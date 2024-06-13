شراكة من المقرر أن تعزز إمكانيات الدفع للواردات/الصادرات في أوروبا والشرق الأوسط

المنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ، 11 يونيو 2024 – ثمة شراكة استراتيجية قد عُقدت بين منصة إكس ترانسفير، المنصة الأولى في الصين والرائدة على مستوى العالم لمدفوعات التجارة العابرة للحدود بين الشركات؛ وبنك بانكنج سيركل، بنك المدفوعات المبنية على التكنولوجيا المبتكرة. ويهدف هذا التعاون إلى تقليل تكلفة ووقت معالجة المدفوعات العابرة للحدود لصالح عملاء إكس ترانسفير، وخصوصًا إفادة الموردين الصينيين من الأسواق الكبيرة في أوروبا والشرق الأوسط.

يُعد كل من منصة إكس ترانسفير وبنك بانكنج سيركل ملتزمان بتقليل التكلفة المرتبطة بمدفوعات التجارة العالمية. وتركز إكس ترانسفير على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع وتحصيل أموال عابرة للحدود ومعقولة التكلفة وسريعة ومتوافقة وآمنة، مما يعزز من التنافس العالمي ويسهل التوسع الدولي. أنشأ بنك بانكنج سيركل شبكة مقاصة محلية شاملة للعملات الرئيسية ومحرك عملات أجنبية فعال يدعم 24 عملة، مما يوفر مدفوعات سريعة وقليلة التكلفة دون رسوم مخفية.

ومن خلال تكامل البنية الأساسية لبنك بانكنج سيركل، تستطيع إكس ترانسفير الآن أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من خيارات الدفع وتحصيل الأموال المحلية. وسيكون العملاء قادرين على تلقي المدفوعات ليس فقط بالعملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والكرونة الدنماركية، ولكن أيضًا بست عملات إضافية في أوروبا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تتوسع هذه الشراكة بشكل أكبر، مع وجود خطط لتقديم المزيد من خيارات العملات في المستقبل القريب.

وهذا التطور مفيد بشكل خاص للشركات التي تتعامل مع الموردين الصينيين. وسيتمتع المشترون في أوروبا والشرق الأوسط بسهولة الدفع للموردين الصينيين بمجموعة واسعة من العملات المحلية.

وتعليقًا على الشراكة؛ صرح بيل دينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس ترانسفير، قائلاً: “يمثل تعاوننا مع بنك بانكنج سيركل خطوة مهمة نحو الأمام في طريقنا للتوسع في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية. ولا يقتصر دور هذه الشراكة على تسريع الطموحات العالمية لشركة إكس ترانسفير فحسب، بل تقدم وعدًا أيضًا بإحداث ثورة في مشهد التجارة الدولية للشركات. ونحرص دائمًا على رؤية النجاح المستمر لهذا التعاون.”

أضاف لاوست بيرتيلسن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبنك بانكنج سيركل، قائلاً: “يسعدنا دعم رؤية إكس ترانسفير للتجارة العالمية. ومن خلال الاستفادة من حسابات بانكنج سيركل وأنظمة الدفع، يمكن لشركة إكس ترانسفير تبسيط عملية الدفع لعملائها، مما يقلل من التكاليف ومن أوقات المعاملات.”

إكس ترانسفير

إكس ترانسفير، منصة الدفع للتجارة العابرة للحدود بين الشركات والتي تشغل المرتبة الأولى في الصين، مكرسة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع وتحصيل أموال للتجارة الخارجية، والتي تكون آمنة ومتوافقة وسريعة ومريحة ومنخفضة التكلفة، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة التوسع العالمي ويعزز التنافسية العالمية. وقد تأسست الشركة في عام 2017، ويقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، ولها فروع في هونغ كونغ والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وسنغافورة. حصلت إكس ترانسفير على تراخيص للمدفوعات المحلية في هونغ كونغ والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وأصبحت إكس ترانسفير الصناعة رقم 1 في الصين بما لديها من أكثر من 450,000 عميل من عملاء المؤسسات.

من خلال التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات المعروفة، قامت إكس ترانسفير ببناء شبكة مقاصة عالمية موحدة متعددة العملات وأنشأت بنية أساسية ذكية ومؤتمتة ومعتمدة على البيانات ومعتمدة على الإنترنت ومكافحة لمخاطر غسيل الأموال تتمحور حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تستخدم إكس ترانسفير التكنولوجيا كجسر لربط المؤسسات المالية الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستمتاع بنفس مستوى الخدمات المالية العابرة الحدود مثل الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

أكملت إكس ترانسفير تمويلها من السلسلة “د” في سبتمبر 2021، وحققت مكانة وحيد القرن. تمتلك الشركة تشكيلة متنوعة من المستثمرين الدوليين، بما في ذلك D1 Capital Partners LP، وTelstra Ventures، وChina Merchants Venture، وeWTP Capital، وYunqi Capital، وGaorong Capital، و01VC، وMindWorks، وLavender Hill Capital Partners.

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بانكنج سيركل ش.م

بانكنج سيركل هو بنك المدفوعات للاقتصاد الجديد. وباعتباره بنكًا مرخصًا بالكامل وخاليًا من الأنظمة القديمة، فإن بنك بانكنج سيركل يُمكّن شركات المدفوعات والبنوك من أي حجم من اغتنام الفرص في الاقتصاد الجديد – وذلك بوتيرة سريعة وبتكلفة منخفضة.

بانكنج سيركل ش.م هو بنك متوافق وحديث ملتزم ببناء شبكة مقاصة محلية لجميع العملات الرئيسية، لتقديم مدفوعات سريعة ومنخفضة التكلفة دون أي رسوم خفية للمستفيد. وهو يوفر مجموعة من الحلول المصرفية الفريدة والحائزة على جوائز، بما في ذلك الحسابات المصرفية متعددة العملات، وأرقام الآيبان الافتراضية، والاتصالات المصرفية للمقاصة المحلية، والمدفوعات عبر الحدود، وكلها مدعومة بالامتثال والأمن الرائدين في السوق.

من خلال حلول مخصصة ومرنة وقابلة للتطوير ومواكبة للمستقبل، يعمل بانكنج سيركل ش.م على تمكين المؤسسات المالية من مساعدة عملائها على إجراء المعاملات عبر الحدود بطريقة لم تكن ممكنة في السابق.

يقع المقر الرئيسي لبنك بانكنج سيركل في لوكسمبورغ، وله مكاتب في لندن وميونيخ وكوبنهاغن.