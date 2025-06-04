June 4, 2025
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June 4, 2025
News Ticker: ﻿PCB Emphasizes Domestic Cricket for Talent Development in Strategic Meeting﻿PML-N Secures Resounding Victory in PP-52 Sialkot By-Election﻿Pakistan dispatches high-level delegations to key capitals to present stance on Indian aggression﻿Pakistan’s Victory in Conflict with India to Reshape Politics: French Expert﻿Prime Minister Hails Success of Faceless Customs System in Revenue Boost﻿Pakistan Bolsters Immunization Efforts by Partnering with Local Organizations﻿Pakistan’s Diplomatic Efforts: High-Level Delegations to Visit London, Brussels, Washington﻿Pakistan condemns antagonistic statements by Indian leadership, reaffirms commitment to peace﻿Intense Heatwave Alert Issued for Balochistan﻿Gypsy from Pirkani Tribe Fatally Shot in Mastung﻿Young Man’s Eid Journey Turns Tragic in Naushahro Feroze﻿Robbery Resistance and Personal Disputes Lead to Multiple Shootings in Karachi﻿President Emphasizes Improvement of Pakistan-Bangladesh Relations Through Cricket﻿Pakistan’s Noor Zaman Secures Spot in British Open Main Round﻿Sindh’s ‘Future Voice’ Program Empowers Youth with Careers in Voice Artistry﻿Peshawar Gears Up for Thrilling Semifinals in National Junior Squash Championship﻿Maritime Minister Vows to Promote Blue Economy﻿Pakistan’s Diplomatic Team to Leave for New York Tomorrow to Counter Indian Narrative﻿Khairpur Police and Rangers Crack Down on Suspects with Joint Operation﻿Global Tribute to Parenthood: Celebrating Parents’ Day Across the World﻿Pakistan calls for strengthening existing dialogue frameworks﻿Tragic Collision Claims Life in Talhar: Van and Rickshaw Crash Leaves One Dead, Five Injured﻿Pakistan Vows to Crush Indian-Backed Proxy War in Balochistan﻿Pakistan, Afghanistan Commit to Strengthen Diplomatic Ties﻿Unidentified Assailants Target Man in Naseerabad﻿Balochistan Under ‘Worst Kind of Dictatorship,’ Claims Jamaat-e-Islami Leader﻿Global Parents’ Day: Governor Tessori Highlights Parents’ Sacrifices﻿Pakistan Navy conducts two-day exercise against asymmetric threats at major ports﻿Dust Storms and High Temperatures Expected Across Balochistan﻿Protest by Nationalist Organizations Against Canal and Corporate Farming Projects on the Indus River﻿Imran Khan Calls for Nationwide Protests Against Government Actions﻿MPAs discuss uplift projects with CM Maryam﻿Regional Drama Festival Celebrates Cultural Heritage with Star-Studded Performances﻿PDP Seeks Karachi’s Transformation into a Modern Megacity﻿Balochistan Grand Alliance Stages Hunger Strike to Demand Employee Rights﻿Islamabad Police Celebrates Global Parents Day﻿Karachi Faces Water, Power Crisis Amid Alleged Conspiracy: Haleem﻿Bomb Blast in Quetta: Government Pledges Swift Justice﻿Major Success in Anti-Narcotics Operation in Okara﻿Decrease in Crime Rate in Okara, Statistics Released﻿Balochistan’s Grand Jirga Stands United Against Proxy War Threats﻿Islamabad Police Intensify Crackdown Against Crimes﻿14 Outlaws, Including Five Absconders, Arrested in Islamabad; 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three officers suspended﻿NA body seeks urgent action on Muzaffargarh roads, canal water shortage, and gas supply issues﻿Tajikistan DPM Bids Farewell to PM Shehbaz at Dushanbe Airport﻿UNICEF and Pakistani Ministries Collaborate to Empower Gender Focal Persons﻿Deputy PM meets Chief Executive of Hong Kong, Special Administrative Region of China﻿NA panel on privatization recommends Rs8bln grant for PLICL, voices concern over load shedding﻿Pakistan and Tajikistan Forge Stronger Strategic Ties﻿Interior Minister visits Islamabad cattle market ahead of Eid-ul-Adha﻿Pakistan, WFP Join Forces for Climate-Resilient Ventures﻿Governor Sindh and Federal Minister Forge Path for Maritime Development﻿HRCP Challenges Religious Opposition to Child Marriage Bill﻿Justice Munib Akhtar takes oath as Acting Chief Justice of Pakistan﻿World Bank and Punjab Government Strengthen Ties with $2.4 Billion Projects

يعمل المجلس الثقافي البريطاني على تعزيز الابتكار التعليمي عبر البحث العملي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المُعلمين في جميع أنحاء العالم

يعمل المجلس الثقافي البريطاني على تعزيز الابتكار التعليمي عبر البحث العملي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المُعلمين في جميع أنحاء العالم

  • June 4, 2025

*لقد رسخ المجلس الثقافي البريطاني مكانته كونه جهةً رئيسيةً لتسهيل تحسين التعليم الدولي عبر دعم البحث العملي كونه منصة أحرزت تقدمًا ملموسًا في المدارس في جميع أنحاء العالم.

*لقد أدت مشروعات البحث المبتكرة التي يقودها المعلمون إلى تحسين مستوى التدريس والتعلَّم في بلدان مثل باكستان ومصر وكولومبيا، مما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج ملموسة في المدارس.

*عزز مشروع الرياضيات القائم على الذكاء الاصطناعي من مستوى فهم الطلاب وأدائهم. كما أفاد 80% منهم أن استخدام المنصات الرقمية قد عزز مهاراتهم في حل المشكلات من خلال التعلَّم النشط والتفكير النقدي.

القاهرة، مصر, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — يدعم المجلس الثقافي البريطاني، عبر برنامج البحث العملي، تحسين التعليم حول العالم. وبوصفه المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية، يلعب المجلس دورًا محوريًا في تسهيل التقدم العالمي في مجال التعليم.

Presentation of the Action Research Programme

 Presentation of the Action Research Programme

لا تقتصر هذه المبادرة على توفير التمويل والتوجيه والموارد للمُعلمين لتطبيق نتائج البحوث مباشرةً في فصولهم الدراسية، بل تعزز كذلك تبادل أفضل الممارسات بين المدارس والأوساط التعليمية. ويمتد أثرها عبر المنتديات المحلية وفعاليات المدارس الشريكة، وصولًا إلى قادة المدارس والمُعلمين، وانتهاءً بالطلاب. وقد حقق البرنامج بالفعل تحسينات ملموسة في المدارس المشاركة، ليؤكد بذلك التزام المجلس الثقافي البريطاني بتوفير تعليم قائم على الأدلة ومستشرف للمستقبل.

Presentation of the Action Research Programme

Presentation of the Action Research Programme

دعم برنامج البحث العملي للمدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني اثني عشر باحثًا من تسع دول: باكستان ومصر وبنجلاديش ونيجيريا وغانا والأردن وزيمبابوي وبيرو وكولومبيا في مشاريع تركز على القيادة، والتطوير المهني المستمر (CPD)، والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات العالمية المشتركة في التعليم.

كشفت المشروعات عن رؤى رئيسية عن التكنولوجيا وتطوير المعلمين والقيادة لأنها من محفزات تحسين التعليم. حيث ركزت العديد منها على التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية مما يعكس اهتمامًا عالميًا كبيرًا بالتكنولوجيا لدعم التعليم. ففي كولومبيا، أفاد 80% من الطلاب بأن الأدوات الرقمية قد حسّنت من مهاراتهم، لا سيما في حل المشكلات والتفكير النقدي. كما تُظهر الأبحاث المتعلقة بالتطوير المهني المستمر أن التأمل الجماعي في التدريب المُنجز فرديًا يُحسّن جودة التدريس ونتائج الطلاب بدرجة أكبر مقارنةً بالتطوير المهني المنعزل.

كان تكرار ذكر موضوع القيادة أمرًا بارزًا. ففي باكستان، أسهمت المشروعات الطلابية في تمكين الفتيات من خلال الدراسة الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية وأدوار القيادة وتحدي الأعراف الجندرية وإحداث تغيير مجتمعي. وفي جميع الدول المشاركة، كانت المشاركة الشاملة من الطلاب إلى العائلات وقادة المدارس أساسيةً لإيجاد حلول مستدامة وفعّالة.

ويتناول المنشور الجديد البحث العملي للمدارس: قصص عالمية لتحسين المدارس هذه النتائج ويشارك استراتيجيات عملية للمدارس التي تواجه تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

كما أفاد عمار احمد، مدير امتحانات مصر، بالمجلس الثقافي البريطاني قائلاً: “بفضل دعم المجلس الثقافي البريطاني، تجاوز الباحثون في مصر كل التوقعات، حيث حققوا تغييرًا ذا معنى في مدارسهم وساهموا في ثقافة التحسين المستمر”.

بناءً على نجاحه، أطلق المجلس الثقافي البريطاني البرنامج للعام الثاني، مقدمًا منحًا لثلاثة عشر باحثًا جديدًا. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد.

نبذة عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني

المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 2300 مدرسة، يدعمها المجلس الثقافي البريطاني، وتقدم مؤهلات بريطانية. حيث نسهم في تحسين جودة التعليم وندعم المُتعلمين حول العالم لتحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم والمؤهلات البريطانية. كما ندعم مدارسنا الشريكة في أكثر من 40 دولة، ونسهم في تغيير حياة أكثر من 250,000 طالب سنويًا.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة ودول العالم. ونحقق ذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية. كما نعمل مع الناس في أكثر من 200 دولة ومنطقة، ونتواجد ميدانيًا في أكثر من 100 دولة. وفي الفترة 2022-2023، وصلنا إلى 600 مليون شخص.

جهات الاتصال:

[email protected]

مدير الاتصالات الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الصور المرفقة بهذا الإعلان متاحة على

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4e11ea9-bd14-4093-ac7a-932dcbba3b2b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbc4ff6e-2e80-4b9e-b600-f8797f79bf87

GlobeNewswire Distribution ID 1001100689

يعمل المجلس الثقافي البريطاني على تعزيز الابتكار التعليمي عبر البحث العملي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المُعلمين في جميع أنحاء العالم

  • June 4, 2025

*لقد رسخ المجلس الثقافي البريطاني مكانته كونه جهةً رئيسيةً لتسهيل تحسين التعليم الدولي عبر دعم البحث العملي كونه منصة أحرزت تقدمًا ملموسًا في المدارس في جميع أنحاء العالم.

*لقد أدت مشروعات البحث المبتكرة التي يقودها المعلمون إلى تحسين مستوى التدريس والتعلَّم في بلدان مثل باكستان ومصر وكولومبيا، مما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج ملموسة في المدارس.

*عزز مشروع الرياضيات القائم على الذكاء الاصطناعي من مستوى فهم الطلاب وأدائهم. كما أفاد 80% منهم أن استخدام المنصات الرقمية قد عزز مهاراتهم في حل المشكلات من خلال التعلَّم النشط والتفكير النقدي.

القاهرة، مصر, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — يدعم المجلس الثقافي البريطاني، عبر برنامج البحث العملي، تحسين التعليم حول العالم. وبوصفه المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية، يلعب المجلس دورًا محوريًا في تسهيل التقدم العالمي في مجال التعليم.

Presentation of the Action Research Programme

 Presentation of the Action Research Programme

لا تقتصر هذه المبادرة على توفير التمويل والتوجيه والموارد للمُعلمين لتطبيق نتائج البحوث مباشرةً في فصولهم الدراسية، بل تعزز كذلك تبادل أفضل الممارسات بين المدارس والأوساط التعليمية. ويمتد أثرها عبر المنتديات المحلية وفعاليات المدارس الشريكة، وصولًا إلى قادة المدارس والمُعلمين، وانتهاءً بالطلاب. وقد حقق البرنامج بالفعل تحسينات ملموسة في المدارس المشاركة، ليؤكد بذلك التزام المجلس الثقافي البريطاني بتوفير تعليم قائم على الأدلة ومستشرف للمستقبل.

Presentation of the Action Research Programme

Presentation of the Action Research Programme

دعم برنامج البحث العملي للمدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني اثني عشر باحثًا من تسع دول: باكستان ومصر وبنجلاديش ونيجيريا وغانا والأردن وزيمبابوي وبيرو وكولومبيا في مشاريع تركز على القيادة، والتطوير المهني المستمر (CPD)، والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات العالمية المشتركة في التعليم.

كشفت المشروعات عن رؤى رئيسية عن التكنولوجيا وتطوير المعلمين والقيادة لأنها من محفزات تحسين التعليم. حيث ركزت العديد منها على التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية مما يعكس اهتمامًا عالميًا كبيرًا بالتكنولوجيا لدعم التعليم. ففي كولومبيا، أفاد 80% من الطلاب بأن الأدوات الرقمية قد حسّنت من مهاراتهم، لا سيما في حل المشكلات والتفكير النقدي. كما تُظهر الأبحاث المتعلقة بالتطوير المهني المستمر أن التأمل الجماعي في التدريب المُنجز فرديًا يُحسّن جودة التدريس ونتائج الطلاب بدرجة أكبر مقارنةً بالتطوير المهني المنعزل.

كان تكرار ذكر موضوع القيادة أمرًا بارزًا. ففي باكستان، أسهمت المشروعات الطلابية في تمكين الفتيات من خلال الدراسة الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية وأدوار القيادة وتحدي الأعراف الجندرية وإحداث تغيير مجتمعي. وفي جميع الدول المشاركة، كانت المشاركة الشاملة من الطلاب إلى العائلات وقادة المدارس أساسيةً لإيجاد حلول مستدامة وفعّالة.

ويتناول المنشور الجديد البحث العملي للمدارس: قصص عالمية لتحسين المدارس هذه النتائج ويشارك استراتيجيات عملية للمدارس التي تواجه تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

كما أفاد عمار احمد، مدير امتحانات مصر، بالمجلس الثقافي البريطاني قائلاً: “بفضل دعم المجلس الثقافي البريطاني، تجاوز الباحثون في مصر كل التوقعات، حيث حققوا تغييرًا ذا معنى في مدارسهم وساهموا في ثقافة التحسين المستمر”.

بناءً على نجاحه، أطلق المجلس الثقافي البريطاني البرنامج للعام الثاني، مقدمًا منحًا لثلاثة عشر باحثًا جديدًا. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد.

نبذة عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني

المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 2300 مدرسة، يدعمها المجلس الثقافي البريطاني، وتقدم مؤهلات بريطانية. حيث نسهم في تحسين جودة التعليم وندعم المُتعلمين حول العالم لتحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم والمؤهلات البريطانية. كما ندعم مدارسنا الشريكة في أكثر من 40 دولة، ونسهم في تغيير حياة أكثر من 250,000 طالب سنويًا.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة ودول العالم. ونحقق ذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية. كما نعمل مع الناس في أكثر من 200 دولة ومنطقة، ونتواجد ميدانيًا في أكثر من 100 دولة. وفي الفترة 2022-2023، وصلنا إلى 600 مليون شخص.

جهات الاتصال:

[email protected]

مدير الاتصالات الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الصور المرفقة بهذا الإعلان متاحة على

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4e11ea9-bd14-4093-ac7a-932dcbba3b2b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbc4ff6e-2e80-4b9e-b600-f8797f79bf87

GlobeNewswire Distribution ID 1001100689