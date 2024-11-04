الرياض، المملكة العربية السعودية- 4 نوفمبر 2024- تفخر مدار بالإعلان عن حصولها على شهادة أحد أفضل أماكن العمل لعام 2024، وهي تقدير يبرز التزام الشركة الدائم بتهيئة بيئة عمل تدعم الشمول والتعاون والابتكار. حصلت مدار على هذه الشهادة بناءً على تعليقات موظفيها وتقييم شامل للموارد البشرية.يؤكد هذا التكريم المرموق على تفاني مدار في تهيئة مكان عمل يجمع بين المرونة والمهنية وبالتالي يرسخ ثقافة ثرية تدعم النمو على المستويين الشخصي والعملي. ومن ثم تحافظ مدار على تميزها في السوق السعودية من خلال إقامة بيئة عمل حيوية حيث يتم تمكين الموظفين من التفوق والابتكار.

صالح الفرحان، الرئيس التنفيذي لشركة مدار، أصدر بيانًا وعلق فيه على التكريم قائلًا: “تكمن قوة مدار الحقيقية في ثقافتها – بيئة ]عمل[ تتسم بالمرونة والحفاوة والمهنية التي تشجع على التعاون. يجسد فريق ]موظفينا[ روح الوحدة والابتكار، ولذلك يُعد هذا التكريم شهادةً على تفانيهم. نحن محظوظون لأننا نُنَمي هذه الثقافة القيِّمة التي تدفعنا إلى النجاح”.

تتطلع مدار إلى ترسيخ ثقافتها لضمان أن كل من موظفيها يشعر بالتقدير والانتماء إلى فريق متحد وطموح، والحصول على هذه الشهادة يُعد إنجازًا كبيرًا في مسيرة “مدار” نحو التحسين والتطوير المستمر لخبرة موظفيها.

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