع التسوق. ومع كل متجر يتم افتتاحه أو شراكة نتمها فإننا نؤكد على مكانتنا في ريادة مجال الأزياء والموضة العالمي. وفي مطلع 2024، ينصب جل تركيزنا على تنمية الابتكار، ودعم الممارسات المستدامة، وتقديم القيمة المضافة للمتسوقين. ففي مجموعة أباريل، نحن لا نكتفي بمواكبة قطاع التسوق المتنامي بل نعمل على تغييره. ونستعد لاستكشاف آفاق جديدة وتغيير مفاهيم التميز التجاري.

الاستعدادات لعام 2024 الديناميكي:

تتحرك مجموعة أباريل بكل ثبات نحو النمو المستمر والابتكار ضمن استعدادها للمستقبل. كما يرتكز نجاحها المتواصل على الاهتمام بالمتسوقين، وتنويع الأسواق، واستغلال الفرص الجديدة مما يزيد من بصمتها المزدهرة على هذا القطاع.

لمعرفة المزيد عن مجموعة أباريل وجهودها المبتكرة ومبادراتها المستقبلية، يرجى زيارة https://apparelglobal.com/ar/

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://apparelglobal.com/ar/

PR@apparelglobal.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ e9974e0a-c216-4b19-bf54- 8bb27f22569d/ar

