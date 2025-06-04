*لقد رسخ المجلس الثقافي البريطاني مكانته كونه جهةً رئيسيةً لتسهيل تحسين التعليم الدولي عبر دعم البحث العملي كونه منصة أحرزت تقدمًا ملموسًا في المدارس في جميع أنحاء العالم.

*لقد أدت مشروعات البحث المبتكرة التي يقودها المعلمون إلى تحسين مستوى التدريس والتعلَّم في بلدان مثل باكستان ومصر وكولومبيا، مما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج ملموسة في المدارس.

*عزز مشروع الرياضيات القائم على الذكاء الاصطناعي من مستوى فهم الطلاب وأدائهم. كما أفاد 80% منهم أن استخدام المنصات الرقمية قد عزز مهاراتهم في حل المشكلات من خلال التعلَّم النشط والتفكير النقدي.

القاهرة، مصر, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — يدعم المجلس الثقافي البريطاني، عبر برنامج البحث العملي، تحسين التعليم حول العالم. وبوصفه المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية، يلعب المجلس دورًا محوريًا في تسهيل التقدم العالمي في مجال التعليم.

Presentation of the Action Research Programme

لا تقتصر هذه المبادرة على توفير التمويل والتوجيه والموارد للمُعلمين لتطبيق نتائج البحوث مباشرةً في فصولهم الدراسية، بل تعزز كذلك تبادل أفضل الممارسات بين المدارس والأوساط التعليمية. ويمتد أثرها عبر المنتديات المحلية وفعاليات المدارس الشريكة، وصولًا إلى قادة المدارس والمُعلمين، وانتهاءً بالطلاب. وقد حقق البرنامج بالفعل تحسينات ملموسة في المدارس المشاركة، ليؤكد بذلك التزام المجلس الثقافي البريطاني بتوفير تعليم قائم على الأدلة ومستشرف للمستقبل.

Presentation of the Action Research Programme

دعم برنامج البحث العملي للمدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني اثني عشر باحثًا من تسع دول: باكستان ومصر وبنجلاديش ونيجيريا وغانا والأردن وزيمبابوي وبيرو وكولومبيا في مشاريع تركز على القيادة، والتطوير المهني المستمر (CPD)، والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات العالمية المشتركة في التعليم.

كشفت المشروعات عن رؤى رئيسية عن التكنولوجيا وتطوير المعلمين والقيادة لأنها من محفزات تحسين التعليم. حيث ركزت العديد منها على التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية مما يعكس اهتمامًا عالميًا كبيرًا بالتكنولوجيا لدعم التعليم. ففي كولومبيا، أفاد 80% من الطلاب بأن الأدوات الرقمية قد حسّنت من مهاراتهم، لا سيما في حل المشكلات والتفكير النقدي. كما تُظهر الأبحاث المتعلقة بالتطوير المهني المستمر أن التأمل الجماعي في التدريب المُنجز فرديًا يُحسّن جودة التدريس ونتائج الطلاب بدرجة أكبر مقارنةً بالتطوير المهني المنعزل.

كان تكرار ذكر موضوع القيادة أمرًا بارزًا. ففي باكستان، أسهمت المشروعات الطلابية في تمكين الفتيات من خلال الدراسة الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية وأدوار القيادة وتحدي الأعراف الجندرية وإحداث تغيير مجتمعي. وفي جميع الدول المشاركة، كانت المشاركة الشاملة من الطلاب إلى العائلات وقادة المدارس أساسيةً لإيجاد حلول مستدامة وفعّالة.

ويتناول المنشور الجديد البحث العملي للمدارس: قصص عالمية لتحسين المدارس هذه النتائج ويشارك استراتيجيات عملية للمدارس التي تواجه تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

كما أفاد عمار احمد، مدير امتحانات مصر، بالمجلس الثقافي البريطاني قائلاً: “بفضل دعم المجلس الثقافي البريطاني، تجاوز الباحثون في مصر كل التوقعات، حيث حققوا تغييرًا ذا معنى في مدارسهم وساهموا في ثقافة التحسين المستمر”.

بناءً على نجاحه، أطلق المجلس الثقافي البريطاني البرنامج للعام الثاني، مقدمًا منحًا لثلاثة عشر باحثًا جديدًا. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد.

نبذة عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني

المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 2300 مدرسة، يدعمها المجلس الثقافي البريطاني، وتقدم مؤهلات بريطانية. حيث نسهم في تحسين جودة التعليم وندعم المُتعلمين حول العالم لتحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم والمؤهلات البريطانية. كما ندعم مدارسنا الشريكة في أكثر من 40 دولة، ونسهم في تغيير حياة أكثر من 250,000 طالب سنويًا.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة ودول العالم. ونحقق ذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية. كما نعمل مع الناس في أكثر من 200 دولة ومنطقة، ونتواجد ميدانيًا في أكثر من 100 دولة. وفي الفترة 2022-2023، وصلنا إلى 600 مليون شخص.

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مدير الاتصالات الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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