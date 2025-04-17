Media OutReach Newswire – هونغ كونغ – 15 أبريل 2025 – اختتم السيد تشارلز نج، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار في هيئة “استثمر في هونج كونج”، أمس (10 إبريل‏) زيارته إلى الشرق الأوسط، والتي شملت الرياض وجدة ودبي، مسلطًا الضوء على دور هونج كونج بوصفها بوابة استراتيجية لتوسع شركات الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك بر الصين الرئيسي.اختتم السيد تشارلز نج، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار في هيئة “استثمر في هونج كونج”، أمس (10 إبريل‏) زيارته إلى الشرق الأوسط، والتي شملت الرياض وجدة ودبي، مسلطًا الضوء على دور هونج كونج بوصفها بوابة استراتيجية لتوسع شركات الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك بر الصين الرئيسي.

أثناء الزيارة، التقى السيد نج بقادة أعمال وممثلي مكاتب عائلية وجهات معنية في القطاع من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمن فيهم ممثلون عن منصة إنفستوبيا. كما حضر السيد نج سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال بعنوان “الحوارات المتعلقة بتنمية هونج كونج: بناء ممر فائق مستقبلي في آسيا”، والتي نُظمت بالتعاون مع مؤسسة آسيا هاوس. كما التقى السيد نج بممثلي وسائل الإعلام المحلية، وتحدث بالتفصيل عن المزايا التجارية التي تتمتع بها هونج كونج.

قال السيد نج: “تُقدم هونج كونج، بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا، وقاعدةً للابتكار والتكنولوجيا، و”حلقة وصل فائقة” بين بر الصين الرئيسي والأسواق الدولية، فرصًا تجاريةً كثيرةً بفضل التطورات المهمة التي شهدتها مؤخرًا، بما في ذلك المدينة الشمالية الكبرى، ومشروع سكاي توبيا في مدينة المطار، ومنطقة غرب كولون الثقافية، وغيرها. نرحب بشركات الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص التي تتيحها مدينتنا”.

اختتم السيد تشارلز نج، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار في هيئة “استثمر في هونج كونج”، أمس (10 إبريل‏) زيارته إلى الشرق الأوسط، والتي شملت الرياض وجدة ودبي، مسلطًا الضوء على دور هونج كونج بوصفها بوابة استراتيجية لتوسع شركات الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك بر الصين الرئيسي.

أضاف السيد نج قائلًا: “إن الموقع الاستراتيجي لهونج كونج في آسيا، إلى جانب استراتيجيات الشرق الأوسط طويلة المدى، مثل رؤية السعودية 2030 ومئوية الإمارات 2071، يُعزز التعاون والنمو الاقتصادي المشترك. ومن خلال الاستفادة من مزايا هونج كونج التجارية، يُمكننا تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والتجارة والاستدامة والسياحة في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير”.

تُعمِّق هونج كونج والشرق الأوسط علاقاتهما المالية والاقتصادية، وبذلك تتعاونان بقوة من أجل دعم الاستثمار العابر للحدود وتحقيق نمو مشترك. التطورات الأخيرة، بما في ذلك تبادل إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، والاعتراف ببورصات الشرق الأوسط الرئيسية، يؤكد على تزايد اندماج أسواق رأس المال في المنطقتين. أثناء الزيارة، روَّج السيد نج أيضًا لقدرات هونج كونج في مجال التمويل الإسلامي، مُشيرًا إلى نجاحها في إصدار ثلاثة صكوك حكومية، وحرصها على توفير فرص تنافسية متساوية للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال إجراءات الحياد الضريبي.

أعرب المشاركون في الفعاليات عن اهتمامهم الكبير ببيئة الأعمال في هونج كونج وترابطها. قالت السيدة صفية عبد الله كانو، نائبة رئيس قسم الخدمات اللوجستية في مجموعة يوسف بن أحمد كانو: “اكتسبتُ معلومات قيِّمة عن هونج كونج وقطاعاتها الرئيسية من خلال مناقشات المائدة المستديرة. أُعجبت بشكل خاص بالبنية التحتية المالية المتينة للمدينة، وسيادة القانون القوية، ودورها بوصفها مركزًا للابتكار وتدفقات رأس المال. كانت الجلسة غنية بالمعلومات ومثيرة للاهتمام، مما ألهمني لاستكشاف مزيد من الفرص المتاحة في هونج كونج”.