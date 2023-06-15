مجموعة برنس القابضة تعزز فرص النمو الاقتصادي والاستثمار بمنتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي الثاني

بنوم بنه، كمبوديا- Media OutReach – 15 يونيو 2023- شاركت مجموعة برنس القابضة (PHG) مؤخرًا في منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي الثاني الذي تشترك في تنظيمه وزارة التجارة بكمبوديا وغرفة التجارة الكمبودية (CCC) بفندق سوفيتيل بنوم بنه. وقد لعب المنتدى دورًا بالغ الأهمية في تعزيز النمو الاقتصادي لكمبوديا ملقيًا الضوء على فرص الاستثمار، مع تعزيز الشراكات بين كمبوديا والإمارات العربية المتحدة.

تضمن جدول أعمال المنتدى عروضًا تقديمية مثمرة حول فرص الاستثمار في كمبوديا قدمها مجلس تنمية كمبوديا (CDC)، فضلًا عن عروض تقديمية بشأن فرص الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة قدمها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. وقد اكتسب الحاضرون معرفة قيمة عن المنتجات الزراعية بكمبوديا، وصناعة السياحة المزدهرة، وقطاع التصنيع مما سيزيد من الاهتمام بالاستثمارات والشراكات المحتملة.

يتماشى المنتدى مع رؤية مجموعة برنس القابضة لتعزيز النمو المستدام في البلاد. وقد قامت المجموعة –بجانب وحدة التطوير الرئيسية الخاصة بها، وهي شركة كانوبي ساندس للتطوير – بعرض مشروعها التطويري الساحلي القادم بالمدن في سيهانوكفيل، وهو باي أوف لايتس (خليج الأضواء)، الذي يهدف إلى زيادة التقدم والتنمية في كمبوديا في المستقبل.

من جانبه قال غابرييل تان، رئيس الاتصالات بمجموعة برنس القابضة: “نواصل التزامنا ببناء حياة أفضل لكمبوديا من خلال دعم مثل هذه المنصات والمشاركة فيها لعرض فرص الاستثمار الواسعة بكمبوديا. وتهدف رؤيتنا، بما فيها مشروع “باي أوف لايتس” التحويلي، إلى دفع مسيرة التقدم والازدهار في المملكة”.

وفقًا لغرفة التجارة الكمبودية، فإن منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي يعد بمثابة منصة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار بين أمتينا.

خلال الحدث، شاركت مجموعة برنس القابضة بفعالية في اجتماعات العمل مع أصحاب المصلحة المؤثرين، بما في ذلك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما حظي ممثلو المجموعة الرئيسيون بشرف حضور مأدبة عشاء أقامها معالي السيد بان سوراساك، وزير التجارة بمملكة كمبوديا، للترحيب الحار بمعالي الدكتور ثاني أثناء زيارته لكمبوديا.

تجسد مشاركة المجموعة بمنتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي الثاني التزامها بدفع النمو الاقتصادي، وإقامة الشراكات، وبناء حياة أفضل لشعب كمبوديا. كما تواصل مجموعة برنس القابضة إسهامها في تمهيد الطريق للتقدم في كمبوديا من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية ودعم المبادرات مثل مشروع “باي أوف لايتس”.