May 21, 2025
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Temple﻿Transfers of senior officers across Balochistan directed to be reported to the Services and General Department﻿Commissioner’s Commitment to Address Karachi’s Transport Community Issues﻿Judo Champion Sabrina Filzmoser Embarks on PeaceBuilding Journey Across Pakistan﻿Azad Kashmir President Condemns Indian Aggression, Welcomes Mediation Offer on Kashmir Issue﻿Environment Department Withdraws Key Positions﻿Pakistani Businesses Urged to Enhance ESG Reporting Amid New Global Standards﻿Army Chief promoted to rank of Field Marshal﻿Ambassador Rizwan Reaffirms govt’s dedication to enhancing PakUS trade﻿Balochistan Declares Saturday as Working Day Until Budget Presentation﻿Child Marriage Bill Against Shariah of Muhammad ?: Qari Yaqub Sheikh﻿Sindh CM Pays Tribute to Forces for Successes Against Terrorism﻿CCD performance of Gujranwala, Sheikhupura reviewed﻿SC upholds Zahir Jaffer’s death sentence in Noor Mukadam murder case﻿The situation in Balochistan is being deliberately worsened: Afghan 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Investigation in Shikarpur﻿Rally staged for release of Mahrung Baloch﻿Elderly Man Commits Suicide Due to Poverty﻿Security forces kill three terrorists in Balochistan﻿Mixed Trends Dominate Pakistan Stock Exchange Amid Investor Caution﻿Gold Prices Surge as Global Markets Rally﻿Rally Staged in Support of Pakistan Army﻿SEPA Cracks Down on Environmental Violators Across Sindh﻿Deputy Prime Minister to Discuss Regional Stability on Three-Day China Visit﻿Senate and National Assembly Sessions Scheduled for Monday in Islamabad﻿Security Arrangements in Thatta Reviewed for Foreign Nationals﻿Pak Army Soldier Sacrifices Life While Saving Bus﻿HBL PSL X Goes Pink for Breast Cancer Awareness﻿Local and foreign investors assured of facilities
May 21, 2025
News Ticker: ﻿The situation in Balochistan is being deliberately worsened: Afghan National Movement﻿Women’s Economic Empowerment Seminar Held in Karachi﻿Balochistan Declares Saturday as Working Day Until Budget Presentation﻿Commissioner’s Commitment to Address Karachi’s Transport Community Issues﻿CCD performance of Gujranwala, Sheikhupura reviewed﻿Mother of two children commits suicide﻿Successful Operation by Punjab Police Against Dacoit Gangs in Kacha﻿COAS Gen Asim Munir dedicates his promotion as ‘Field Marshal’ to nation, armed forces, and martyrs﻿Azad Kashmir President Condemns Indian Aggression, Welcomes Mediation Offer on Kashmir Issue﻿Pakistan Denounces Israeli Actions in Gaza, Urges International Intervention﻿Pakistani Businesses Urged to Enhance ESG Reporting Amid New Global Standards﻿Ambassador Rizwan Reaffirms govt’s dedication to enhancing PakUS trade﻿Chaman Police Intercept Drug Peddler with 300 Grams of Ice﻿Transfers of senior officers across Balochistan directed to be reported to the Services and General Department﻿Environment Department Withdraws Key Positions﻿Army Chief promoted to rank of Field Marshal﻿HEC to Revamp Accreditation for Higher Education Improvement﻿Sindh governor stresses need to break free from IMF dependencies﻿HEC to Revamp Accreditation for Higher Education Improvement﻿Karachi Under19 Cricket Tournament: Impressive Victories for Zones Five, Six, and Seven﻿Mother of two children commits suicide﻿Govt declares public holiday on May 28 to mark YoumeTakbeer﻿Sindh governor stresses need to break free from IMF dependencies﻿DPM affirms Pakistan’s right, capability to defend its territory, people﻿Chaman Police Intercept Drug Peddler with 300 Grams of Ice﻿Successful Operation by Punjab Police Against Dacoit Gangs in Kacha﻿Newly Appointed Accountant General of KP Discusses Financial Matters with Governor﻿Pakistan Denounces Israeli Actions in Gaza, Urges International Intervention﻿Pakistan Rejects Indian Allegations of Targeting Golden Temple﻿Transfers of senior officers across Balochistan directed to be reported to the Services and General Department﻿Commissioner’s Commitment to Address Karachi’s Transport Community Issues﻿Judo Champion Sabrina Filzmoser Embarks on PeaceBuilding Journey Across Pakistan﻿Azad Kashmir President Condemns Indian Aggression, Welcomes Mediation Offer on Kashmir Issue﻿Environment Department Withdraws Key Positions﻿Pakistani Businesses Urged to Enhance ESG Reporting Amid New Global Standards﻿Army Chief promoted to rank of Field Marshal﻿Ambassador Rizwan Reaffirms govt’s dedication to enhancing PakUS trade﻿Balochistan Declares Saturday as Working Day Until Budget Presentation﻿Child Marriage Bill Against Shariah of Muhammad ?: Qari Yaqub Sheikh﻿Sindh CM Pays Tribute to Forces for Successes Against Terrorism﻿CCD performance of Gujranwala, Sheikhupura reviewed﻿SC upholds Zahir Jaffer’s death sentence in Noor Mukadam murder case﻿The situation in Balochistan is being deliberately worsened: Afghan National Movement﻿COAS Gen Asim Munir dedicates his promotion as ‘Field Marshal’ to nation, armed forces, and martyrs﻿Govt Initiates Second Auction Phase for 29 Inactive Power Plants﻿Response to Indian aggressive actions was for selfdefense: Pakistan﻿Women’s Economic Empowerment Seminar Held in Karachi﻿Pakistan, China agree to deepen political party linkages﻿Food Authority seizes 100 Kg substandard tea, seals tea point﻿Islamabad Police recover two kidnapped citizens, arrests gang of eight in major operation﻿DC instructs all AC’s to meet public on daily basis to address their complaints﻿Tax on Sacrificial Animals Being Received by KMC﻿Punjab Upgrades Scale for Parole/Probation Officers﻿Viral Video of Police Constable Accepting Bribe Noticed﻿MNA Wahid Soomro’s Mother Passes Away﻿Stock Market Sees Dip Amid Rollover Week and Budget Anticipation﻿PVMA Calls for Tax Relief to Ease Burden on Edible Oil Industry﻿Pakistan Refutes Indian Media’s Shaheen Missile Use Claims Amid Military Operation﻿Security forces kill nine Khwarij in Khyber Pakhtunkhwa﻿HEC Pushes Forward New FourYear LLB Curriculum﻿Asia’s entrants for Women’s T20WC 2026 Qualifier confirmed﻿Chairman Senate, Vatican’s Deputy Secretary of State in Rome reaffirm to promote peace, mutual understanding﻿Pakistan Enhances Geographical Indications for Export and Heritage Protection﻿Air Chief reiterates PAF’s steadfast resolve to defend aerial frontiers of Pakistan at every cost﻿Pakistan rejects Indian claims of Shaheen missiles’ usage in Operation BunyanumMarsoos﻿HomeBased Workers Protest in Front of SESSI Head Office﻿World Bank Lauds Swift Completion of Road Rehabilitation Projects in Thatta﻿Air Chief Visits Shaheed Squadron Leader’s Residence﻿Police Arrest 7 Suspects in 4 Encounters, Two policemen injured﻿Air Chief Marshal Visits Residence of Sqn Ldr Usman Yousaf Shaheed in Rawalpindi﻿JamaateIslami’s Protest Over Karachi’s Water Shortage and KIV Project﻿AJK President Stresses Trilateral Dialogue for Resolving Kashmir Issue﻿Global Minds to Converge at SMIU for Pivotal Tech Conference﻿Actionoriented diaspora, diplomatic efforts termed key to globalizing Kashmir issue﻿Federal Minister and BISP Chairman Pay Tribute at MazareQuaid, Discuss Monument’s Future﻿Important Meeting to Discuss Development Priorities of Balochistan﻿Chief Commissioner Assures to Implement KATI’s Budget Proposals﻿PM Shehbaz arrives in Karachi on daylong visit﻿Instructions for a HighLevel Meeting to Resolve Transport Issues in Karachi﻿Bugti reviews progress of Quetta Development Project﻿Seminar on Traffic Accidents: Officials Appeal to Citizens to Follow Laws﻿Sindh ministers visit Chinese automobile company Chery Holdings﻿Balochistan University teams up with Sandeman Hospital to provide practical training﻿AKU holds closing ceremony for Presidential Challenge for Environmental Solutions﻿Northern Bypass Cattle Market Sets Record with Over 70,000 Livestock﻿Intense Heat Predicted in Balochistan﻿Teenager’s Mysterious Death Under Investigation in Shikarpur﻿Rally staged for release of Mahrung Baloch﻿Elderly Man Commits Suicide Due to Poverty﻿Security forces kill three terrorists in Balochistan﻿Mixed Trends Dominate Pakistan Stock Exchange Amid Investor Caution﻿Gold Prices Surge as Global Markets Rally﻿Rally Staged in Support of Pakistan Army﻿SEPA Cracks Down on Environmental Violators Across Sindh﻿Deputy Prime Minister to Discuss Regional Stability on Three-Day China Visit﻿Senate and National Assembly Sessions Scheduled for Monday in Islamabad﻿Security Arrangements in Thatta Reviewed for Foreign Nationals﻿Pak Army Soldier Sacrifices Life While Saving Bus﻿HBL PSL X Goes Pink for Breast Cancer Awareness﻿Local and foreign investors assured of facilities

‫هيئة الاستثمار في هونج كونج توسِّع حملة التواصل مع أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط للمشاركة مع الأسواق الناشئة

‫هيئة الاستثمار في هونج كونج توسِّع حملة التواصل مع أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط للمشاركة مع الأسواق الناشئة

  • May 21, 2025

 

 

هونج كونج – 21 مايو 2025 – أعلنت هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، ذراع حكومة هونج كونج للاستثمار للترويج للاستثمار اليوم (20 مايو 2025) أن مديرها وفريق القيادة قد انتهوا من زيارات عمل للأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط هذا الشهر، للترويج بشكل فعال لمزايا مشروعات هونج كونج والفرص في الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون المشترك وتعميق التبادل الاقتصادي والتجاري بين هونج كونج وهذه الأسواق.  شارك الفريق في العديد من الفاعليات المحلية المختلفة والتقى بأعضاء الغرف التجارية ورؤساء الشركات وممثلي الشركات.

وقد زارت السيدة ألفا لاو المدير العام لهيئة تنشيط الاستثمار والمدير العام المساعد السيد تشارلز نج والقائم بأعمال المدير المساعد السيدة لوريتا لي وكبار القادة الآخرين تركيا والمجر ومصر وساحل العاج والمغرب وقطر والكويت ودبي وأبو ظبي وعُمان من أجل الترويج بكل همة لمزايا الاستثمار في هونج كونج وفرصه. وقد أكدوا على مكانة هونج كونج المتميزة تحت شعار (بلد واحد ونظامان) وتوسعها باستمرار في الأسواق الناشئة وتعزيز التبادل والتعاون الدوليين وإبراز نقاط القوة التكاملية بين المدينة والصين.

وقد شارك السيد جون لي المدير التنفيذي القائم بأعمال المدير المساعد السيدة لوريتا لي رئاسة وفد تجاري إلى قطر والكويت. خلال الزيارة شهد السيد لي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وُقِّعت اثنان منهما في قطر مع غرفة التجارة القطرية ورابطة رجال الأعمال القطريين ووقعت واحدة منها في الكويت مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع المزيد من التعاون بين المنطقتين.

وقد السيدة ألفا لاو الأسواق الناشئة على طول مبادرة الحزام والطريق ومنها إسطنبول وبودابست والقاهرة خلال الفترة من العاشر حتى العشرين من مايو والتقت مع أعضاء الغرف التجارية المحلية وهيئات تنشيط الاستثمار ولجان العلاقات الاقتصادية الخارجية وهيئات تنشيط التصدير وممثلي شركات للترويج لمزايا الاستثمار في هونج كونج وفرصه. وقد حضرت العديد من ندوات الأعمال التي نُظمت بالاشتراك مع الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال ولجان العلاقات الاقتصادية الخارجية سعيًا وراء فرص استثمارية جديدة لهونج كونج واستضافت جلستي نقاش حول مائدة مستديرة لوسائل الإعلام مع وسائل الإعلام للتعريف بقصة هونج كونج.

وقد أسست هيئة تنشيط الاستثمار مكاتب استشارية جديدة في القاهرة بمصر العام الماضي وفي تركيا هذا العام لتسهيل جهود جذب الاستثمارات المحلية.

وفي نفس الوقت زار السيد نج مدينة أبيدجان بساحل العاج ومدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 11 مايو حتى 16 مايو 2026. في ساحل العاج تحدث السيد نج في منتدى المديرين التنفيذيين مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة لإبراز دور هونج كونج كوسيط متميز في مبادرة الحزام والطريق. وقد التقى في المغرب مع العديد من مسؤولي المؤسسات المالية والجمعيات المهنية للتأكيد على صلابة أسواق هونج كونج المالية وبيئة الابتكار لديها. وقد التقى السيد نج أيضاً مع وسائل الإعلام المحلية للترويج لمميزات مشروعات هونج كونج.

أيضًا زار السيدان كينج ليونج رئيس قسم الخدمات المالية والتقنيات المالية والاستدامة على مستوى العالم والسيدة أنجيليكا ليونج رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأوروبا. وقد التقى السيد ليونج مع ممثلين من المؤسسات المالية المحلية في عُمان ودبي وأبو ظبي لمناقشة فرص التعاون في المجال الرقمي والتكنولوجيا المالية بين المنطقتين. وتواصلا أيضًا مع رؤساء شركات التجزئة ورؤساء شركات العلامات التجارية الفخمة في بودابست وطرقا أبواب الأسواق الناشئة مثل رومانيا ووضحا السبب في أن هونج كونج هي أنسب مكان لتأسيس مقرات إقليمية لتحقيق النمو والازدهار في قطاعي التجزئة والمنتجات الفخمة معًا.

وقد صرحت السيدة لاو قائلةً: هيئة الاستثمار في هونج كونج تعزز جهودها أيضًا لجذب استثمارات من الأسواق الناشئة أيضًا إضافة إلى الأسواق التقليدية لخلق مزيد من فرص التعاون. تسعى الشركات الأجنبية لانتهاز الفرص للتوسيع أعمالها في آسيا لاسيما في الوقت الحالي نظرًا لمواجهة الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة مع خضوع محور سلسلة الإمداد العالمية لتغيير. سوف تتعاون هيئة الاستثمار في هونج كونج عن كثب مع مبادرة حزام واحد طريق واحد واتجاه التعاون بين الأسواق العالمية الجنوبية وتعزيز التبادل والتعاون الدولي والترويج المستمر للاستثمار العابر للحدود والتعاون بين أسواق رؤوس الأموال وتبادل الابتكارات التكنولوجية مع تقديم خدمات دعم مخصصة من جهة واحدة للشركات لتأسيس مشروعاتها والتوسع فيها في هونج كونج والمنطقة الأعرض.

‫هيئة الاستثمار في هونج كونج توسِّع حملة التواصل مع أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط للمشاركة مع الأسواق الناشئة

  • May 21, 2025

 

 

هونج كونج – 21 مايو 2025 – أعلنت هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، ذراع حكومة هونج كونج للاستثمار للترويج للاستثمار اليوم (20 مايو 2025) أن مديرها وفريق القيادة قد انتهوا من زيارات عمل للأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط هذا الشهر، للترويج بشكل فعال لمزايا مشروعات هونج كونج والفرص في الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون المشترك وتعميق التبادل الاقتصادي والتجاري بين هونج كونج وهذه الأسواق.  شارك الفريق في العديد من الفاعليات المحلية المختلفة والتقى بأعضاء الغرف التجارية ورؤساء الشركات وممثلي الشركات.

وقد زارت السيدة ألفا لاو المدير العام لهيئة تنشيط الاستثمار والمدير العام المساعد السيد تشارلز نج والقائم بأعمال المدير المساعد السيدة لوريتا لي وكبار القادة الآخرين تركيا والمجر ومصر وساحل العاج والمغرب وقطر والكويت ودبي وأبو ظبي وعُمان من أجل الترويج بكل همة لمزايا الاستثمار في هونج كونج وفرصه. وقد أكدوا على مكانة هونج كونج المتميزة تحت شعار (بلد واحد ونظامان) وتوسعها باستمرار في الأسواق الناشئة وتعزيز التبادل والتعاون الدوليين وإبراز نقاط القوة التكاملية بين المدينة والصين.

وقد شارك السيد جون لي المدير التنفيذي القائم بأعمال المدير المساعد السيدة لوريتا لي رئاسة وفد تجاري إلى قطر والكويت. خلال الزيارة شهد السيد لي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وُقِّعت اثنان منهما في قطر مع غرفة التجارة القطرية ورابطة رجال الأعمال القطريين ووقعت واحدة منها في الكويت مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع المزيد من التعاون بين المنطقتين.

وقد السيدة ألفا لاو الأسواق الناشئة على طول مبادرة الحزام والطريق ومنها إسطنبول وبودابست والقاهرة خلال الفترة من العاشر حتى العشرين من مايو والتقت مع أعضاء الغرف التجارية المحلية وهيئات تنشيط الاستثمار ولجان العلاقات الاقتصادية الخارجية وهيئات تنشيط التصدير وممثلي شركات للترويج لمزايا الاستثمار في هونج كونج وفرصه. وقد حضرت العديد من ندوات الأعمال التي نُظمت بالاشتراك مع الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال ولجان العلاقات الاقتصادية الخارجية سعيًا وراء فرص استثمارية جديدة لهونج كونج واستضافت جلستي نقاش حول مائدة مستديرة لوسائل الإعلام مع وسائل الإعلام للتعريف بقصة هونج كونج.

وقد أسست هيئة تنشيط الاستثمار مكاتب استشارية جديدة في القاهرة بمصر العام الماضي وفي تركيا هذا العام لتسهيل جهود جذب الاستثمارات المحلية.

وفي نفس الوقت زار السيد نج مدينة أبيدجان بساحل العاج ومدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 11 مايو حتى 16 مايو 2026. في ساحل العاج تحدث السيد نج في منتدى المديرين التنفيذيين مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة لإبراز دور هونج كونج كوسيط متميز في مبادرة الحزام والطريق. وقد التقى في المغرب مع العديد من مسؤولي المؤسسات المالية والجمعيات المهنية للتأكيد على صلابة أسواق هونج كونج المالية وبيئة الابتكار لديها. وقد التقى السيد نج أيضاً مع وسائل الإعلام المحلية للترويج لمميزات مشروعات هونج كونج.

أيضًا زار السيدان كينج ليونج رئيس قسم الخدمات المالية والتقنيات المالية والاستدامة على مستوى العالم والسيدة أنجيليكا ليونج رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأوروبا. وقد التقى السيد ليونج مع ممثلين من المؤسسات المالية المحلية في عُمان ودبي وأبو ظبي لمناقشة فرص التعاون في المجال الرقمي والتكنولوجيا المالية بين المنطقتين. وتواصلا أيضًا مع رؤساء شركات التجزئة ورؤساء شركات العلامات التجارية الفخمة في بودابست وطرقا أبواب الأسواق الناشئة مثل رومانيا ووضحا السبب في أن هونج كونج هي أنسب مكان لتأسيس مقرات إقليمية لتحقيق النمو والازدهار في قطاعي التجزئة والمنتجات الفخمة معًا.

وقد صرحت السيدة لاو قائلةً: هيئة الاستثمار في هونج كونج تعزز جهودها أيضًا لجذب استثمارات من الأسواق الناشئة أيضًا إضافة إلى الأسواق التقليدية لخلق مزيد من فرص التعاون. تسعى الشركات الأجنبية لانتهاز الفرص للتوسيع أعمالها في آسيا لاسيما في الوقت الحالي نظرًا لمواجهة الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة مع خضوع محور سلسلة الإمداد العالمية لتغيير. سوف تتعاون هيئة الاستثمار في هونج كونج عن كثب مع مبادرة حزام واحد طريق واحد واتجاه التعاون بين الأسواق العالمية الجنوبية وتعزيز التبادل والتعاون الدولي والترويج المستمر للاستثمار العابر للحدود والتعاون بين أسواق رؤوس الأموال وتبادل الابتكارات التكنولوجية مع تقديم خدمات دعم مخصصة من جهة واحدة للشركات لتأسيس مشروعاتها والتوسع فيها في هونج كونج والمنطقة الأعرض.