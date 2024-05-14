‫ميتسومي للتوزيع تقود التقدم التكنولوجي في معرض جيتكس أفريقيا 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 مايو 2024 – تعلن شركة ميتسومي للتوزيع، الشركة الرائدة في مجال توزيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعروض القيمة والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا، بفخر عن مشاركتها في معرض جيتكس أفريقيا 2024. ومع تواجد واسع النطاق يشمل 28 دولة فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية مع أكثر من 27 بائعًا، تستعد شركة ميتسومي للتوزيع لعرض التطورات والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في هذا الحدث المرموق.

يتمحور تركيز ميتسومي في معرض جيتكس أفريقيا 2024 حول موضوع “ريادة الحلول المستقبلية اليوم”. وتجسيدًا لهذا الالتزام، ستكشف ميتسومي النقاب عن مجموعة متنوعة من التقنيات الرائدة والحلول المبتكرة التي تعيد تشكيل مشهد تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحلول القائمة على القيمة. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، ستعرض ميتسومي التطورات مثل تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ورؤية الحاسوب، وروبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وغيرها. وفي قسم عروض القيمة، سيتم التركيز على الحلول السحابية والأمن وحلول البنية التحتية والمزيد. سيكون الخبراء المتمرسون من ميتسومي، جنبًا إلى جنب مع المديرين الرئيسيين، على استعداد لتقديم رؤى وتسهيل المشاركة المباشرة مع أحدث ابتكارات الصناعة. ويضم جناح ميتسومي عمالقة الصناعة من البائعين المرموقين مثل آيسر، وآيري نتوركس، وآسوس، وكانون، وديل تكنولوجيز، وإتش بي إي، وإتش بي، وإنفينيكس، وليكسار، وأوبو، وسامسونج، وسيجيت، وتكنو، وفيفو.

صرح السيد ميتيش شاه، المدير العام لشركة ميتسومي للتوزيع، قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن مشاركتنا في معرض جيتكس أفريقيا 2024”. “في هذا المشهد الابتكاري المتطور باستمرار، يبرز الذكاء الاصطناعي كواحد من أهم المواضيع، ويتوسع باستمرار في نطاقه وتأثيره. ونحن متحمسون لاغتنام هذه الفرصة للكشف عن شراكات وخطط عمل جديدة، وتعزيز التزامنا بقيادة التقدم التكنولوجي، وتمكين الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وعرض حلولنا من كبار البائعين.

تفضلوا بزيارة ميتسومي للتوزيع في الجناح 5B-20، القاعة رقم 5، السحابة × إنترنت الأشياء × الذكاء الاصطناعي (Stand 5B-20, Hall No.5, CLOUD X IOT X AI)، في الفترة من 29 مايو إلى 31 مايو 2024 للتجربة المباشرة للتقنيات والحلول المتقدمة التي تشكل المستقبل، وللتفاعل مع فريق خبراء ميتسومي، ولاستكشاف أحدث المشاريع والتطورات، ولاكتشاف كيف يمكن لشركة ميتسومي تمكين مؤسستكم من الازدهار في العصر الرقمي.

حول شركة ميتسومي للتوزيع:

ميتسومي للتوزيع هي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا المتخصصة في قنوات التوزيع في أفريقيا والشرق الأوسط والدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية. رسخت شركة ميتسومي للتوزيع مكانتها بقوة كسلطة موثوقة في المنطقة بفضل ما لديها من أكثر من عقدين من الخبرة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التقنية المبتكرة، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات والخوادم والتخزين، كما تلتزم شركة ميتسومي للتوزيع بتقديم منتجات فائقة الجودة وخدمة استثنائية وقيمة لا مثيل لها إلى شركائها الكرام. www.mitsumidistribution.com

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