صالح الفرحان، الرئيس التنفيذي لشركة مدار، أصدر بيانًا وعلق فيه على التكريم قائلًا: “تكمن قوة مدار الحقيقية في ثقافتها – بيئة ]عمل[ تتسم بالمرونة والحفاوة والمهنية التي تشجع على التعاون. يجسد فريق ]موظفينا[ روح الوحدة والابتكار، ولذلك يُعد هذا التكريم شهادةً على تفانيهم. نحن محظوظون لأننا نُنَمي هذه الثقافة القيِّمة التي تدفعنا إلى النجاح”.
تتطلع مدار إلى ترسيخ ثقافتها لضمان أن كل من موظفيها يشعر بالتقدير والانتماء إلى فريق متحد وطموح، والحصول على هذه الشهادة يُعد إنجازًا كبيرًا في مسيرة “مدار” نحو التحسين والتطوير المستمر لخبرة موظفيها.
لمعرفة مزيد من المعلومات عن مدار، يُرجى زيارة www.madar.app
لمعرفة مزيد من المعلومات عن برنامج الشهادات، يُرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org.
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