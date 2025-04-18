فيلنيوس، ليتوانيا, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — تعلن منصة BTCC، وهي واحدة من أقدم منصات تداول العملات المشفرة في العالم، عن تطور مثير في فعالية يوم أساطير الغولف Legends Golf Day القادمة التي تنظمها مؤسسة Red Eagle Foundation، حيث سيتم قبول التبرعات بعملة البيتكوين لأول مرة في تاريخ المؤسسة. ستُقام فعالية جمع التبرعات بالعملات المشفرة هذه في نادي The Shire London يوم 24 أبريل 2025، ما يفتح بابًا جديدًا لحاملي العملات المشفرة لدعم الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

سيشهد هذا الحدث المرموق حضور أسطورة توتنهام Hotspur والمدرب السابق لمنتخب إنجلترا Glenn Hoddle، إلى جانب عدد من رموز الرياضة، من بينهم لاعبة الغولف المحترفة Lucy Robson وأسطورة مانشستر يونايتد Teddy Sheringham. سيستمتع المشاركون بيوم رائع مليء بمنافسات الغولف، وعروض ترفيهية يقدمها الكوميدي Jed Stone، ومزاد مباشر، وجلسة حصرية للأسئلة والأجوبة مع Glenn Hoddle يديرها خبير التحليل الرياضي التلفزيوني Scott Minto.

سيتمكن الحضور من تقديم التبرعات بعملة البيتكوين من خلال رمز استجابة سريعة QR سيتم عرضه طوال فترة الفعالية. سيوجه كامل ريع الحدث مباشرة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة والمحرومين والميؤوس من شفائهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال البرامج الخيرية لمؤسسة Red Eagle Foundation.

وقد صرحت Aaryn Ling، رئيسة قسم العلامات التجارية في منصة BTCC “بصفتنا روادًا في مجال العملات المشفرة، من مسؤوليتنا أن نفتح آفاقًا جديدة تُمكِّن المجتمعات من العطاء. إنّ تبرعات البيتكوين ليست سوى البداية.” وتابعت قائلةً، “نحن نؤمن باستخدام البيتكوين ليس فقط كأداة مالية، بل كقوة من أجل الخير. لهذا السبب، نحن ندعم جمع التبرعات بالبيتكوين لصالح المؤسسات الخيرية حول العالم.”

تُعَد منصة BTCC، التي تأسست في عام 2011، واحدة من أعرق منصات تداول العملات المشفرة في العالم، وتشتهر بأمانها وموثوقيتها وخدماتها التي تركز على احتياجات المستخدم في مجال الأصول الرقمية. وإلى جانب أنشطتها التجارية، تشارك المنصة بفعالية في المبادرات الخيرية بهدف إحداث تأثيرات إيجابية على المجتمعات والمجتمع ككل.

تمثل فعالية يوم أساطير الغولف Legends Golf Day امتدادًا للتعاون الناجح بين منصة BTCC ومؤسسة Red Eagle Foundation، بما في ذلك فعاليات مميزة شارك فيها أساطير كرة القدم مثل Frank Lampard وMatt Le Tissier. وتهدف إضافة التبرعات بعملة البيتكوين إلى تحديث أساليب جمع التبرعات وجذب مجتمع العملات المشفرة للمساهمة في دعم القضايا النبيلة.

نبذة عن منصة BTCC

تأسست منصة BTCC في عام 2011 وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة تلتزم بجعل تداول العملات المشفرة موثوقًا وفي متناول الجميع. وتُعَد BTCC منصة آمنة لتداول العملات المشفرة مدعومة بحملات موجهة نحو المجتمع، بفضل سجلها الممتد لأكثر من عقد من الزمن.

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.btcc.com/ar-EG

منصة X: https://x.com/BTCCexchange

جهة الاتصال الإعلامية: [email protected]

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